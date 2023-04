L'oroscopo di lunedì 24 aprile ci riserva diverse novità, soprattutto per quel che riguarda la vita sentimentale e lavorativa dei dodici segni zodiacali. La classifica, in particolare, ci porta a conoscenza del gradimento degli stessi: in prima posizione troviamo la Bilancia, mentre in ultima si a posiziona la Vergine.

Previsioni zodiacali del 24 aprile: i primi sei segni in classifica

Bilancia (1° posto): l'Oroscopo del 24 aprile consegnerà la palma del vincitore al vostro segno. La passione risulterà essere l'elemento cardine della vostra giornata, che vivrete in maniera spensierata ed estremamente emozionante.

Le stelle vi favoriranno anche nel lavoro, non è da escludere una gratificazione professionale ed economica.

Toro (2° posto): cercate di cogliere al volo le tante e importanti occasioni che si metteranno magicamente sulla vostra strada, ci potrebbe essere una svolta sentimentale. Anche sul lavoro potreste avere delle proposte che vi faranno venire letteralmente l'acquolina in bocca.

Acquario (3° posto): metterete tanta passione nella giornata odierna, la vostra dolce metà rimarrà profondamente estasiata dal vostro atteggiamento, continuate così. Vi potrebbe essere assegnato un ruolo importante in ambito lavorativo, non temete e fatevi valere.

Cancro (4° posto): in campo sentimentale trascorrerete una giornata particolarmente positiva accanto alla persona che vi sta più a cuore, almeno per oggi mettete un po' da parte l'istinto.

Sul lavoro cercate di non strafare, potrebbero manifestarsi all'orizzonte un po' di stress e fatica.

Scorpione (5° posto): approfittate delle stelle piuttosto favorevoli per concretizzare alcune idee che avete in testa con il vostro partner, il momento è propizio. Potreste aver voglia di cambiare dal punto di vista lavorativo, nessun dramma ma pensateci attentamente.

Leone (6° posto): durante la giornata sarete protagonisti di alcune azioni veramente romantiche, anche se ci sarà qualcosa da chiarire con il partner. Nel lavoro andrà tutto a gonfie vele, ci potrebbe essere addirittura una bella sorpresa in vista.

Previsioni astrologiche del 24 aprile: le restanti posizioni

Ariete (7° posto): coloro che sono già in coppia non vivranno una giornata particolarmente favorevole, bene invece per i cuori solitari che potranno avere diversi incontri interessanti.

Sul lavoro cercate di essere più autonomi e verranno delle buone soddisfazioni anche per voi.

Gemelli (8° posto): potreste avere voglia di interrompere un rapporto sentimentale che non vi sta dando quanto vi aspettavate, non fate passi troppo affrettati. Fate valere le vostre idee sul lavoro, che come sempre risulteranno essere importanti e vincenti.

Pesci (9° posto): la vostra storia sentimentale sta vivendo un momento di stanca, cercate di prendere delle decisioni che possano risollevarla. Un progetto lavorativo potrebbe prendervi molto più tempo ed energie di quello che avevate previsto.

Sagittario (10° posto): non sarete particolarmente inclini al dialogo, provate almeno a non fare polemiche che porterebbero ad una rottura difficile poi da risanare, usate bene il cervello.

Il lavoro potrebbe richiedervi uno sforzo maggiore rispetto a quello usuale, anche se non convinti cercate di fare del vostro meglio.

Capricorno (11° posto): potreste essere particolarmente irascibili e polemici, oggi andrà così e ci potrete fare davvero poco. Per quel che concerne il lavoro cercate di fare il vostro ed evitate il contatto con colleghi particolarmente petulanti.

Vergine (12° posto): purtroppo l'ultima posizione apparterrà al vostro segno, dovrete trovare un maggiore equilibrio altrimenti rischierete di compromettere un rapporto che dura ormai da molto tempo. Sul lavoro la vostra pazienza potrebbe essere messa seriamente a rischio da alcune scelte che reputate scellerate.