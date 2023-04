L'oroscopo di sabato 22 aprile spiega come andrà l'inizio del weekend per tutti i segni zodiacali. In particolare, il Sagittario avrà ottimi risultati sul lavoro e per i Pesci arriveranno le risposte a lungo attese. Ci sarà ancora un po' di insofferenza per il Leone e l'Acquario.

Oroscopo di sabato 22 aprile: Toro romantico e comprensivo

Ariete: lo stress accumulato nei giorni scorsi inizierà a farsi sentire e questo vi porterà a voler staccare da tutto, magari con una piccola gita in compagnia della persona amata. Non ci sarà molta fiducia nell'ambiente lavorativo e dubiterete della buona fede di alcuni colleghi.

Toro: le stelle porteranno molto romanticismo e in amore avrete la fortuna dalla vostra parte. Chi è single farà incontri interessanti e chi è in coppia riuscirà a capire al volo i bisogni del partner. Ci sarà una buona energia anche in campo professionale.

Gemelli: a breve inizierà un periodo davvero straordinario per l'amore e tutto potrebbe cominciare con uno spostamento. Visto che il cielo è dalla vostra parte, osate sia nei rapporti che in campo professionale e alzate il livello degli obiettivi, presto realizzerete tutto.

Cancro: sarete di ottimo umore e questo vi permetterà di stringere rapporti importanti per il vostro futuro lavorativo. In amore, invece, potrebbe esserci qualche incomprensione e il consiglio delle stelle è quello di chiarire al più presto per non ingigantire il tutto.

Oroscopo del giorno: Vergine soddisfatta, Bilancia indaffarata

Leone: non ci sarà una buona comunicazione e avrete difficoltà a tollerare chi vi sta accanto, tanto che potreste essere portati a pensare di mettere un punto definitivo al vostro rapporto. Ci saranno anche piccole discussioni con qualche collega, ma si risolverà.

Vergine: la settimana si concluderà nel modo migliore e dopo tanta fatica riuscirete finalmente a raccogliere i frutti del vostro duro lavoro. Anche in amore sarà una giornata positiva e non mancheranno delle belle manifestazioni d'affetto da parte della persona amata.

Bilancia: vi siete concentrati tanto sul lavoro per mettere da parte le delusioni del passato che vi stavano mettendo in difficoltà e avete fatto bene.

Adesso, però, è arrivato il momento di una pausa rilassante. Voltate pagina davvero, non soltanto nell'apparenza.

Scorpione: sarete pieni di energia e voglia di fare, anche se gli impegni saranno molti. Porterete a termine tutti gli obiettivi che vi siete prefissati e vi resterà anche una bella serata da trascorrere all'insegna del romanticismo. Cosa chiedere di più? Un'altra giornata così.

Futuro radioso per il Capricorno, Acquario polemico e poco chiaro

Sagittario: avrete ottime soddisfazioni nel lavoro dopo alcuni giorni di incertezze e scarsi risultati. Potrebbero presentarsi anche nuove opportunità da valutare, ma lasciatevi il tempo per riflettere bene sui prossimi passi. Consigliata una serata in compagnia.

Capricorno: l'oroscopo del giorno 22 aprile annuncia un sabato ottimista. Non mancheranno piacevoli incontri e certezze nel lavoro. Tutto vi porterà a pensare con fiducia al vostro futuro e avrete voglia di fare progetti importanti anche con la persona amata che ne sarà felice.

Acquario: le discussioni in famiglia non mancheranno e purtroppo la causa delle incomprensioni sarete proprio voi che non riuscirete ad essere chiari fino in fondo. Qualche piccolo contrattempo potrebbe sorgere anche sul lavoro, ma riuscirete ad affrontarlo al meglio.

Pesci: un ottimo cielo appoggerà i nuovi progetti e chi è in attesa di risposte potrà presto ottenere quello che desidera. In amore ci sarà una comunicazione eccellente che vi permetterà di stabilire un'ottima intesa con il partner. Serata da vivere con un'allegra comitiva.