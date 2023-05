L'oroscopo della settimana che va dal 15 al 21 maggio prevede il pianeta Marte nel segno zodiacale del Leone, che gli permetterà di mostrare più energie e volontà, ma sarà meno fortunato considerato che Giove lascerà il segno dell'Ariete in favore del Toro. Scorpione potrebbe essere in difficoltà al lavoro, soprattutto se ha iniziato nuovi percorsi professionali, mentre Pesci continuerà a ottenere ottimi risultati. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 maggio.

Previsioni oroscopo dal 15 al 21 maggio 2023 segno per segno

Ariete: questa settimana non si rivelerà particolarmente interessante per quanto riguarda i sentimenti, complice il pianeta Venere in quadratura dal segno del Cancro. Non sempre potreste apprezzare quanto di buono potrà offrirvi il vostro rapporto. Anche nel lavoro potreste rallentare considerato che Giove non sarà più favorevole. Per fortuna però, Marte si sposterà in trigono dal segno amico del Leone. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che tenderà a cambiare radicalmente nel prossimo periodo. Secondo l'oroscopo, ci saranno cambiamenti soprattutto lato professionale. Giove vi darà un po’ di fortuna in più con i vostri progetti, ma con Marte in quadratura non sempre potreste avere le energie di cui avrete bisogno per ultimare i vostri progetti.

Sfera sentimentale stabile grazie a Venere in sestile. Le giornate di giovedì e venerdì saranno le più interessanti per fare conquiste. Voto - 7️⃣

Gemelli: il lavoro si rivelerà più stimolante nel prossimo periodo grazie a Marte in sestile. Sarete più carichi, non solo fisicamente, ma anche non nuove idee che potrebbero rivelarsi presto un successo.

In amore sarete avvantaggiati dalla Luna, che vi darà quello spunto di cui avrete bisogno per rendere la vostra vita sentimentale appagante. Voto - 8️⃣

Cancro: la settimana forse inizierà a rilento a causa della Luna in cattivo aspetto, ma con Venere in congiunzione sarete incoraggiati a vivere un rapporto sincero oltre che romantico, soprattutto voi nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro Marte non sarà più dei vostri, ciò nonostante potrete contare sulla buona posizione di Mercurio, che vi darà idee interessanti per completare i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: l'arrivo di Marte nel vostro cielo vi aiuterà a reagire con maggior forza ai tanti ostacoli presenti soprattutto nella vostra vita professionale. Attenzione però a Giove e Mercurio in quadratura dal segno del Toro. Sul fronte amoroso ci sarà una discreta armonia con il partner, che però potrebbe infrangersi facilmente, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in quadratura. Voto - 6️⃣

Vergine: buone notizie per i nati del segno durante la prossima settimana. L'arrivo di Giove nel segno del Toro renderà il vostro mestiere più interessante, con buone idee e risultati stimolanti.

Più interessante anche la vostra vita sentimentale grazie a Venere in sestile. Cercate solo di fare un po’ d'attenzione durante il weekend, considerato che la Luna in Gemelli potrebbe mettervi in difficoltà. Voto - 8️⃣

Bilancia: il pianeta dell'amore Venere, in quadratura dal segno del Cancro, potrebbe rendervi permalosi nei confronti del partner. La Luna in opposizione inoltre non sarà d'aiuto. Single oppure no, dunque, attenzione al vostro modo di fare. In ambito lavorativo Giove non sarà più negativo, e potrete concentrarvi meglio sulle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali che potrebbero vedervi in difficoltà sul fronte professionale considerato che Giove, Marte e Mercurio saranno in cattivo aspetto.

Se avete intrapreso nuovi percorsi, potreste essere in difficoltà. In amore invece potrete contare su una discreta intesa con il partner grazie a Venere. Anche voi single potreste trovare conforto nei nuovi legami. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale stabile che vi permetterà di vivere una relazione abbastanza tranquilla. Anche voi single potrete vivere giornate più tranquille, fatte di momenti di spensieratezza. Nel lavoro Giove non sarà più favorevole, ma con Marte in trigono dal segno amico del Leone avrete più energie da investire sui vostri progetti. Voto - 7️

Capricorno: sfera sentimentale che continuerà a darvi molti grattacapi a causa di Venere in opposizione. In questa settimana, anche la Luna sarà in cattivo aspetto, tranne che nelle giornate di giovedì e venerdì.

Sul fronte professionale sarete in grado di lavorare anche sotto pressione, soprattutto ora che Giove e Mercurio saranno dalla vostra parte. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo altalenante per i nati del segno in ambito amoroso, complice alcuni cambiamenti astrali. Marte e Giove si uniranno a Mercurio in cattivo aspetto. Alcuni progetti potrebbero dunque rivelarsi più complicati del previsto. In amore invece avrete ancora modo di vivere momenti soddisfacenti insieme alla vostra anima gemella, soprattutto nel weekend, quando la Luna sarà in trigono dal segno dei Gemelli. Voto - 6️⃣

Pesci: settore professionale che vede Giove venire in vostro aiuto secondo l'oroscopo. Avrete quella fortuna di cui avrete bisogno per rendere i vostri progetti un successo. Sul fronte amoroso la Luna e Venere navigheranno in buone posizioni, e renderanno il vostro rapporto romantico e appagante. Voto - 8️⃣