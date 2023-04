L'oroscopo della giornata di venerdì 28 aprile prevede che i nati del Sagittario saranno più rilassati in amore, anche se ancora dovranno darsi da fare per risalire la china, mentre il Leone avrà il "cuore a mille". L' Ariete sarà impavido in amore e verso i propri progetti professionali, mentre potrebbero esserci discussioni accese per i nati dello Scorpione.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 28 aprile.

Previsioni oroscopo venerdì 28 aprile 2023 segno per segno

Ariete: periodo positivo in amore. Questo cielo vi vedrà impavidi, e con la Luna in trigono dal segno del Leone sarete in grado di costruire un rapporto stabile.

In ambito lavorativo sarete più aperti e disponibili verso tutti, ma non dovrete neanche trascurare il vostro lavoro per non rimanere indietro. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono. Non sarete inclini a condividere i vostri sentimenti con la persona che amate. In questo modo, sarà difficile relazionarsi con le persone a cui tenete di più, familiari o amici. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà migliorie e idee interessanti per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di venerdì piena d'amore per quanto riguarda i sentimenti, merito della Luna e di Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarà più facile condividere ciò che provate verso la vostra fiamma. Nel lavoro energie e buone idee on mancheranno.

Non vi fermerete fin quando non avrete raggiunto i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Cancro: prendere con un certo entusiasmo nuove iniziative, ma il tempo stesso manterrete una certa cautela. Con queste premesse, potrete mettere insieme buoni progetti. In amore il vostro rapporto sarà assolutamente inattaccabile grazie a una stabilità di coppia in continuo aumento.

Se siete single sarà un buon momento per migliorare e approfondire nuovi legami. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna e Venere in buon aspetto faranno battere il vostro cuore a mille in questa giornata di venerdì. Secondo l'oroscopo, queste stelle saranno ben allineate nei vostri confronti per dare vita a un rapporto davvero intenso. Sul fronte professionale gentilezza e cordialità saranno doti sicuramente ben accette, ma ciò che fa davvero la differenza sono le abilità e competenze che potete dimostrare.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che continua a perdere colpi secondo l'oroscopo. Venere in quadratura renderà difficile la comunicazione e le buone emozioni nei confronti della persona che amate. Se siete single gli amici saranno un valido rifugio dalle delusioni amorose. In ambito lavorativo affronterete con convinzione le vostre mansioni. Mercurio in trigono infatti vi permetterà di avere le idee chiare. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi metterà più a vostro agio in amore in questa giornata. La Luna in sestile e Venere in trigono porteranno maturità, buoni sentimenti e piacevoli emozioni, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale dovrete essere abbastanza chiari in quel che fate, cercando di non uscire fuori dai binari.

Voto - 7️⃣

Scorpione: con questo cielo così sfavorevole potrebbero esserci discussioni spiacevoli con l'anima gemella. Se siete single e state frequentando una persona importante, sarà fondamentale non bruciare le tappe. Sul fronte professionale Mercurio in opposizione potrebbe essere causa di qualche imprevisto. Attenzione soprattutto a quei progetti a lungo termine, considerato inoltre Urano opposto. Voto - 6️⃣

Sagittario: un quadro astrale che vi permetterà di vedere il vostro rapporto in modo più rilassato secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Questo cielo sta per cambiare, ciò nonostante sappiate che ci saranno ancora molti punti da risolvere all'interno del vostro rapporto. Sul fronte professionale saprete prendervi cura dei vostri progetti grazie a Giove, con risultati tutto sommato soddisfacenti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo stabile in amore. Le emozioni non mancheranno tra voi e il partner, ciò nonostante dovrete essere in grado di conquistare la fiducia e l'amore della vostra anima gemella. Sul fronte professionale Mercurio e Saturno vi daranno una mano con i vostri progetti, ma attenzione a Giove e Marte in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in Leone darà ancora qualche grattacapo in amore. Per fortuna Venere sarà ancora in buona posizione, ciò nonostante sarà meglio non superare certi limiti. In ambito professionale invece sarete messi molto bene, con idee e progetti ben fatti che vi porteranno al successo che meritate. Voto - 7️⃣

Pesci: la configurazione astrale vi vedrà in difficoltà in amore a causa di Venere in quadratura.

Single oppure no, potreste non essere in vena di condividere le vostre emozioni con le persone che amate. Sul fronte professionale una buona organizzazione per voi sarà importante affinché possiate raggiungere i risultati previsti. Voto - 7️⃣