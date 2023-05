Secondo l'oroscopo del 19 maggio 2023, sarà una giornata vantaggiosa per i nati in Pesci che hanno un’attività ben avviata. Ci sono ancora incertezze nella vita amorosa di alcuni Gemelli, mentre i nativi dell’Ariete si daranno da fare per realizzare uno dei loro sogni nel cassetto. In evidenza, l'astrologia di venerdì 19 maggio, e le previsioni dell'amore e del lavoro con le pagelle zodiacali.

La giornata di venerdì 19 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La situazione sentimentale si sta normalizzando e voi finalmente potete vivere la vostra relazione amorosa in tranquillità.

Solo alcune coppie potrebbero avere nuovi problemi. Per chi è alla ricerca di una nuova occupazione, il peggio è passato. Non avete più tempo di piangervi addosso, date il meglio per realizzare i sogni nel cassetto. Voto: 6,5

Toro – Quelli che hanno idee poco chiare difficilmente si lasciano andare. Le relazioni d'amore che sembrano stabili iniziano ad avere problemi di fiducia, e questo porterà i partner a litigare più spesso. Se avete iniziato a lavorare da qualche settimana, preparatevi a sopportare certe richieste molto impegnative. Non pretendete di far breccia nel cuore delle persone che lavorano con voi, fate il vostro percorso. Voto: 6

Gemelli – Regna ancora l'incertezza in alcuni rapporti di coppia e i partner hanno difficoltà a prendere una decisione.

Forse avete paura di impegnarvi, di perdere la vostra indipendenza. In ogni caso, non fate terra bruciata intorno a voi. In campo lavorativo, gli accordi sono favoriti ma non dimenticate di fare la lista dei pro e dei contro di una proposta fatta da una persona inaspettata. Chiedete consiglio a un esperto per non fare una scelta sbagliata.

Voto: 6

Cancro – Alcuni nati in Cancro si stanno riprendendo da un periodo di crisi dove l’amore non ha regalato grandi soddisfazioni. Da questo momento in poi molte cose cambiano. Le stelle favoriscono i nuovi amori e i rapporti sociali. Nel lavoro, chi sta cercando un buon impiego non deve mai mollare. All’orizzonte s’intravedono buone novità.

Voto: 6,5

Previsioni delle stelle, venerdì 19 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In amore, se la vostra relazione è molto importante per voi, partecipate di più alla vita della vostra dolce metà e trovate qualche modo per lasciarla senza parole. I rapporti con i colleghi di lavoro saranno leggermente burrascosi. Siete insofferenti a qualsiasi comportamento che non sia uguale al vostro. Spesso mandate a quel paese le regole di buona condotta per svogliatezza. Voto: 6,5

Vergine – Se da una parte riuscite a eliminare i brutti pensieri, dall’altra le inquietudini vi creano ulteriori problemi. Le coppie fresche cresceranno tra alti e bassi. In campo lavorativo, i problemi di natura finanziaria potrebbero prolungarsi, se non ponderate bene le spese.

Se qualcuno vi propone un affare, fate attenzione ad affidare i vostri risparmi a persone sbagliate. Voto: 6

Bilancia – Periodo positivo per quelli che hanno una relazione amorosa molto forte. Le coppie di lunga data hanno finalmente raggiunto un certo equilibrio e questa cosa vi spinge a dare il meglio. Per quelli che hanno ancora una causa di lavoro in corso, è arrivato il momento di rivalsa. Molti nati in Bilancia avranno un lavoro ben pagato. Voto: 7

Scorpione – Questo è un periodo baciato dalla fortuna, è il momento giusto per dare vita a una nuova storia d’amore. Le coppie devono stare tranquille, continuare a lottare contro il passato è solo tempo perso. Siete molto concentrati sul lavoro e questo potrebbe influire sulla famiglia.

Per combattere la crisi economica, molti di voi fanno due lavori. Favoriti i commercianti. Voto: 7

Amore e lavoro secondo l'oroscopo del 19 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dovete darvi una svegliata in amore, questo è un periodo molto fertile per pensare a qualcosa di grande. Le coppie che desiderano avere figli o che pensano a una convivenza dovrebbero osare di più. Gli studenti che hanno sacrificato molto del loro tempo riceveranno dei premi. Ci sono buone probabilità di trovare un lavoro ben retribuito. Scrollate le ansie di dosso, se volete recuperare il buon umore. Voto: 7

Capricorno – Questa giornata vi farà vivere emozioni intense e vi aiuterà a tirare fuori il meglio di voi.

Le coppie che, per diversi motivi, sono distanti faranno di tutto per rafforzare la relazione amorosa. Date libero sfogo alle vostre fantasia. Anche in campo lavorativo arrivano buone notizie. I più giovani del segno troveranno qualcosa di interessante. Voto: 8

Acquario – La giornata non si presenta nel migliore dei modi per via della confusione o della stanchezza. Molti nativi dell’Acquario potrebbero sentirsi un po’ trascurati dal partner. Alcuni potrebbero allontanarsi e cercate altrove l’amore vero. Nel vostro ambiente di lavoro siete apprezzati per la vostra creatività. Date importanza ai soldi, se un oggetto è inutile non compratelo solo per fare bella mostra. Voto: 6

Pesci – L'Oroscopo del 19 maggio dice che non ci saranno cambiamenti radicali da parte di persone che vi hanno fatto soffrire.

Non dimenticate mai che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Questo discorso serve per farvi aprire gli occhi e farvi capire che è arrivato il momento di gettare la spugna e rassegnarvi. In campo lavorativo, si avvicina il periodo di recupero per quelli che nei mesi scorsi si sono persi qualcosa o sono rimasti bloccati con i progetti. Giornata vantaggiosa per quelli che hanno un’attività ben avviata. Voto: 6,5