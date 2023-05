L'oroscopo di mercoledì 3 maggio descrive come agiranno i movimenti delle stelle sulle energie dei diversi segni zodiacali. Il Toro proseguirà la sua corsa verso il successo, mentre i Pesci torneranno a essere pensierosi e malinconici.

Oroscopo di mercoledì 3 maggio: Ariete stanco

Ariete: avete dato troppo nei giorni scorsi e adesso è inevitabile un calo in campo professionale. In amore ci saranno piccole discussioni e sapete già che per evitare bisognerà arrendersi alle idee del partner.

Toro: buone notizie in ambito finanziario con nuovi affari e un ottimo fiuto che vi farà fare le scelte giusta.

Ci saranno opportunità per chi cerca lavoro. In amore avrete voglia di una maggiore leggerezza.

Gemelli: ci sarà un bisogno di staccare dalla routine e lasciarsi andare al divertimento, ma non sempre sarà possibile. L'amicizia avrà la priorità su tutto e potreste incontrare una piacevole e vecchia conoscenza.

Cancro: questo primo mercoledì di maggio partirà con un po' di nervosismo che causerà qualche piccola discussione con il partner. L'umore non vi permetterà neanche di essere lucidi nelle scelte importanti.

Oroscopo del giorno: ottimo momento per la Vergine

Leone: una buona energia vi permetterà di intercettare prima degli altri dei buoni affari. In amore dovete avere ancora un po' di pazienza e se qualcuno di chiede di aspettare fatelo perché ne vale la pena.

Vergine: l'amore procederà a gonfie vele e con la persona che avete accanto ci saranno solo confronti costruttivi. Al lavoro non adagiatevi sui risultati raggiunti, ma continuate a pedalare.

Bilancia: ci saranno un po' di incomprensioni in famiglia, ma niente di irrisolvibile e tra poco tornerà il sereno. In amore avrete bisogno di un chiarimento serio, non aspettate oltre per evitare di ingigantire le cose.

Scorpione: l'Oroscopo del giorno annuncia che ci saranno decisioni da prendere, ma non è arrivato il momento giusto. Dedicate questa giornata alla riflessione per capire cosa volete davvero, Qualche difficoltà al lavoro.

Capricorno in difficoltà, Acquario pronto al decollo

Sagittario: al lavoro potrete ottenere grandi risultati se riuscirete a trovare la giusta sintonia con il gruppo.

Approfittate delle vostre capacità comunicative per sfruttare al massimo il legame con un collega.

Capricorno: anche se vi impegnerete, avrete la sensazione che tutti vi remi contro. Si tratta solo di aspettare poco tempo e i risultati arriveranno numerosi. Fate attenzione alle persone con cui vi confidate.

Acquario: sarete un punto di riferimento per gli altri e se lavorate in gruppo farete da collante per un'ottima squadra. In amore non mancherà il buon umore e sarete portati a fare nuovi progetti.

Pesci: la leggerezza dei giorni scorsi lascerà spazio a un po' di malinconia e i pensieri galopperanno alla velocità della luce. L'unica cosa da fare sarà una bella passeggiata in solitudine per schiarivi le idee.