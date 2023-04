L'oroscopo del 4 aprile 2023 spiega quali saranno le influenze delle stelle sui vari segni zodiacali per il primo martedì del mese. Per Toro e Peci sarà una giornata in netta ripresa soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, mentre la Vergine sarà piuttosto nervosa e intrattabile.

Oroscopo di martedì, 4 aprile: Ariete e Cancro positivi

Ariete: anche questo martedì vedrà un cielo positivo per voi che potrete fare degli incontri molto importanti per il futuro. In campo professionale sarete combattivi più che mai e determinati come siete non potrete che raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete prefissati.

Toro: nella vita di coppia ritornerà il sereno e anche la voglia di progettare una serata speciale, mentre al lavoro ci sarà ancora qualche ostacolo da superare. Non è ancora arrivato il momento di pensare in grande, concentratevi sui piccoli obiettivi e poi si vedrà.

Gemelli: è in arrivo un nuovo amore per i single del segno che proprio in questo giorno potrebbero avere un colpo di fulmine. La voglia di cambiamento nel lavoro vi porterà verso nuovi lidi, a cercare e a trovare qualcosa che potrebbe fare al caso vostro.

Cancro: ci sarà molta voglia di amare e i sentimenti saranno al primo posto in questo martedì di aprile che vedrà un miglioramento anche nel rapporto tra colleghi. Al lavoro l'onestà viene sempre premiata, quindi presto potrete raccogliere i vostri frutti.

Oroscopo del giorno: nervosismo alle stelle per la Vergine

Leone: il momento per i grandi progetti in amore è arrivato e non si esclude che pensiate di allargare la famiglia. Per chi è single, invece, le stelle appoggeranno i nuovi incontri e l'anima gemella potrebbe essere dietro l'angolo. Al lavoro ci sarà qualche distrazione.

Vergine: l'agitazione sarà alle stelle e il partner potrebbe esserne la causa. Evitate di affrontare oggi le grosse questioni e rimandate i chiarimenti a tempi migliori. Sul posto di lavoro non mancherà la motivazione, ma fate attenzione alle spese impreviste.

Bilancia: il tempo è un ottimo consigliere, ma ad un certo punto bisogna fermarsi a prendere una decisione.

Non trascinate i rapporti se non state più bene in coppia, non fareste che peggiorare le cose. Al lavoro arriveranno ottime soddisfazioni grazie al vostro impegno.

Scorpione: potrebbe arrivare quella risposta che aspettavate da un po' di tempo. La passionalità sarà al massimo per la gioia della persona amata che vivrà con voi dei momenti davvero speciali. Al lavoro tutto procederà a gonfie vele e avrete un ottimo intuito.

Capricorno recupera in amore, Pesci romantici

Sagittario: i sentimenti torneranno protagonisti dopo un periodo in cui il lavoro ha assorbito tutte le vostre energie, ma dovrete stare attenti a non strafare. In campo professionale sarete sempre efficienti, ma qualche distrazione potrebbe ostacolare questa giornata.

Capricorno: tornerà l'armonia in amore e da parte vostra ci sarà più voglia di andare incontro alle esigenze del partner, mentre per i single arriveranno contatti interessanti. Nel lavoro non mancheranno le sfide, ma non sarete al massimo della forma per combattere.

Acquario: le preoccupazioni non vi permetteranno di concentrarvi su posto di lavoro e vi renderanno piuttosto irascibili. In amore potreste trovare nel partner una valida spalla, ma se siete single potreste imbattervi in conoscenze di cui sarà meglio non fidarsi.

Pesci: l'Oroscopo del giorno annuncia una giornata positiva in cui l'amore avrà un posto di rilievo. Dedicatevi alla cura del vostro rapporto a due con una serata romantica, L'energia non mancherà neanche sul posto di lavoro e arriveranno belle notizie.