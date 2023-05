L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 maggio 2023. La giornata numero due del mese appena entrato vede in lizza nelle posizioni di testa della classifica generale, ben cinque segni. Tra i simboli astrali presenti nella sestina in analisi nel contesto troviamo al primo posto, con cinque stelline a corredo, Toro e Gemelli. Invece è prevista una giornata poco convincente per Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere qualcosa in più?

Passiamo pure ai dettagli iniziando a togliere il velo all'oroscopo di domani 2 maggio.

A voi il piacere nonché l'onore di svelare il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 maggio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. La Luna, questo martedì parzialmente armonica al segno, invita a lasciarsi andare e a concedere un maggiore spazio al cuore rispetto a quanto non siete abituati a fare. Vi sembrerà di vivere sopra una nuvoletta rosa, insieme ad un partner affettuoso, quindi godetevi queste belle sensazioni e trascorrete insieme una serata indimenticabile. Single, il vostro più grande desiderio in questo momento è quello di rilassarsi e godere dei pochi momenti liberi a disposizione. E le stelle vi aiuteranno in questo, rendendo l'atmosfera intorno a voi particolarmente gradevole e riposante.

Potrete contare su una sensibilità speciale, il che vi metterà in grado di capire le situazioni prima che si verifichino. Sul lavoro, riuscirete ad essere sempre un passo avanti a chiunque.

Toro: ★★★★★. In bella evidenza il sestile tra Sole e Saturno, promotore di scambi di stati d’animo eccellenti in ambito di coppia: alta la capacità di sapersi venire incontro.

Di ciò ne avrete pienamente conferma non appena vi troverete di fronte a un problema che, come coppia, affronterete risolvendolo poi brillantemente. Single, avevate proprio bisogno di un po' di calore per riscaldarvi il cuore, e in questa giornata sarete ammirati ed apprezzati da tutti. Ogni vostro gesto sarà azzeccato e tutto questo senza che dobbiate fare il minimo sforzo.

Potrete contare con piena fiducia sulle energie di Venere per portare a termine i vostri progetti. La fase creativa è stata lunga e difficile, adesso sarete decisamente pronti a definire il tutto e a cominciare la parte più attiva.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 2 maggio è pronto a scommettere che molti Gemelli sbancheranno in campo sentimentale. Un nuovo amore in questa fase di inizio maggio è molto probabile: qualcuno o qualcosa vi sta letteralmente scaldando il cuore. Non pensate al passato, come siete soliti fare, ma volgetevi con occhi fiduciosi verso un futuro luminoso, da vivere insieme alla persona che avete accanto o con chi vi fa battere il cuore velocemente. Single, concedetevi il piacere di svagarvi e di rilassarvi completamente in questa giornata piena di emozioni.

Le stelle porteranno anche dei nuovi amici, che sapranno entrare nel vostro cuore come se ci fossero stati da sempre. Un cielo azzurro favorirà in particolar modo il lavoro intellettuale e le prove di studio, coronandole con ricchi risultati dalle conseguenze durature.

Oroscopo e stelle del 2 maggio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Approfondendo certi aspetti della relazione di coppia vi troverete, in questa giornata, a notare mille dettagli imperfetti che, se presi singolarmente, potrebbero sicuramente rovinare la visione d'insieme. Sarebbe meglio lasciar perdere e non pensarci affatto. Single, potrebbe venire improvvisamente voglia di mandare tutto all'aria oppure di ribaltare completamente una situazione che ormai non vi soddisfa più.

L'intenzione magari è buona, ma il momento non è certo dei migliori: sarebbe opportuno attendere e far passare il periodo sottotono. Le stelle vi chiederanno di stringere i denti nel sostenere ritmi lavorativi molto frenetici e stressanti. Il vero problema è che non riuscite più a trovare una chiave di comunicazione con la maggior parte dei vostri colleghi, tale da sentirsi delusi.

Leone: ★★. Gli influssi planetari poco positivi presente nella giornata di questo martedì potrebbero stimolare in voi una certa voglia di cambiamento, ma nulla di nuovo apparirà chiaro all'orizzonte. In questo momento volete solo che certe cose siano fatte soltanto a modo vostro, senza ascoltare le idee del partner.

Purtroppo sarete più testardi del solito e nessuno riuscirà a farvi cambiare idea. Single, potreste perdere la testa per qualcuno che però non vi ricambierà minimamente. Ascoltare il cuore è sempre importante, ma nel vostro caso state inseguendo, più che altro, solamente fantasie. Vi sentirete molto affaticati in ambito lavorativo e non riuscirete a sostenere ritmi troppo intensi e frenetici.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, 2 maggio, annuncia tanta flemma e un pizzico di negatività. Cercate una via di mezzo tra ostinazione e superficialità, un equilibrio tra voi ed il partner, o rischierete di perdere la possibilità di rilanciare il rapporto. Predisporsi ad eventuali chiarimenti, con intenti sinceri, potrebbe essere provvidenziale per rimettersi sulla rotta giusta.

Usate più la pazienza e non badate a piccoli problemi, vedrete che tutto si sistemerà. Single, le stelle consigliano di dedicare più tempo alla vita sociale. È importante avere tanti amici con cui confidarsi, specialmente quando vi sentite abbattuti da questioni personali oppure se siete tristi e sconsolati. Marte vi renderà molto polemici, scontrosi in ambito lavorativo. Non riuscirete a trovare un punto d'incontro con alcuni colleghi che hanno delle prospettive future molto diverse dalle vostre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 2 maggio.