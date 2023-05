Secondo l’oroscopo del 17 maggio 2023 sarà una bella giornata per le persone che appartengono al segno del Leone. I nati in Vergine che hanno una relazione d’amore devono prendere una decisione molto importante, invece i Sagittario stanno pensando di prendere una pausa di riflessione. A seguire l’astrologia per il giorno 17 maggio e le previsioni degli astri con le pagelle dedicate a ogni segno dello zodiaco.

La giornata di mercoledì 17 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non fatevi influenzare dai consigli amorosi della vostra famiglia, siete perfettamente in grado di distinguere cos’è giusto per voi e cos’è sbagliato.

Non sottovalutatevi mai. La situazione economica sembra migliorare un po’. Ci sono piccoli accorgimenti da seguire per risparmiare qualcosa. Comunque, dovete prendere in considerazione alcune proposte di lavoro. Voto: 7

Toro – Prima di giurare amore eterno dovete conoscere più a fondo la persona che vi interessa. Grazie al potere del dialogo, molte coppie si rafforzano. Se avete avuto grossi problemi economici nelle ultime settimane, adesso siete in grado di risolverli. Gli studenti si sentono pronti ad affrontare qualsiasi sfida, la fiducia in se stessi può fare miracoli. Voto: 7

Gemelli – Mai prendere decisioni importanti in maniera frettolosa, meglio fermarsi un po’ a riflettere sul da farsi.

Mai buttarsi tra le braccia del primo che capita, meglio approfondire la conoscenza per capire i suoi sentimenti. Nel lavoro, si respira aria pesante per via dei comportamenti deplorevoli di chi sta al comando o di un collega. Voto: 6

Cancro – Il vostro umore altalenante si ripercuote anche sui vostri rapporti affettivi: attenzione.

Siete confusi sentimentalmente e avete difficoltà a dire le parole giuste. Se lavorate nel settore delle comunicazioni, dovete dare il meglio di voi stessi. Se avete in mente di fare dei cambiamenti, non dovete pensarci due volte, il treno passa solo una volta.

Voto: 6

Previsioni zodiacali di mercoledì 17 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l'oroscopo del 17 maggio, questa è una giornata davvero bella. Avete tanti progetti in mente e questo basterà per mantenere alto il vostro umore. Alcune conoscenze potrebbero diventare qualcosa di più importante. Rispetto agli ultimi anni, avete voglia di innamorarvi sul serio. Parlando di lavoro, soprattutto i giovani del segno hanno l’opportunità di migliorare la posizione lavorativa. Voto: 8

Vergine – In amore, per molte coppie è arrivato il momento di fare una scelta importante. Siate pi aperti al dialogo, questo eviterà malintesi che spesso si creano all’interno di una coppia. In campo lavorativo, alcuni nati in Vergine troveranno parecchie porte aperte.

Se avete già un lavoro, presto avrete qualche gratificazione. Voto: 7,5

Bilancia – È il momento di smettere di fare capricci, chiedere la Luna. Iniziate a fidarvi della persona che vi ha rubato il cuore e credeteci di più nel rapporto di coppia. Nel lavoro, alcuni di voi hanno raggiunto risultati soddisfacenti. A breve otterrete le tanto agognate risposte. Voto: 7

Scorpione – Questa è una giornata calma e gratificante per molti dello Scorpione. Eliminate definitivamente la negatività dal vostro corpo e dalla vostra mente e non fatevi condizionare da nessuno, nemmeno dalle persone fidate. Nessun ostacolo per le coppie innamorate. Chi non ha ancora trovato un impiego deve impegnarsi seriamente. Pensare al futuro economico e lavorativo fa parte di ogni priorità.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 17 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Avete voglia di rilassarvi, di ritrovare serenità interiore e siete anche pronti a correre il rischio di restare single. È molto importante essere sinceri con se stessi, alcuni di voi potrebbero decidere di prendersi una pausa di riflessione. Molte situazioni lavorative sono in bilico, non sottovalutate la concorrenza. Qualcuno potrebbe togliervi ciò che vi spetta. Voto: 6

Capricorno – Se la vostra relazione d’amore è sul ciglio di un equilibrio, dovete risolvere tutto entro la fine del mese di maggio, altrimenti il rapporto s’interromperà definitivamente. Non date per scontato il vostro rapporto di coppia.

Chi vuole cambiare mestiere deve fare molta attenzione a non lasciare il certo per l’incerto. Ridimensionate le spese. Voto: 6

Acquario – Se siete appena usciti da una storia complicata, a breve riacquisterete fiducia nell’amore e nel prossimo. Le storie appena iniziate possono stare tranquille, non accadrà nulla di grave. In questo periodo potreste ricevere un bel po’ di proposte di lavoro, coglietele al volo e date il meglio di voi stessi. Voto: 6,5

Pesci – Alcuni nati in Pesci stanno vivendo ancora un periodo complicato con il partner d’amore, tutta colpa delle intromissioni esterne. Presto troverete una via d’uscita. Serbare rancore non porta nulla di buono, non dimenticatevelo. Se siete costretti a fare un altro turno di lavoro a causa di un collega assente per motivi personali, presto avrete la vostra rivincita e potrete finalmente riposarvi. Una persona coscienziosa riconoscerà i vostri sforzi e vi premierà. Voto: 6,5