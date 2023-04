L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 aprile 2023. Il weekend è alle porte, curiosi di conoscere come andrà la giornata prima? A voi il piacere di togliere il velo all'oroscopo di domani 7 aprile consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 aprile, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. La vostra carica vitale questo venerdì riceverà una consistente sferzata dalle forze planetarie: sarà Urano, in particolar modo, a colmarvi di fiducia in un futuro che forse avevate un po' smarrito.

Arricchirete il vostro domani, insieme al partner, certamente di nuovi valori materiali e morali. Single, questa sarà una giornata in cui potrete godere dell'aiuto delle stelle: cogliete dunque la palla al balzo, perché alcuni dei progetti che avete in programma presto giungerà a compimento. Nel lavoro, date libero sfogo alla vostra intensa voglia di produrre e realizzare. Dimostrare chi siete veramente nell’ambiente lavorativo, specie a chi tempo fa aveva messo in dubbio le vostre capacità.

Toro: ★★★★. Periodo abbastanza positivo, con qualche lieve intoppo da regolarizzare. In questa giornata, insomma, il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tranquillità. Il sostegno che vi offrirà la persona amata sarà incondizionato e questo renderà migliori le vostre giornate.

I problemi e le preoccupazioni passeranno in secondo piano, anche perché quello che volete è vivere pienamente questo momento senza avere altri pensieri per la testa. Single, la Luna renderà la giornata particolarmente piacevole, suggerendo di trovare tempo da dedicare ai vostri hobby. Instancabile sarà la vostra voglia di lavorare, di produrre, di creare ricchezza.

In qualsiasi attività troverete ampie conferme e soddisfazioni riguardo il vostro operato.

Gemelli: ★★. L'oroscopo del giorno 7 aprile mette in evidenza una giornata poco positiva. Per voi sono in arrivo alcune incomprensioni legate soprattutto a questioni familiari: cercate di chiarire eventuali malintesi che fossero creati con il partner o con qualcuno dei vostri parenti più stretti.

Non dubitate dei sentimenti della persona amata: le vostre gelosie si riveleranno inutili e potrebbero rovinare un rapporto ormai saldo. Giornata decisamente no nel lavoro, dove verranno accumulati ritardi e contrarietà, a cui si aggiungeranno imprevisti difficilmente gestibili. Avrete i nervi a fior di pelle, ma non dovrete gettare la spugna, cercate solamente di sbrigare i vostri impegni con rapidità. Nel corso della giornata avrete alcune beghe di cui occuparvi: nel farlo sarete soli, senza possibilità di chiedere consiglio.

Oroscopo e stelle del 7 aprile, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un venerdì preventivato abbastanza giù di tono, e questo è assai probabile.

La fretta per voi è decisamente una cattiva consigliera: riflettete sulle situazioni prima di fare scelte troppo azzardate. La famiglia è il vostro nido, ma non deve diventare una gabbia altrimenti delle piccole incomprensioni non solo con il partner, potrebbero turbare il clima generale. Comunque, state tranquilli, perché si tratterà di piccoli equivoci o lievi incomprensioni che riuscirete a chiarirete al più presto. Tutto dipenderà esclusivamente da voi, seppur le stelle vogliano aiutare a non essere più soli. Dunque, non resta che armarsi di coraggio e agire. La Luna in parte renderà difficile concentrarsi sul lavoro. Vi sono infatti delle persone che si aspettano molto da voi, proprio nel momento in cui non vi sentirete abbastanza in forma.

Leone: ★★★★★. Ottimo venerdì in arrivo, almeno secondo quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane. Stelle amiche vi faranno venire voglia di dare una nuova dimensione al rapporto di coppia. Rispetto al passato vi sentite più sicuri di voi e non avvertite quasi più quel bisogno spasmodico, molto pressante, di chiedere conferme al partner. Single, la vostra determinazione vi aiuterà a raggiungere gli obiettivi sperati. Siate felici di quanto riuscirete a ottenere, ve lo siete meritato! Sul vostro cammino incontrerete inoltre molte persone speciali: siate aperti alle nuove conoscenze, potrebbero essere ottime amicizie e non solo. La Luna vi aiuterà a rimanere concentrati sui dettagli e a portare a termine i vostri compiti lavorativi in maniera efficace e brillante.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 7 aprile, prevede che possa iniziare una decisa ripresa in ogni campo della vita. Diciamo che sarete molto fortunati soprattutto dal punto di vista dell'amore. In questo venerdì, la vostra relazione sarà pienamente rinvigorita e consoliderà il menage con la vostra anima gemella. Il partner vi amerà ancora di più e questo darà l'opportunità di rafforzare la vostra relazione: fatelo con romanticismo e passione. Single, avete voglia di vivere alla giornata e di non farvi assalire da tormentosi dubbi o patemi d'animo, anche perché non servirebbe a nulla. Per voi potrebbe essere un'ottima scelta questo tipo di atteggiamento, proprio quello che suggeriscono le stelle.

Giove vi renderà impeccabili sul lavoro e saranno in tanti a chiedervi un consiglio. Sarete umili e generosi e non avrete nessun problema a condividere con gli altri tutto ciò che sapete o che avete imparato negli ultimi tempi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 7 aprile.