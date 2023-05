L'oroscopo di mercoledì 31 maggio per quel che riguarda l'amore vedrà il segno della Bilancia concedersi momenti di relax con il partner, mentre il Sagittario vivrà una giornata emozionante.

Di seguito le previsioni astrali e i relativi voti della seconda sestina dei segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 31 maggio: i voti dei primi tre segni

Bilancia – Riuscirete ad affrontare con successo argomenti particolarmente complessi, il vostro partner si sentirà sollevato e reagirà in maniera positiva ai vostri consigli per rasserenare la situazione.

Approfittate del momento propizio per concedervi, insieme alla persona amata, dei momenti di sano relax. Godetevi la vita di coppia come mai avete fatto. Voto: 8.

Scorpione – Cercate di essere maggiormente calmi ed equilibrati, questo apporterà del valore aggiunto alla vostra relazione. Sappiate centellinare le polemiche e i momenti di rabbia, tutto fa parte di una convivenza all'interno della coppia ma meno frizioni ci saranno e più riuscirete a vivere le varie situazioni con tranquillità. Per una giornata mettete da parte permalosità e istinto. Voto: 7,5.

Sagittario – Vivete questa giornata con tutte le emozioni che avete all'interno della vostra anima, soprattutto la serata vi donerà un calore che da diverso tempo attendevate.

Sarete sicuramente in grado di affrontare il momento con tanta passione e con una carica erotica che stupirà molto anche il vostro partner. Siate assolutamente fieri di voi stessi. Voto: 8,5.

Predizioni astrologiche del 31 maggio: i restanti segni zodiacali

Capricorno – Potrebbe essere arrivato il momento di decidere il verso che volete far prendere alla vostra relazione amorosa, non è sicuro che tutto si sistemerà ma cercate di mettere l'impegno necessario per ricucire la situazione barcollante che state vivendo.

Al limite se non riuscirete non fatevene un cruccio perché potete assolvere la vostra coscienza per averle provate tutte. Voto: 6.

Acquario – Riceverete una buona notizia in campo sentimentale, pensavate di aver perso una battaglia con una persona che ritenete essere molto importante ma fortunatamente non sarà così. Troverete tutte le chiavi necessarie per aprire le porte dell'amore e del suo cuore, non fatevi fuorviare da alcuni incidenti di percorso che potrebbero caratterizzare la vostra giornata.

Voto: 7.

Pesci – Programmate il futuro con la vostra dolce metà, a volte avrete la sensazione di volere cose profondamente diverse però non preoccupatevi e tutto si aggiusterà. Viaggerete all'unisono su alcune cose fondamentali come quelle che potrebbero riguardare il matrimonio, il fatto di voler mettere al mondo un figlio e la possibilità di fare un viaggio importante. Voto: 7.