L'oroscopo è pronto a svelare tutte le proprie previsioni per la settimana compresa fra lunedì 22 e domenica 28 maggio per tutti i segni dello zodiaco. In amore saranno sette giorni positivi in particolare per i Gemelli e per il Cancro, bene il lavoro per la Vergine.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: le cose in amore non andranno bene, mentre sarà possibile invece fare faville dal punto di vista delle relazioni sociali. Sole in Gemelli e Marte in Leone saranno un grande stimolo per riprendere l'entusiasmo e la motivazione al fare, che vi è venuta a mancare nelle ultime settimane.

Da questa settimana tornerete ad essere al centro dell'attenzione, sia in amore che dal punto di vista lavorativo e troverete una nuova carica per riprendervi la posizione di eccellenza, come piace a voi. I vostri numeri fortunati sono il 10 e il 25.

Toro: Venere nel segno addolcirà le vostre giornate e sta per arrivare Giove per esaudire i vostri desideri. Dovrete lavorare su questo e tenervi pronti per le nuove sorprese che stanno per arrivare. Puntate verso la direzione che decidete di prendere e non mollate la rotta. La vostra occasione sta per arrivare, in amore soprattutto. Dovrete però impegnarvi molto e aiutare le stelle: la sola fortuna non basta, ma avrete grandi soddisfazioni. I vostri numeri fortunati sono il 34 e il 56.

Gemelli: i nati sotto il segno dei Gemelli dovranno rimanere pronti perchè sta arrivando un'esplosione di vitalità e di entusiasmo che vi porterà fortuna in amore. Anche il lavoro risentirà positivamente di questa congiuntura astrale e potrete ricevere buone offerte di lavoro, o concretizzare progetti che erano in cantiere e fermi da tempo.

Concentratevi quindi sulla vostra vita privata e ritagliatevi momenti particolari con le persone a voi care. Le coppie consolidate troveranno una nuova energia positiva. In questi giorni prima il piacere e poi il dovere! I vostri numeri fortunati sono il 15 e il 19.

Cancro: i nati sotto il segno del Cancro saranno illuminati dalla luce calda e abbagliante di Venere, che è ancora nel segno.

Per i single si apriranno le porte dell'amore, e farete incontri che non dovrete trascurare o sottovalutare. Potrebbe essere la vostra vera occasione e trovare l'anima gemella. E' il momento di iniziare a ricevere prima di dare, come siete invece abituati voi. Prendetevi lo spazio che meritate, sia nella vita professionale che in quella sentimentale. Le coppie consolidate che hanno progetti futuri, inizieranno a realizzarsi: proposte di matrimonio, la nascita di un bimbo. I vostri numeri fortunati sono il 61 e il 75.

Leone: i nati sotto il segno del Leone vivranno una settimana letteralmente esplosiva. Il Sole lascia il Toro per entrare in Gemelli, e questo favorirà i Leoni. Arriverà Marte per regalarvi l'energia esplosiva di cui avevate bisogno e che vi è mancata negli ultimi mesi.

Sentirete un rinnovato vigore, che vi aprirà porte inaspettate sia lavorative che affettive. Buttatevi e non abbiate paura: nuovi incontri, nuove relazioni, nuovi progetti. E' il vostro momento. Grazie alla vostra determinazione e perseveranza raggiungerete gli obiettivi che da troppo tempo state inseguendo. I vostri numeri fortunati sono il 33 e il 45.

Vergine: i nati sotto il segno della Vergine saranno invitati a concentrarsi di più sulla loro vita privata, lasciando da parte l'attenzione per gli altri. Per troppo tempo negli ultimi mesi, vi siete dedicati ai problemi delle persone che vi stanno attorno. Ora è arrivato il momento di prendervi il vostro spazio. Per i single arriveranno nuove conoscenze e nuovi amori.

Le coppie consolidate potranno programmare un viaggio, per rilassarsi e dedicarsi reciprocamente al proprio amore. Il lavoro andrà a gonfie vele e vedrete realizzati progetti che aspettavate da tempo. I vostri numeri fortunati sono l'87 e l'89.

