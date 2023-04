Il mese di aprile ha lasciato il posto a quello di maggio. L'oroscopo del giorno ha molte sorprese da rivelare. Le previsioni zodiacali, come sempre, sono pronte a raccontare tutti i segreti dei dodici profili, con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale. È presente anche una classifica generale che consente di dare un'ampio sguardo all'andamento quotidiano.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° maggio 2023.

Previsioni zodiacali del 1° maggio: i primi segni in classifica

Toro (1° posto): la vostra determinazione vi accompagnerà anche durante questa giornata di festa.

Nonostante non ci sia in ballo alcun impegno lavorativo, non vi adagerete sugli allori. Continuerete a tenere la mente impegnata per eventuali nuove idee. Inoltre, sarete di supporto per la famiglia e gli amici.

Bilancia (2° posto): sarete orgogliosi del partner. Basterà la sua sola presenza per farvi sorridere a trentadue denti. Questa giornata vi offrirà ottimi spunti, sia dal punto di vista interiore che esteriore. Gli amici saranno lieti di unirsi a voi per qualche piccola gita fuori porta. L'avventura non mancherà.

Vergine (3° posto): saprete come dimostrare affetto nei confronti delle persone care. Non vi tirerete indietro davanti a eventuali richieste di aiuto. Apparirete risoluti, ma nessuno metterà in dubbio i vostri sentimenti.

Nei confronti del partner sarete un po' più severi, ma questo atteggiamento si rivelerà di grande impatto.

Pesci (4° posto): sarà una giornata molto romantica. Organizzerete qualcosa di speciale con il partner. Il tempo trascorso insieme vi riempirà il cuore di gioia. Sarà un momento di condivisione, altruismo e rispetto. Ovviamente, non mancherà quel pizzico di serenità necessaria.

Oroscopo e classifica del 1° maggio: i segni mezzani

Ariete (5° posto): sarete di grande aiuto in casa. Adorerete collaborare con gli altri in modo da non far pesare su nessuno mansioni eccessive. Sarete in grado di fondervi completamente con l'ambiente circostante, ma la mancanza dell'anima gemella potrebbe provocarvi qualche pensiero intrusivo.

Leone (6° posto): sarete pronti a tornare sulla cresta dell'onda. Vi lascerete alle spalle gli ultimi eventi, per immergervi in nuove incredibili situazioni. Sarete ambiziosi e determinati, ma dovrete fare i conti ancora con qualche piccola preoccupazione. Per fortuna, in tutto questo, non sarete da soli.

Cancro (7° posto): in questa giornata di festa, sentirete la necessità di organizzare qualcosa di bello da fare con i vostri amici. Le proposte suggerite, però, non riceveranno l'approvazione di tutti. Anzi, in alcuni casi vi sentirete anche giudicati. Le previsioni zodiacali del 1° maggio vi consigliano di non farvi rovinare l'umore dal nervosismo altrui.

Acquario (8° posto): avrete tanti hobby, ma la vostra pigrizia potrebbe ostacolarvi.

Dovrete superare questo piccolo momento per tornare a splendere come non mai. Potrete utilizzare dei trucchetti per la motivazione interiore, ma anche la lettura di libri per la crescita personale vi saranno utili.

Previsioni astrologici del 1° maggio: i segni meno fortunati

Scorpione (9° posto): avrete bisogno di lavorare sulla vostra autostima. Tenderete a credere poco in voi stessi perché avrete paura di non riuscire a raggiungere i traguardi desiderati. Per il momento, le parole di parenti e amici non faranno la differenza. Dovrete essere i primi a cambiare le cose.

Sagittario (10° posto): vi troverete in una posizione discutibile. Non saprete quale decisione prendere perché tutto vi sembrerà sbagliato.

Potreste tirarvi indietro e lasciar fare ad altri oppure rimboccarvi le maniche per farvi carico delle vostre responsabilità. Il tempo vi sarà nemico.

Capricorno (11° posto): le stelle saranno poco inclini a soddisfarvi. Avrete delle incomprensioni con alcuni amici che vi porteranno ad adottare un atteggiamento di distacco e chiusura. Non avrete intenzione di chiarire perché, a parer vostro, non avrete nulla di cui rimproverarvi. La situazione potrebbe peggiorare.

Gemelli (12° posto): avrete voglia di rimanere da soli. Non interagirete con costanza, neanche con le persone alle quali volete più bene. Dedicherete questa giornata alla riflessione interiore. La speranza sarà quella di riuscire a rispondere ad alcune domande ancora senza risposta. Potrebbe volerci più di qualche giorno.