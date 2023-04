L'Oroscopo di venerdì 28 aprile ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali, analizzando i transiti planetari, sono pronte a svelare tutti i segreti dell'andamento della giornata, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni. La classifica, presente all'interno dell'articolo, permette di dare rilievo anche al posizionamento del proprio profilo rispetto agli altri.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 aprile.

Previsioni zodiacali di venerdì 28 aprile: i segni più fortunati

Acquario (1° posto): occuperete un posto molto importante nel cuore dei vostri amici.

I consigli dati da voi verranno presi in grande considerazione, soprattutto durante le situazioni più difficili. Avrete sempre una parola gentile per tutti ed eviterete di saltare a conclusioni affrettate o poco verosimili.

Gemelli (2° posto): avrete una spiccata natura progettuale. Non vi accontenterete di vivere il presente, ma farete di tutto per proiettarvi nel futuro. Inizierete a pianificare, con accuratezza, i prossimi passi da compiere. Ci saranno svolte positive soprattutto sul lavoro, ma non mancheranno neanche piccole sorprese sentimentali.

Scorpione (3° posto): vi sentirete molto più leggeri. Finalmente, riuscirete a riprendere il controllo della vostra vita. Non tutti accetteranno la decisione presa, ma per voi si tratterà di un vero e proprio traguardo.

Ricomincerete a occuparvi di alcuni hobby e a pensare in grande.

Ariete (4° posto): anche se non sarete in grado di dare una spiegazione esaustiva ai sentimenti provati, deciderete di non tirarvi indietro. Vorrete trarre il meglio dalla relazione in corso. Vi mostrerete disponibili e aperti al dialogo. Saranno due componenti decisamente apprezzate.

Oroscopo del 28 aprile: i segni al centro della classifica

Cancro (5° posto): avrete una forte influenza sul partner. Si tratterà di una componente positiva, che aiuterà la relazione a essere ancora più stabile. Nonostante questo, farete fatica a trovare la vostra dimensione. Continuerete a nutrire dei dubbi sulla strada intrapresa dal punto di vista lavorativo.

Capricorno (6° posto): non eserciterete alcun controllo sui sentimenti provati. Vi lascerete trascinare dalle emozioni, vivendo ogni momento in modo coinvolgente e libero. La relazione con il partner sarà irruenta e passionale, proprio come quelle con gli amici saranno divertenti e allegre.

Leone (7° posto): avrete bisogno di liberarvi di alcuni pensieri ossessivi. Non farete altro che tormentarvi, senza riuscire a trovare alcun compromesso. Per fortuna, non verrete lasciati soli, potrete contare sulla presenza della vostra famiglia e del partner. Le loro parole vi aiuteranno a ritrovare la motivazione.

Bilancia (8° posto): tenderete a non essere abbastanza diretti. Per evitare di ferire i sentimenti altrui, potreste rimanere bloccati in situazioni poco piacevoli.

Le previsioni zodiacali del 28 aprile vi consigliano di provare a mettere al primo posto la vostra serenità interiore.

Previsioni astrologiche del 28 aprile: i segni meno fortunati

Toro (9° posto): una persona molto speciale potrebbe ferirvi. Sul momento, reagirete con rabbia e con disprezzo, però, con il passare delle ore, non potrete fare a meno di accusare il colpo. Non sarà affatto facile accettare questa situazione. Dovrete ricorrere a tutta la vostra flessibilità emotiva.

Pesci (10° posto): sarete piuttosto gelosi nei confronti del partner. Nonostante le sue rassicurazioni, continuerete a porgli moltissime domande. La situazione, se gestita frettolosamente, potrebbe portare a conseguenze spiacevoli.

Sarà importante non essere troppo invadenti.

Sagittario (11° posto): non riuscirete a concentrarvi completamente sui vostri obiettivi. Verrete distrati da influenze esterne e da persone che, al momento, non hanno un ruolo importante nella vostra vita. Questo potrebbe incidere fortemente sugli impegni lavorativi e sulla capacità di portare a termine i progetti.

Vergine (12° posto): non saprete dare una spiegazione ad alcuni atteggiamenti adottati dal partner. La rabbia provata sarà quasi impossibile da controllare. Userete parole proibite che, in altri contesti, avreste accuratamente evitato. Inoltre, avrete dei dubbi sulla possibilità di concedergli una seconda chance.