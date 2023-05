Le previsioni dell'oroscopo del 30 maggio invitano gli Ariete a dialogare e a risolvere delle questioni in sospeso. I Bilancia, invece, sono un po' troppo polemici.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: non siate troppo polemici e, soprattutto, imparate a prendervi meno sul serio. In ambito sentimentale è necessario fare qualche riflessione sui vostri sentimenti.

11° Scorpione: ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi un certo turbamento. Questo perché per indole siete persone che vorrebbero sempre avere tutto sotto controllo.

10° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 30 maggio vi esortano ad essere un po' più decisi. Poco importa cosa muova i vostri impulsi, ciò che conta sono i risultati che riuscirete ad ottenere.

9° Capricorno: in questo momento siete poco propensi al dialogo e non amate molto la compagnia di certe persone. Quando siete in questa fase, l'unica cosa da fare è prendersi un po' di tempo per riflettere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: in amore è tempo di fare chiarezza. Se avete avuto dei ripensamenti, allora è necessario fermarsi e riflettere bene sulla strada da intraprendere. Non lasciatevi condizionare dalle circostanze.

7° Acquario: siete molto determinati quando vi ponete un obiettivo difficilmente cambiate idea.

In ambito sentimentale stanno per arrivare delle belle conferme.

6° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 30 maggio esortano i nati sotto questo segno ad essere un po' meno chiusi su certe tematiche. Non allontanate tutto ciò che non conoscete, solo perché avete paura dell'ignoto.

5° Cancro: spesso fare salti nel buio potrebbe spaventare.

L'adrenalina che si prova in questi casi, però, è estrema, quindi, cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non escludere certe opportunità.

Oroscopo segni fortunati del 30 maggio

4° in classifica Ariete: non è tempo di prendere delle decisioni troppo istintivamente. Se avete avuto dei disguidi con una persona cara di recente, la Luna favorevole potrebbe favorirvi nel dialogo.

3° Gemelli: ci sono dei cambiamenti a cui è necessario fare fronte nella vita. Uno di questi è assumersi le proprie responsabilità. Ci sono delle situazioni in sospeso che andrebbero chiarite.

2° Leone: se siete in procinto di compiere un grande passo, allora è necessario tenere gli occhi ben aperti. Valutate attentamente i pro e i contro di un nuovo progetto e non escludete nessuna opportunità.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 30 maggio esortano i nati sotto questo segno a cogliere al volo delle situazioni che si presenteranno, specie sul lavoro. In amore siete ancora un po' troppo emotivi.