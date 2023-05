L'oroscopo del 30 maggio per quel che riguarda il lavoro vedrà il segno del Cancro avere dei dubbi sulle proprie scelte professionali, mentre l'Ariete potrebbe avere a che fare con un progetto importante.

Di seguito le previsioni astrali e i relativi voti della prima sestina dei segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 30 maggio: i voti dei primi tre segni

Ariete – Un progetto lavorativo che vi sta particolarmente a cuore potrebbe essere preso nuovamente in esame, metteteci tutto l'impegno necessario e la passione che esso merita per effettuare un lavoro che possa lasciare il segno.

Ci riuscirete, serve solamente crederci e agire. Non avere dubbi sul fatto che voi abbiate le potenzialità per raggiungere qualsiasi traguardo. Voto: 7.

Toro – Il lavoro è importante e dovete in ogni modo tenervi stretto ciò che avete e la posizione che avete raggiunto, ricordatevi però che esiste anche altro nella vita e una passeggiata rilassante ogni tanto non vi farà affatto male, anzi. Avrete anche la mente più sgombra e riuscirete a essere più concreti nelle prossime ore. A volte è necessario fermarsi un po' per poi ripartire con ancora più slancio. Voto: 6,5.

Gemelli – Per quel che riguarda il lavoro tutto andrà a gonfie vele, ci potrebbe essere però un'opportunità che vi farà riflettere in maniera importante.

Non sarà infatti una cosa che dovrete prendere sotto gamba perché potrebbe cambiare in meglio la vostra vita professionale, si tratterà solo di comprendere se essa sia una cosa concreta o solamente buona sulla carta. Voto: 7,5.

Predizioni astrologiche del 30 maggio: i restanti segni zodiacali

Cancro – La direzione che state per intraprendere potrebbe non essere quella giusta e voi siete i primi ad avere dubbi e tentennamenti.

Soprattutto per quel che riguarda il lavoro in questo periodo è bene andare sul sicuro e non fare voli pindarici cercando di andare su situazioni poco concrete. Tenetevi stretto ciò che avete, se possibile. Voto: 6.

Leone – Se volete realmente incidere nella vostra attività lavorativa tirate fuori gli artigli e dimostrate di volerlo a tutti i costi.

A volte sembra che vi sia sufficiente fare il vostro compitino, ma per avere ambizione e raggiungere traguardi importanti serve altro, occorre molto di più. Non accontentatevi, non porterebbe da nessuna parte. Voto: 6.

Vergine – Pensate attentamente prima di assumere una posizione che potrebbe essere impopolare con i vostri superiori, parlare delle proprie idee non significa esattamente imporle. Tra l'altro assicuratevi che siano progetti che possano portare un vantaggio alla vostra azienda e che siano concretamente in grado di elevarla. Comunque, avanti tutta. Voto: 6,5.