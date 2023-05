L'oroscopo del 17 maggio 2023 consiglia agli Ariete di ignorare gli altri e di seguire la propria strada. Per i Toro è arrivato il momento di reagire e concentrarsi sull'obiettivo numero uno. Grazie al transito di Giove, molti nati in Pesci si sentiranno ispirati a puntare sempre più in alto. A seguire le previsioni generali dell’Oroscopo dedicate alla giornata di mercoledì 17 maggio.

La giornata di mercoledì 17 maggio secondo l'oroscopo generale: da Ariete a Cancro

Ariete – Chi si ritrova al centro di un confronto con altre persone potrebbe sentirsi infelice, quindi, è meglio ignorare ciò che fanno gli amici e i colleghi e seguire la propria stessa stella.

Siete delle persone uniche e siete destinate a fare cose straordinarie.

Toro – È ora di rimettersi in movimento. È tempo di concentrarvi sul vostro obiettivo numero uno e mantenerlo fino a quando non lo avrete realizzato. Mentre alcune stelle si muovono a vostro favore, la vostra mente si muoverà alla velocità della luce, rendendo facile andare avanti e stare al passo con i vostri rivali.

Gemelli – Se non avete ancora lasciato il segno nel mondo nella misura in cui avevate sperato, non disperatevi. I pianeti indicano che c’è ancora molto tempo per mettere insieme i vostri progetti e mostrare i vostri talenti. Dimenticate il passato e concentratevi sul presente.

Cancro – Il quadro cosmico è a vostro favore e prima della fine della settimana avrete realizzato qualcosa che mai nei vostri sogni più sfrenati avreste pensato fosse possibile.

Giove in Toro promette di farvi ottenere successo a tutti i livelli possibili.

Previsioni dell'oroscopo generale di mercoledì 17 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Mettete al corrente un amico o un parente di ciò che è successo in queste ultime settimane. Molto probabilmente hanno deliberatamente ignorato la realtà perché temevano di non essere in grado di gestirla.

Dimostrategli che non è così male gestire diverse situazioni.

Vergine – Se continuate a pensare alle conseguenze di ciò che state facendo, è improbabile che voi facciate un buon lavoro, quindi eliminate tutti i pensieri negativi dalla vostra mente e seguite il vostro istinto ovunque voglia condurvi.

Bilancia – Non è da voi perdere tempo a cercare l’approvazione, quindi, perché pensate di doverlo fare adesso?

Qualunque sia il motivo per cui dovete superarlo e fare ciò che deve essere fatto. Non siete obbligati a rendere conto delle vostre azioni a nessuno.

Scorpione – Non è da voi emozionarvi, ma quello che succede in questo periodo potrebbe strapparvi una lacrima. La buona notizia è che è più probabile che si tratti di una lacrima di gioia piuttosto che di una lacrima di tristezza. Se avete la possibilità di aiutare anche gli altri a sentirsi felici, dovete coglierla al volo.

Astrologia per la giornata di mercoledì 17 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarebbe facile incolpare altre persone per avervi reso la vita difficile, ma se siete onesti ammetterete prontamente che sono state le vostre stesse azioni a portarvi sulla strada sbagliata.

C’è ancora tempo per tornare indietro e prendere la strada migliore.

Capricorno – Non preoccupatevi se avete difficoltà a prendere una decisione importante perché le stelle dicono che potete tranquillamente lasciare le decisioni quotidiane ad altre persone. Dove dovete essere decisivi, però, è negli affari di cuore. Non dimenticatevi di dire ‘Ti amo’ alla vostra dolce metà.

Acquario – Se qualcuno commette un grave errore, non arrabbiatevi per questo. Siate positivi e riconoscete che si tratta di un errore onesto e facilmente correggibile. Lavorate insieme per sistemare le cose, questo è il consiglio dell'oroscopo.

Pesci – Se mantenete la calma e andate avanti questa settimana, ci sono tutte le possibilità che realizziate qualcosa che i vostri rivali hanno detto che non si poteva fare. Il transito di Giove nell’area più dinamica della vostra vita vi ispirerà a puntare più in alto che mai.