L'oroscopo di marzo 2026 prevede diversi cambiamenti per tutti i segni dello zodiaco. Il Toro dovrebbe rivedere alcune abitudini, mentre lo Scorpione potrebbe essere maggiormente creativo. La Vergine dovrebbe essere meno critica con se stessa.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete

Dovrete gestire l’impazienza che vi caratterizza. Marzo vi regalerà una grinta fuori dal comune, ma il rischio di agire d’impulso sarà alto. Prendetevi il tempo di contare fino a dieci prima di lanciare una provocazione: i risultati migliori arriveranno dalla strategia, non dalla forza bruta.

Toro

Uscite dalla vostra zona di comfort. Le stelle vi spingono a rivedere alcune abitudini che ormai vi stanno strette. Non abbiate paura dei cambiamenti improvvisi in ambito lavorativo; quello che oggi vi sembra un imprevisto fastidioso si rivelerà presto un’opportunità di crescita economica.

Gemelli

Selezionate le vostre priorità. La vostra mente sarà un turbine di idee e progetti, ma il rischio è di disperdere troppe energie in direzioni diverse. Concentratevi su un unico obiettivo importante, specialmente nella seconda metà del mese, quando la vostra dialettica sarà al top.

Cancro

Proteggete la vostra sensibilità. Marzo vi vedrà particolarmente ricettivi verso gli umori degli altri, il che potrebbe stancarvi emotivamente.

Ritagliatevi degli spazi di solitudine per ricaricare le pile; in amore, la sincerità sarà la vostra carta vincente per risolvere vecchi malintesi.

Leone

Cercate di delegare qualche compito. Il vostro desiderio di controllo sarà massimo, ma non potete fare tutto da soli senza esaurire le scorte di entusiasmo. Imparate a fidarvi dei vostri collaboratori o del partner: scoprirete che lasciare un po’ di spazio agli altri vi renderà ancora più ammirati.

Vergine

Non siate troppo critici con voi stessi. Marte vi metterà alla prova con qualche piccolo intoppo burocratico o domestico, ma nulla che non possiate gestire con la vostra solita precisione. Cercate di essere più indulgenti anche con chi vi sta accanto: la perfezione è un miraggio, la serenità no.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia

Ritrovate il vostro equilibrio interiore. Marzo porterà qualche scossone nelle relazioni interpersonali, costringendovi a prendere una posizione netta che solitamente preferite evitare. Non abbiate timore di dire la vostra verità; la diplomazia non deve mai diventare un sacrificio della vostra identità.

Scorpione

Trasformate la tensione in creatività. Sentirete un forte fermento interiore che chiede di essere espresso. Invece di rimuginare su torti passati, canalizzate questo fuoco in un nuovo progetto professionale o in un hobby che vi appassiona. Il fascino sarà ai massimi storici.

Sagittario

Provate a tenere i piedi per terra. Il richiamo dell’avventura sarà fortissimo e potreste essere tentati di mollare tutto per seguire un nuovo ideale.

Sognate in grande, ma assicuratevi di avere le coperture necessarie prima di fare il grande salto. In amore, è tempo di grandi promesse.

Capricorno

Sciogliete un po’ la vostra corazza. Il lavoro vi ha assorbiti completamente negli ultimi tempi, ma marzo vi chiede di dare spazio agli affetti. Un gesto di dolcezza inaspettato farà miracoli per il clima familiare. Non vedete il riposo come tempo perso, ma come un investimento.

Acquario

Cercate di gestire le finanze con prudenza. Sarete presi dall’entusiasmo per nuovi acquisti o investimenti tecnologici, ma occorre un occhio di riguardo per il portafoglio. In compenso, la vita sociale sarà brillantissima: farete incontri che potrebbero cambiare la vostra visione del futuro.

Pesci

Cavalcate l’onda dell’intuizione. Questo è il vostro mese e l’universo sembra sussurrarvi le risposte giuste al momento giusto. Fidatevi del vostro istinto più che della logica. In amore, si apre una fase di profonda connessione spirituale con la persona amata.