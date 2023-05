L'oroscopo del weekend del 27 e 28 maggio per quel che riguarda l'amore vedrà il segno dei Gemelli in prima posizione per le giornate speciali che trascorrerà, mentre il Leone potrebbe avere delle discussioni con il partner.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica sull'amore di tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 27 e 28 maggio sull'amore: classifica dei primi sei segni

1° Gemelli: dedicati completamente alla persona amata, in questo weekend ti riuscirà praticamente tutto sotto l'aspetto sentimentale, concediti anche qualche piccola libertà.

2° Capricorno: potrebbe essere un fine settimana ricco di passione e divertimento, se cerchi un po' di avventura e evasione dalla realtà potresti cogliere pienamente nel segno.

3° Sagittario: cerca di essere il più sincero possibile con la tua dolce metà e il fine settimana ti riserverà delle gradite e inaspettate sorprese, non ti aspettare il paradiso ma qualcosa di cui essere contento potrebbe arrivare.

4° Toro: potrai trascorrere giornate in assoluta serenità, soprattutto la domenica avrai modo di rilassarti con il tuo partner, se lo farai davanti ad un buon aperitivo sarà ancora meglio.

5° Ariete: lentamente stai ritrovando la tua dimensione per una buona intesa di coppia, non andare di corsa ma non mettere sempre la retromarcia.

Ci vuole una buona dose di equilibrio, impara dagli errori commessi.

6° Leone: qualche discussione con il partner potrebbe animare le tue monotone giornate, approfittane per mettere in piedi un colloquio pacato e costruttivo. Vivacizza il sabato con un colpo di genio.

Predizioni astrologiche del 27 e 28 maggio sotto l'aspetto sentimentale: le restanti posizioni

7° Cancro: più stai tranquillo e meglio riesci a gestire la tua relazione sentimentale, anche se non devi accettare tutto ciò che ti viene propinato, soprattutto le cose che hanno poco a che fare con la ragionevolezza.

8° Pesci: ricarica le batterie, magari potresti proporre alla persona amata un bel giro al lago oppure una bella escursione nella natura incontaminata.

L'importante è che passiate del tempo insieme.

9° Acquario: non riesci bene a comprendere quale posizione tenere nei confronti dell'amore, schiarisciti le idee e poi parlane apertamente con la persona amata. Approfitta del weekend per uscire fuori da questa situazione.

10° Scorpione: non tutto potrebbe andare per il verso giusto e potresti ricevere una sorpresa che ti destabilizzerà, calma e sangue freddo! Non tutto potrebbe essere controproducente come sembra.

11° Vergine: non stai vivendo bene la relazione sentimentale, cerca di cambiare immediatamente il corso degli eventi oppure fattene una ragione e ricomincia tutto daccapo. Non è sempre un fallimento abbandonare tutto.

12° Bilancia: devi acquisire la tranquillità necessaria per sentirti di nuovo felice, questo fine settimana non sarà eccelso ma non essere troppo pessimista sul futuro. Ricordati che tentar non nuoce.