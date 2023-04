Siamo giunti al primo weekend del mese di aprile per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo della giornata di venerdì 7 aprile, per tutti i nati sotto un particolare segno, dall'Ariete ai Pesci, con i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Oroscopo 7 aprile, la prima sestina zodiacale

Ariete: in amore sarà possibile chiarire in una storia, in particolare nella seconda parte della giornata. Ricordiamo che, dal giorno 11, Venere sarà favorevole. Nel lavoro, giornata di recupero, potrebbero arrivare delle belle prospettive.

Toro: per i sentimenti, meglio stare attenti alle parole in questa fase, vi sentite arrabbiati. Nel lavoro, giornata non esaltante, sarà importante stare attenti in questa fase.

Gemelli: a livello sentimentale, mattinata ricca di vitalità, se qualcosa dovesse andare storto meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro, meglio non fare troppo perché potreste commettere un errore di distrazione.

Cancro: in amore, giornata stancante per le coppie e ricca di nervosismo, meglio evitare polemiche. A livello lavorativo possibili discussioni, qualcosa non sta andando come vorreste.

Leone: per i sentimenti potrebbero arrivare delle novità, qualcosa sta cambiando adesso. Nel lavoro, se c'è una scelta da fare, agite adesso in previsione anche delle prossime settimane.

Vergine: a livello amoroso c'è la volontà di emergere, per questo motivo meglio superare i conflitti inutili eliminati di recente. Nel lavoro fatevi avanti, qualcuno sta già preparando nuovi progetti.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore, è un periodo che vi permetterà di prendervi diverse responsabilità nella coppia, ma alcuni rapporti potrebbero essere agitati.

Nel lavoro, se ci sono delle richieste, agite adesso e queste andranno a risolversi entro maggio.

Scorpione: a livello sentimentale ci sono stati dei problemi ultimamente, ci sono alcune decisioni da prendere adesso. Nel lavoro, Luna nel segno che porta una buona vitalità ma dovete cercare di riposare di più.

Sagittario: a livello amoroso, se c'è un conflitto da superare in una storia, agite adesso.

I single del segno potranno fare, invece, nuove conoscenze. A livello lavorativo, sfruttate la prossima giornata per ottenere di più.

Capricorno: per i sentimenti, se ci sono state delle discussioni, queste ora saranno superate, sentite uno stato di maggiore forza. Nel lavoro, ci sono diverse cose da fare, ma alla fine riuscirete ad ottenere di più.

Acquario: a livello sentimentale, in questo fine settimana, potranno nascere dei problemi nella coppia, vi sentite maggiormente agitati. Nel lavoro, un accordo potrebbe arrivare, entro pochi giorni novità.

Pesci: in amore, fine settimana che porta nuove emozioni, ci sono delle relazioni importanti da portare avanti. Nel lavoro possibili discussioni, polemiche da superare.