Sta per prendere il via una nuova giornata, quella del 6 aprile 2023. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del giorno per tutti i segni con i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore l'influsso di alcuni pianeti potrebbe ora andare a scemare, per questo motivo potrebbe capitare anche un momento negativo da dover superare. Nel lavoro se cercate nuove occasioni queste potrebbero presentarsi nel corso delle prossime ore.

Toro: per i sentimenti cielo che potrebbe portare a delle lontananze in una coppia, meglio evitare le polemiche inutili.

Nel lavoro non si escludono nuove opportunità, in particolare se siete alla ricerca di nuove conferme.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che vede la Luna in buon aspetto, per questo motivo non mancheranno alcune opportunità. Vi sentite molto più forti. Nel lavoro Venere nel segno porta nuove opportunità.

Cancro: in amore siete attratti da alcune persone particolari, questo è un periodo pieno di influssi che aiutano. A livello lavorativo ultimamente qualcuno ha vissuto un cambiamento o un trasferimento.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo che vi permette di rimettervi in gioco, sarà possibile fare dei nuovi progetti. Nel lavoro qualcosa potrebbe essere cambiato in un gruppo, ultimamente avete alzato troppo le polemiche.

Vergine: in amore si annuncia un fine settimana interessante, ci saranno delle novità. Nel lavoro non mancheranno alcuni impegni, per questo motivo fate attenzione.

Bilancia: a livello amoroso ci sarà qualche problema da dover risolvere, una nuova storia comunque nascerà a breve. Nel lavoro, se c'è da portare avanti qualcosa agite adesso.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore non mancano alcuni dubbi, Venere in opposizione porterà delle difficoltà da affrontare. A livello lavorativo sarà possibile cambiare qualcosa, non mancano momenti interessanti da vivere.

Sagittario: a livello sentimentale Venere non sarà più in opposizione a breve, per questo motivo ci sarà più voglia di fare.

Nel lavoro in questa fase sono favoriti i giovani del segno che cercano una nuova attività.

Capricorno: per i sentimenti giornata che invita alla pazienza, se ci sono alcune discussioni da portare avanti agite adesso. Nel lavoro ci vuole pazienza, evitate degli azzardi inutili.

Acquario: a livello amoroso giornata interessante, ma dovete fare attenzione alle parole di troppo. Nel lavoro Giove potrebbe essere in opposizione, per questo motivo se ci sono dei chiarimenti da fare agite adesso.

Pesci: in amore potrà arrivare ora un momento importante per chiarire, in particolare se una relazione sta per concludersi. Nel lavoro alcuni vorrebbero iniziare qualcosa di nuovo, è tempo di fare delle scelte e vedere quali siano le proprie necessità.