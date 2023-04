L'oroscopo del 1° maggio 2023 rivela che sarà una giornata bellissima per i nati in Sagittario. Per quelli che appartengono al segno dell’Ariete ci sarà un incontro speciale, mentre per quelli della Vergine arriverà il momento di fare dei cambiamenti importanti. A seguire l'astrologia per la giornata di lunedì 1° maggio e le previsioni delle stelle con le pagelle per tutti i segni dello zodiaco.

La giornata di lunedì 1° maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Nonostante una certa tensione, questa prima settimana di maggio inizia in maniera piacevole, specialmente per il settore sociale.

La prima parte della giornata di lunedì porta a galla qualche rimpianto e ricordo malinconico. Magari state inseguendo un sogno sperando che possa realizzarsi. Nella seconda parte di questa giornata, invece, s’intravede qualche briciolo di cambiamento. Non si esclude un incontro speciale. Voto: 7

Toro – Secondo l'oroscopo del 1° maggio, questa settimana parte alla grande. Si risveglia l’attrazione, soprattutto per quelli che hanno una relazione di vecchia data. Alcune coppie si stanno appassendo, forse per colpa della mancanza di comunicazione o delle abitudini diversi di entrambi i partner. Le storie che nascono in questo momento sono promettenti. Accettate qualche invito, potreste trovare nuovi sbocchi e migliorare la vostra posizione lavorativa.

Voto: 8

Gemelli – Avete una grande capacità comunicativa e questo vi permetterà di dialogare con la persona interessata senza problemi. Potreste lasciarvi alle spalle alcuni problemi del passato e godervi questa giornata dal sapore primaverile. Sfruttate questo periodo per organizzare una gita romantica con la persona che vi piace tanto.

Non dimenticatevi di dedicare più tempo a voi stessi. Voto: 7

Cancro – Siete più rilassati rispetto all’ultima settimana. In caso di progetti di coppia, presto scoprirete di avere una buona complicità. Le coppie che stanno insieme da tanti anni possono iniziare a progettare una convivenza o a fare figli. Se un incomodo disturba la vostra vita di coppia, fate orecchie da mercante e andate avanti per la vostra strada.

Più ignorate gli intrusi, più si sentiranno sconfitti. Voto: 7,5

Previsioni delle stelle per la giornata di lunedì 1° maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – È arrivato il momento di smettere di fantasticare, dovete prendere il comando della vostra vita reale e tagliare tutti i traguardi prefissati. Abbiate più fiducia in voi stessi, presto realizzerete tutti vostri sogni. L’Oroscopo consiglia di iniziare la giornata con l’idea di affrontare anche gli imprevisti e i ritardi. I single del segno devono uscire allo scoperto e vivere pienamente la vita. I più giovani del segno potrebbero fare delle nuove scoperte, mentre quelli che hanno una certa età devono farsi forza e buttarsi nelle nuove imprese.

Voto: 7

Vergine – È il momento di fare i cambiamenti che desiderate. Le idee potrebbero non essere troppo chiare, ma con il tempo tutto si sistema. Alcuni Vergine non apprezzano il proprio aspetto fisico, l’insicurezza è una brutta bestia, tirate fuori il coraggio e gettatela alle vostre spalle. Una persona amica può aiutarvi a recuperare fiducia, ma spetta a voi fare il primo passo. Siate prudenti con le finanze. Voto: 6,5

Bilancia – Evitate le situazioni meno sicure e soprattutto ignorate lotte di potere. Se con il partner ci sono ancora questioni in sospeso, sfruttate il potere della diplomazia. Se c’è amore tra voi e la vostra dolce metà, vivrete momenti indimenticabili. Non abbiate paura di mostrare a tutti le vostre debolezze.

La stanchezza si fa sentire più forte che mai e questo vi rende irritabili. Non guidate, se avete bevuto qualche bicchiere di troppo. Voto: 6

Scorpione – Sentite l’esigenza di cambiare molte cose, migliorare le condizioni economiche, realizzare progetti che vi stanno a cuore, superare certi ostacoli. Andate oltre, queste difficoltà sono momentanee, con un po’ di pazienza risolverete tutto. La gelosia non è mai buona nei rapporti di coppia perché li logora. Scaricate energia nell’attività fisica, avrete meno voglia di litigare o di fare scenate di gelosia. Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo di lunedì 1° maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l’oroscopo, questa è una bellissima giornata.

Potreste organizzare una piccola gita fuori porta, oppure migliorare ciò che funziona nella vostra vita. L’amore è pronto a regalarvi belle soddisfazioni. È il momento di realizzare progetti importanti. Per i single del segno, è arrivato il momento di trovare l’anima gemella: guardate in giro con molta attenzione. Voto: 8

Capricorno – La giornata potrebbe iniziare con qualche dubbio di troppo, magari vorreste sempre di più di ciò che avete. Non accontentarsi non è sbagliato, significa che volete migliorare. Rilassatevi e godetevi i piaceri quotidiani in ottima compagnia. Siate più tolleranti, a volte la ragione non serve a far riflettere chi è duro di comprendonio. Se siete preoccupati per la vostra situazione economica, stringete i denti, presto migliorerà.

Voto: 6

Acquario – Avete voglia di fare dei cambiamenti nella vostra vita, ma non sapete come fare o da dove partire. Le possibilità ci sono, basta osservare con attenzione. Non è una giornata migliore per l'amore, meglio evitare qualsiasi tipo di discussione con la persona amata. Grazie ad alcune persone sagge e fidate, riuscirete a sciogliere ogni minimo dubbio. Dei periodi così capitano e servono a far capire cosa di vuole davvero. Se convivete, spegnete i problemi esterni quando state con il vostro partner. Voto: 6,5

Pesci – Sistemate velocemente gli imprevisti che capitano in questo periodo. Concedetevi una gita fuori porta e divertitevi a fare nuove amicizie o nuove conquiste. Non volate troppo con la fantasia, le occasioni per sbarcare il lunario arriveranno quando meno ve lo aspettate. Prendete tutto il tempo che vi serve per riflettere su cose che potrebbero avere un forte impatto sul vostro futuro. Voto: 7