I secondi sei segni dello zodiaco

Bilancia: i nati sotto il segno della Bilancia vivranno una settimana luminosa, piena di luce. Il bellissimo sole nel segno dei Gemelli, faciliterà le vostre giornate. Al lavoro le relazioni con i vostri colleghi saranno più fluide e potrete chiarire piccoli malintesi. Tutto questo contribuirà a migliorare il vostro umore che influirà anche sulla vita sentimentale, rendendovi motivati e ottimisti come non lo eravate da tempo.

Un pò di merito va allo sprint che arriva da Marte, che è entrato nel vostro segno. Vi farà sentire in piena forma e ricchi di iniziative. Questo porterà buone nuove ai single in cerca dell'anima gemella, e alle coppie che hanno il desiderio di realizzare il proprio sogno. I numeri fortunati sono il 24 e il 36.

Scorpione: finalmente i nati sotto il segno dello Scorpione potranno lasciarsi alle spalle tutte le tensioni vissute nelle ultime settimane sul lavoro. Sarete più energici e questo alleggerirà le vostre giornate e avrete una visione più positiva della vita. Potrete così influenzare il vostro partner e godervi momenti indimenticabili perchè sprigionerete tutta la vostra dolcezza e sensibilità.

Potrebbero esserci ancora piccole difficoltà da affrontare, ma vi renderete conto che non sarete soli ad affrontarle, ma che avete intorno persone su cui contare. L'unione fa la forza, questo sarà il vostro motto. Non rifiutate l'aiuto delle persone care. I vostri numeri fortunati sono il 21 e il 37.

Sagittario: la settimana dei nati sotto il segno del Sagittario è piena di energie positive portate da Marte, anche se si va a scontrare con una situazione generale lavorativa che non è quella che desideravate. Lasciatevi andare e accantonate competitività ed egoismo: solo concentrandovi sulle vostre capacità potrete avere una visione più ampia dei problemi e trovare soluzioni che sono a portata di mano.

queste situazioni di tensione non giovano all'amore: i single troppo concentrati sul lavoro, non vorranno perdere tempo a cercare l'anima gemella. Quando si affaccerà al vostro cuore, non sarete pronti ad accoglierla. Piccoli litigi in famiglia. I vostri numeri fortunati sono il 54 e il 68.

Capricorno: i nati sotto il segno del Capricorno escono da un periodo di scarse energie e di grandi fatiche. Inizia ad entrare un po' di benzina nel vostro motore per aiutarvi a recuperare forza per affrontare piccole difficoltà quotidiane. Siete persone tenaci e perseveranti, quindi otterrete i vostri obiettivi e non vi fa paura affrontare ostacoli, che grazie al vostro carattere solare, supererete senza grandi difficoltà.

L'amore è pronto ad entrare nel cuore dei single. Le coppie si preparano ad organizzare le vacanze estive. In ogni caso l'energia non vi abbandonerà e vivrete momenti magici con il vostro partner. I vostri numeri fortunati sono il 4 e il 71.

Acquario: i nati sotto il segno dell'Acquario sembrano vivere una settimana sulle montagne russe, fatte di alti e di bassi. L'umore non è stabile, Il Sole in Gemelli influirà anche su di voi e ritroverete un po' di serenità. Sarete circondati da persone che vi dimostreranno tutto il loro affetto e la loro amicizia: non allontanatele per orgoglio. Accettate l'aiuto che vi viene offerto. In amore qualche nuvola compare nel cielo. Sarà una settimana che potrà portarvi qualche litigio con il partner per questioni economiche.

Ma presto tornerà il sereno. Dal punto di vista lavorativo dovrete ancora attendere un po' per trovare le soddisfazioni che state cercando. I vostri numeri fortunati sono: il 34 e l'82.

Pesci: i nati sotto il segno dei Pesci continueranno a ricevere anche in questa settimana le influenze positive di Giove, ormai entrato nel segno. Avrete grandi gratificazioni soprattutto in campo affettivo e famigliare. Siete circondati di amore, ma sembra non vogliate rendervene conto. Dalla vostra parte ci sarà una grande energia positiva. Per le coppie non mancheranno momenti intimi e romantici come piacciono a voi. I single dovranno guardare con maggiore attenzione persone del proprio giro di relazioni: qualcuno vi sta osservando da lontano e sta aspettando che voi vi accorgiate di lui o di lei. Non fate finta di niente: aguzzate la vista e buttatevi in una nuova relazione. I vostri numeri fortunati sono il 49 e il 69.