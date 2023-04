L'oroscopo di domenica 23 aprile spiega come vivranno questa giornata i segni zodiacali che sentiranno le energie dei movimenti dei corpi celesti. Ariete, Leone e Acquario avranno fortuna e fascino dalla loro parte e potranno sfruttare al meglio ogni occasione, ma Sagittario e Gemelli avranno qualche difficoltà e dovranno darsi da fare.

Oroscopo di domenica 23 aprile: incomprensioni per il Cancro

Ariete: energia e buonumore vi accompagneranno in questa domenica di aprile e avrete voglia di organizzare una piccola gita per questo lungo ponte. In amore troverete il coraggio di farvi avanti con qualcuno a cui pensate da un po'.

Toro: avrete qualche problema con le spese impreviste e questo vi metterà addosso una forte preoccupazione. In amore, chi ha una relazione clandestina potrebbe desiderare qualcosa di diverso.

Gemelli: non sarà una giornata priva di ostacoli, ma grazie al vostro ottimismo riuscirete a superare tutto. Potrebbe arrivare una bella sorpresa per chi è single: un incontro per caso potrebbe trasformarsi in un colpo di fulmine.

Cancro: la comunicazione avrà bisogno di maggiore attenzione da parte vostra, perché un fraintendimento potrebbe scatenare un litigio con qualcuno di molto vicino. In amore è arrivato il momento di decidere.

Oroscopo del giorno: Vergine ansiosa

Leone: la domenica passerà in armonia grazie agli affetti che riusciranno a darvi la giusta carica per affrontare questi giorni un po' turbolenti.

Lo stress accumulato si farà sentire: organizzate una bella serata.

Vergine: i vostri progetti sono impegnativi, ma non irrealizzabili. Vi farete prendere dall'ansia di non farcela e questo creerà delle tensioni anche all'interno della coppia. Abbiate più fiducia in voi stessi.

Bilancia: la creatività e la fortuna non mancheranno in questa domenica che sarà molto ricca di occasioni da cogliere al volo.

Con la persona amata potrebbe esserci qualche discussione ma farà bene al rapporto.

Scorpione: l'oroscopo del giorno 23 aprile annuncia che la noia potrebbe prendere il sopravvento e avrete poca voglia di fare. Il consiglio delle stelle è quello di uscire e mettere da parte la preoccupazione per le finanze.

Sagittario troppo permaloso, Acquario affascinante

Sagittario: le stelle non saranno molto favorevoli e basterà poco per farvi irritare o, peggio ancora, per ferirvi. Sul lavoro ci saranno delle decisioni da prendere e non sarà facile perché sarete poco lucidi.

Capricorno: non è uno dei vostri periodi migliori. In campo lavorativo avrete troppi nodi da sciogliere e in amore non mancheranno le tensioni. Il consiglio è prendervi una pausa e rilassarvi lontano da tutto.

Acquario: il cielo vi regalerà fascino e fortuna in amore e bisognerà sfruttare al meglio questa giornata. I single avranno l'opportunità di incontrare una persona speciale, mentre chi è in coppia farà grandi progetti.

Pesci: la domenica sarà tranquilla e in coppia tornerà una bella intesa, soprattutto mentale, che vi ridarà fiducia. Al lavoro potrebbero esserci degli intoppi e qualche incomprensione con i colleghi.