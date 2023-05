L'oroscopo del 4 maggio è pronto a rendere noti gli elementi maggiormente utili per quel che riguarda l'amore e il lavoro dei dodici segni zodiacali. Nella classifica giornaliera al primo posto si trova il Leone, mentre in ultima posizione ci sono i Pesci.

Previsioni zodiacali del 4 maggio: i primi sei segni in classifica

Leone (1° posto): la vostra dolce metà potrebbe trovare in voi la guida che stava cercando, sarete indiscutibilmente il suo punto di riferimento. Sul lavoro saranno le vostre idee a fare la differenza e a catturare l'attenzione dei superiori.

Sagittario (2° posto): riuscirete ad essere particolarmente stimolanti per la persona amata, sfruttate il momento favorevole e rendetela felice. Potreste vivere una giornata molto gratificante dal punto di vista professionale.

Toro (3° posto): riuscirete a consolidare il rapporto con il vostro partner, da ciò potrebbero uscire propositi importanti per il futuro. In ambito lavorativo sarete in grado di raggiungere un obiettivo particolarmente importante.

Bilancia (4° posto): sarete propensi a dialogare con la persona amata relativamente ad alcune questioni in sospeso, ne uscirete vincitori. Sul lavoro riuscirete a mettere l'impegno necessario per poter risolvere un problema particolarmente gravoso.

Capricorno (5° posto): riuscirete ad ottenere una promessa importante da parte della persona amata, sarete soddisfatti e felici per il risultato raggiunto. Dovrete dotarvi di molta pazienza per ricucire i rapporti con alcuni colleghi.

Ariete (6° posto): alcune scelte della persona amata non vi vanno particolarmente a genio, cercare di essere maggiormente comprensivi.

Il lavoro vi darà la possibilità di ottenere un successo inaspettato e particolarmente gradito.

Previsioni astrologiche del 4 maggio: le restanti posizioni

Cancro (7° posto): potreste cercare nuovi stimoli in amore, accertatevi solamente del fatto che questa sia la scelta giusta. Anche a livello lavorativo sarete tentati di esplorare nuove strategie professionali, non perdete di vista le cose concrete e rimanete coi piedi per terra.

Scorpione (8° posto): dovrete cercare di superare alcune divergenze in ambito sentimentale, metteteci tutta la determinazione necessaria. Anche nel lavoro dovrete dimostrare di avere coraggio e intraprendenza.

Vergine (9° posto): potreste essere un po' dubbiosi rispetto ad alcune scelte sentimentali che sarete costretti a prendere. Per quel che riguarda il lavoro, non siate frettolosi e attendete con calma alcune notizie positive.

Gemelli (10° posto): ci potrebbero essere delle problematiche nella vostra relazione amorosa, provate a risolverle e poi guardatevi intorno. Alcune vostre idee brillanti potrebbero cambiare la storia del vostro percorso lavorativo, dimostrate quanto valete.

Acquario (11° posto): non sarà una giornata particolarmente positiva sotto l'aspetto sentimentale, il vostro partner continuerà a polemizzare con voi.

Il lavoro potrebbe non soddisfarvi più e sarete tentati di cercare qualcosa di alternativo.

Pesci (12° posto): la vostra relazione amorosa non sta andando per il verso giusto, dovete essere più propositivi se volete cambiare l'ordine delle cose. Cercate di non dedicare tutto il tempo al lavoro, rilassatevi con il vostro hobby preferito.