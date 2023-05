L'oroscopo del 19 maggio 2023 è pronto a fornire informazioni utili riguardanti la giornata che si troveranno ad affrontare i 12 segni dello zodiaco.

I nati sotto il segno del Leone potrebbero discutere con il proprio partner, mentre quelli dei Pesci potrebbero avere nuovi incontri.

Di seguito approfondiamo le previsioni del giorno con le pagelle dei vari segni.

Previsioni zodiacali del 19 maggio: i voti dei primi sei segni

Ariete – Un incontro che attendevate da molto tempo potrebbe indirizzare la vostra vita sentimentale, non fatevi sfuggire l'occasione.

Dimostrate a tutti quanto valete sul lavoro, fate venire fuori il vostro ingegno. Voto: 8.

Toro – Il vostro partner potrebbe riservarvi una sorpresa assai gradita, siatene orgogliosi e ringraziatelo adeguatamente. Sul lavoro riuscirete a togliervi delle soddisfazioni, grazie soprattutto alla vostra abnegazione. Voto: 7,5.

Gemelli – Non rimanete ancorati sulle vostre idee, fate evolvere il pensiero e siate più accondiscendenti con la vostra dolce metà. Per quel che riguarda il lavoro, se vi capita una nuova opportunità, non lasciatevela sfuggire. Voto: 6,5.

Cancro – In amore potreste avere voglia di cambiamento, se ne siete fermamente convinti andate avanti senza ripensamenti. Potreste fare dei passi importanti per quel che riguarda la vostra carriera professionale.

Voto: 6,5.

Leone – Ci potrebbe essere una discussione costruttiva con la persona amata, approfittatene per chiarire più cose possibili. Sul lavoro, potreste avere delle divergenze con un collega piuttosto irritante. Voto: 6.

Vergine – Dimostrerete di essere particolarmente dolci ed affettuosi, caratteristiche che fanno letteralmente impazzire il vostro partner.

Sul lavoro, avrete la possibilità di mettervi in mostra per le vostre indubbie capacità. Voto: 7,5.

Predizioni astrologiche del 19 maggio: la seconda sestina zodiacale

Bilancia – Giornata estremamente positiva in campo sentimentale, potrete soddisfare pienamente il vostro partner. Per quel che riguarda il lavoro, approfittate del momento favorevole per fare qualche richiesta importante.

Voto: 7,5.

Scorpione – La giornata si prospetta parecchio interessante, saprete emozionarvi e rendere felice la persona amata, seducenti al massimo. Sul lavoro. risulterete essere particolarmente soddisfatti del vostro operato. Voto: 8.

Sagittario – Cercate di dimostrare in maniera netta l'amore che provate per la vostra dolce metà, evitate accuratamente che le possano sorgere dei dubbi. Sul lavoro dimostrate vicinanza a qualche collega che si trova in palese difficoltà. Voto: 6.

Capricorno – Potreste aver bisogno e voglia di libertà, cercate solo di capire se si tratta di una necessità momentanea o definitiva. Approfittate di alcune opportunità che la sfera lavorativa potrebbe regalarvi. Voto: 7.

Acquario – Fate capire al vostro partner che è tra le persone più importanti della vostra vita, tutto poi andrà per il verso giusto. Per quel che riguarda il lavoro, mettete tutta la vostra sensibilità in un progetto molto importante. Voto: 6,5.

Pesci – Attenzione ai nuovi incontri, potrebbero essere interessanti ma anche riservarvi qualcosa di particolarmente amaro e controproducente. Dedicate tempo e sacrificio al lavoro, ne sarete ampiamente ricompensati. Voto: 6.