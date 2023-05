L'oroscopo del mese di giugno vedrà un Leone più dinamico e romantico in amore e al lavoro grazie a Venere e Marte in buon aspetto, mentre Mercurio passerà dal segno dei Gemelli e del Cancro. Scorpione sarà particolarmente impegnato, ma contento dei risultati che otterrà, mentre Pesci instaurerà un rapporto più emotivo e intimo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di giugno.

Previsioni oroscopo giugno 2023 segno per segno

Ariete: questo mese di giugno segnerà una ripresa per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà Venere agire nuovamente a vostro favore e darà inizio a un periodo più fortunato, non solo per chi è già impegnato, ma anche per chi sta cercando l'amore e vuole dare inizio a un'estate magica.

Nel lavoro potrebbero esserci dei punti alti e punti bassi a causa di Mercurio che transiterà tra il segno dei Gemelli e del Cancro. Prendete le vostre decisioni dopo attente analisi. Voto - 7️⃣

Toro: anche se Venere si sposterà in quadratura dal segno del Leone, non sarà tardi per trovare la giusta stabilità con il vostro rapporto e con la vostra vita sentimentale. Secondo l'oroscopo del mese di giugno infatti, il pianeta dell'amore sarà sfavorevole dalla seconda settimana del mese. Non abbiate paura dunque di mettere in mostra tutte le vostre forze e tutte le vostre debolezze. Nel lavoro Mercurio lascerà il vostro cielo, ciò nonostante potrete fare affidamento a Giove, Saturno e Urano per continuare a svolgere bene le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un mese bilanciato tra questioni sentimentali e professionali. Secondo l'oroscopo, potrete vivere un rapporto abbastanza affiatato grazie alla presenza benefica di Venere nel segno del Leone. Anche voi cuori solitari potreste rendere più interessante la vostra vita sentimentale, soprattutto se nel vostro cuore c'è già una persona speciale.

In ambito lavorativo è arrivato il momento di concludere alcune mansioni che hanno richiesto tanto tempo, e prendervi finalmente ciò che vi è dovuto. Voto - 8️⃣

Cancro: il pianeta Venere lascerà il vostro segno zodiacale nel corso di questo mese di giugno. Secondo l'oroscopo però, questo non vorrà dire che il vostro rapporto attraverserà una crisi, anzi.

Avrete ancora buone opportunità per fare colpo nei confronti del partner o della vostra fiamma qualora siate single. Per quanto riguarda il lavoro sarà un mese importante per la vostra carriera professionale e per alcuni progetti, che raggiungeranno un punto cruciale, affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. Con l'aiuto di Mercurio nella seconda parte del mese, arriveranno idee interessanti. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che vi permetterà di concentrarvi maggiormente verso la vostra relazione sentimentale grazie a Venere in congiunzione al vostro cielo, che vi terrà compagnia per tutto il mese di giugno. Single oppure no, la vostra vita amorosa potrebbe raggiungere un punto di svolta, che dovrete essere pronti a cogliere.

Sul fronte professionale sarete molto predisposti verso nuovi progetti, con un certo dinamismo e con quella voglia di cimentarvi in qualcosa di nuovo, che possa rivelarsi stimolante, ma soprattutto proficuo. Voto - 8️⃣

Vergine: oroscopo del mese di giugno altalenante dal punto di vista professionale. Mercurio danzerà tra il segno dei Gemelli e del Cancro, portando di conseguenza alti e bassi con i vostri progetti professionali. Avrete dunque bisogno di maggior costanza per riuscire a convincere gli altri, ma soprattutto voi stessi, che state percorrendo la strada giusta. In amore Venere non sarà più in una posizione così invitante, ciò nonostante il periodo sarà comunque buono per concentrarsi sulla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 7️⃣

Bilancia: quel periodo buio formato da Venere e da Marte in cattivo aspetto finalmente giungerà al termine. Queste due astri saranno finalmente dalla vostra parte nel prossimo periodo, e renderanno la vostra vita quotidiana più interessante. In amore condividere i vostri sentimenti sarà più facile, soprattutto per voi cuori solitari, un po’ più timidi quando si tratta di fare nuove conoscenze. Nel lavoro avrete maggiori energie e voglia di fare grazie a Marte. Mercurio inoltre vi darà una mano nella prima parte del mese, aiutandovi a concludere progetti rimasti indietro. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un mese particolarmente impegnativo secondo l'oroscopo, ma nel complesso soddisfacente.

Soprattutto nella seconda parte di giugno potrete contare sul pianeta Mercurio, in trigono dal segno amico del Cancro, utile per buttare giù idee interessanti per la vostra carriera professionale. In amore invece dovrete fare i conti con Venere in quadratura, che potrebbe essere motivo di un disinteresse nei confronti del partner. Dovrete concentrarvi di più sul vostro rapporto, e dedicare più attenzione alla persona che amate. Voto - 6️⃣

Sagittario: dopo un mese di maggio mediocre dal punto di vista sentimentale, in questo mese di giugno il rapporto con la vostra anima gemella tornerà a farsi interessante grazie a Venere in trigono dal segno amico del Leone. Anche voi cuori solitari sarete nuovamente in vena di emozioni, con la voglia di mettervi in gioco e iniziare positivamente quest'estate.

Nel lavoro il mese di giugno potrebbe non iniziare benissimo a causa di Mercurio. Fortunatamente, grazie a Marte, e successivamente a Mercurio stesso, comincerete a vederci più chiaro con i vostri progetti, portando a casa risultati più interessanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: non sarà un mese così coinvolgente per voi nativi del segno a causa di un cielo un po’ anonimo nei vostri confronti. Soprattutto in amore, faticherete un po’ a recuperare terreno e rendere interessante la vostra relazione di coppia. Sarà comunque un mese migliore rispetto a maggio, ciò nonostante sarete ancora in attesa di tempi migliori. Prendetevi dunque del tempo per rimediare a eventuali errori e gettare le basi per un rapporto più stabile e duraturo.

Nel lavoro sarete messi bene con alcuni progetti, ma dovrete fare attenzione nella seconda parte del mese, quando Mercurio sarà in opposizione e potrebbe rallentarvi con spiacevoli imprevisti. Voto - 6️⃣

Acquario: oroscopo del mese di giugno che potrebbe rivelarsi complicato sul fronte sentimentale a causa di Venere in opposizione. Tra voi e il partner non scorrerà un rapporto sano, e anche voi single potreste non essere così in vena di emozioni. Anche in ambito lavorativo potreste non essere così attivi a causa di Marte opposto. Cercate di gestire al meglio le vostre energie e concludere i vostri progetti nel migliore dei modi. Sfruttate inoltre la prima parte del mese, quando Mercurio sarà in trigono dal segno amico dei Gemelli.

Voto - 6️⃣

Pesci: mese di giugno stabile sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Vi sentirete abbastanza bene con il partner, forti di una bella intesa che siete riusciti a costruire durante il mese precedente, mostrando un atteggiamento emotivo e intimo nei confronti delle persone che amate. Se siete single, anche se Venere non sarà più in ottimo aspetto, potrete provare a dare vita a nuove relazioni, mostrando la parte migliore di voi. Per quanto riguarda il lavoro potrete ancora contare su un buon cielo per mettere a segno risultati interessanti. Voto - 8️⃣