L'Oroscopo della giornata di martedì 4 aprile vedrà i nativi Capricorno più carismatici in amore grazie alla buona posizione di Venere e della Luna, mentre Scorpione dovrà dimostrare meno timidezza. Pesci vivrà una situazione diversa dal solito in amore, mentre Leone sarà piuttosto pensieroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 4 aprile.

Previsioni oroscopo martedì 4 aprile 2023 segno per segno

Ariete: inizierete la settimana con il sorriso grazie anche a un cielo sereno per voi. Single oppure no, tenderete a condividere un po’ tutto della vostra vita con la persona che amate.

In ambito lavorativo sarete ancora sul pezzo con i vostri progetti grazie a Mercurio e Giove. Attenzione però a Marte in quadratura che vi toglierà un mucchio di energie. Voto - 8️⃣

Toro: ottima giornata dal punto di vista sentimentale per voi grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto. Questo cielo sarà generoso nei vostri confronti, e vi permetterà di vivere al meglio il vostro rapporto. In ambito professionale le energie per portare avanti i vostri progetti non mancheranno, ma raggiungere il successo che meritate non sarà comunque semplice. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali sottotono in ambito amoroso, complice la Luna in quadratura dal segno della Vergine. Single oppure no, non dovrete essere troppo irriverenti nei confronti della vostra fiamma, soprattutto voi nativi della prima decade.

Nel lavoro avrete buone idee in mente, che saprete come sviluppare grazie a Giove e Mercurio. Voto - 6️⃣

Cancro: l'astro argenteo e Venere in sestile vi metteranno a vostro agio in ambito amoroso. Secondo l'oroscopo, godrete di una forte sintonia con la persona che amate. Nel lavoro Marte in congiunzione vi darà una mano, ma i vostri progetti potrebbero rivelarsi parecchio complicati da portare avanti considerato Giove e Mercurio contro.

Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale che vi vedrà più sereni secondo l'oroscopo, ma comunque pensierosi. Alcune idee e progetti infatti non sono ancora uscite dalla vostra mente e cercherete di realizzarle. In amore Venere sarà ancora in quadratura, e potrebbe rendere difficile il rapporto con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Vergine: ottimo cielo sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo, merito della Luna e di Venere che vi metteranno a vostro agio.

Single oppure no, mettevi in gioco, e siate presenti nella vita della persona che amate. Nel lavoro Marte vi darà supporto, ma dovrete avere buone idee in mente per ottenere risultati interessanti dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: il rapporto con il partner sarà tutto sommato stabile, ciò nonostante in questo periodo un po’ altalenante non vi conviene superare certi limiti. Se siete single approfondite pure il rapporto con la persona che vi piace, ma senza accelerare troppo. Nel lavoro attenzione a non uscire fuori dai binari con i vostri progetti, perché potreste non ottenere i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Scorpione: cercate di essere meno timidi in quel che fate, soprattutto in ambito amoroso.

Secondo l'oroscopo della giornata di martedì, queste stelle vi metteranno in difficoltà, ma sarà molto importante avere più sicurezza dentro di voi e sbloccarvi. In ambito lavorativo sarete particolarmente attivi grazie a Marte, portando avanti i vostri progetti con un certo entusiasmo. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale meno convincente in questa giornata di martedì, colpa della Luna in quadratura dal segno della Vergine. Single oppure no, cercate di essere sempre voi stessi, e farvi apprezzare dagli altri così come siete. In ambito lavorativo avrete buone idee grazie a Mercurio, e una gran voglia di darvi da fare. Voto - 7️⃣

Capricorno: la buona posizione della Luna e di Venere vi renderà più carismatici in ambito amoroso, e in grado di permettervi di vivere al meglio il rapporto con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro sarete più orientati verso progetti più alla vostra portata. Non avrete ancora risorse e conoscenze a sufficienza per poter gestire lavori più impegnativi. L'importante sarà riuscire a fare un buon lavoro. Voto - 7️⃣

Acquario: con stelle favorevoli come Giove e Mercurio, nessuno potrà mettere in discussione il vostro operato. Questa giornata infatti si rivelerà particolarmente produttiva, con risultati spesso sopra la media. In amore invece sarà necessario ripartire da zero con il vostro rapporto, dimenticare gli errori commessi in precedenza e trovare un buon motivo per andare avanti. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna in opposizione, vivrete una situazione diversa dal solito in ambito amoroso.

Venere in sestile non vi scoraggerà, ciò nonostante sarà necessario avere pazienza e comprensione. In ambito lavorativo i buoni propositi in voi non mancheranno. Con queste premesse, potrete provare a mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 7️⃣