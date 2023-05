L'oroscopo della giornata di martedì 2 maggio prevede che la Bilancia sarà più saggia in ambito sentimentale grazie alla Luna, mentre lo Scorpione mostrerà dei limiti in alcuni progetti professionali. I Pesci avranno delle responsabilità da mantenere in ambito lavorativo, mentre il dialogo aiuterà i nati del Sagittario a ristabilire una buona intesa.

Vediamo ora nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 2 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 2 maggio 2023 segno per segno

Ariete: tornerete a lavorare con una maggiore carica e una maggiore voglia di fare secondo l'oroscopo, pronti a raggiungere gli obiettivi che vi siete posti.

In amore invece dovrete fare i conti con la Luna in opposizione, che potrebbe essere motivo di qualche malinteso di troppo con il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali nel complesso convincenti. Questo cielo non sarà così influente in amore, ciò nonostante vi regalerà comunque qualche sorriso. Sul fronte professionale sarà importante dedicare maggiore attenzione a quei progetti che possono garantirvi più soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà una buona giornata per rilassarvi e concentrarvi sulle bellezze che la vostra vita sentimentale vi darà. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione. In ambito lavorativo sarà una giornata impegnativa, ma che finalmente potrebbe vedere la fine di alcuni progetti che hanno richiesto tanto tempo e impegno.

Voto - 8️⃣

Cancro: peccato per questa Luna in Bilancia che potrebbe rendere il vostro rapporto un po’ complicato in questo martedì di maggio. Abbiate pazienza, ma soprattutto comprensione, perché questo periodo non durerà a lungo. In ambito lavorativo finalmente potrete concentrarvi su altri progetti, dando sempre del vostro meglio.

Voto - 6️⃣

Leone: giornata positiva sul fronte sentimentale. Vorrete vivere solo bei momenti con la vostra anima gemella, e in questa giornata ci riuscirete. In ambito lavorativo i vostri progetti sono ad un punto cruciale, e sarà importante prendere le giuste decisioni. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna vi ha dato una mano nel precedente fine settimana.

Adesso toccherà a voi cercare di trovare il giusto pretesto per stare vicino alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro godrete del favore di Mercurio per gestire i vostri progetti professionali senza commettere errori. Voto - 6️⃣

Bilancia: la posizione della Luna sarà davvero gratificante secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Insieme a Venere in trigono, single oppure no, non potrete fare a meno di condividere i vostri sentimenti con la persona che amate, mostrando maggior saggezza e amore. Sul fronte professionale cercherete di fare quanto più possibile in questa giornata, ciò nonostante dovrete comprendere che anche voi avete dei limiti. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo tutto sommato stabile sul fronte sentimentale.

Godrete di un rapporto tranquillo, che presto potrebbe offrirvi qualcosa di davvero appagante. In ambito professionale venite da giornate impegnative. Potreste dunque mostrare dei limiti in quel che fate, sintomo che avete bisogno di una pausa. Voto - 6️⃣

Sagittario: la Luna in sestile sarà particolarmente d'aiuto per cercare di stabilire un dialogo con la persona che amate e cercare di ricostruire una buona intesa. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti andranno davvero bene grazie a Giove in trigono. Vi sentirete abbastanza ferrati sull'argomento, pronti a dare il meglio di voi. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale sottotono in questa giornata di martedì. La Luna non vi sorriderà, e potrebbe essere motivo di qualche discussione tra voi e il partner.

Un po’ meglio in ambito lavorativo, grazie a Mercurio in buon aspetto che v'indicherà la via migliore per portare a termine con successo i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: il successo professionale non sarà garantito, ma sarà comunque possibile raggiungerlo. Questo vedrà stelle favorevoli come Giove. Quindi, con un po’ di fortuna, potrete mettere insieme buoni risultati. In amore godrete di una splendida intesa con il partner, soprattutto voi nati nella terza decade. I single potrebbero essere felici di fare nuove conoscenze. Voto - 7️⃣

Pesci: avrete delle responsabilità da mantenere in questa giornata di martedì. Sul fronte professionale sarete supportati da un ottimo cielo, mantenendo le aspettative. In amore invece dovrete vedervela con Venere in quadratura. Attenzione dunque a possibili sbalzi d'umore e incomprensioni che potrebbero portare solo a discussioni. Voto - 6️⃣