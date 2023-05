L'oroscopo di domenica 14 maggio presenta una giornata sfaccettata, caratterizzata da elementi diversi. Le previsioni astrologiche, sulla base dei transiti planetari, rivelano i punti di forza e le debolezze dei segni zodiacali. Acquario, Gemelli e Toro si dimostrano pronti a reagire, mentre Scorpione, Vergine e Sagittario non sono ancora pronti ad affrontare nuove sfide.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 14 maggio 2023.

Oroscopo di domenica 14 maggio: Gemelli bene, Leone altruista

Acquario (1° posto): desidererete modificare alcuni aspetti della quotidianità.

Le vostre azioni colpiranno nel segno perché vi consentiranno di osservare il mondo da un altro punto di vista. La relazione di coppia vi spingerà ad aprirvi con il prossimo e a dare una seconda possibilità a persone che, in passato, non si sono rivelate all'altezza.

Gemelli (2° posto): metterete al primo posto la famiglia e gli affetti più cari. Per voi sarà una vera gioia trascorrere il tempo con loro. Vi sentirete al settimo cielo, soprattutto quando verrete presi in considerazione dal vostro attuale interesse romantico. Potrebbe crearsi una situazione davvero particolare.

Toro (3° posto): sarete dei veri maestri nell'arte del corteggiamento. Ascolterete il vostro interlocutore con pazienza, senza smettere di sfruttare il vostro fascino.

Prima di compiere i passi successivi, farete molta attenzione alle sue reazioni. Saranno la mappa perfetta per il vostro approccio.

Leone (4° posto): sarete molto abili nei coinvolgere gli amici. Fuggirete dalla solitudine con tutta la forza a vostra disposizione. Vorrete vivere una giornata intensa, sottoposta al contatto continuo con il prossimo.

Le stelle vi sosterranno, consentendovi anche di essere più altruisti rispetto al previsto.

Capricorno (5° posto): sarà una giornata frenetica. Avrete molte questioni in ballo. Non vi piacerà rimandare e, per questo motivo, cercherete di organizzarvi nel modo migliore possibile. Non avrete paura di chiedere aiuto, soprattutto se vi relazionerete con persone degne di fiducia.

La loro risposta non vi sorprenderà.

Bilancia (6° posto): apprezzerete la sincerità più di qualsiasi altra cosa. Sarete i primi a voler mantenere un rapporto trasparenti con il partner. In alcune situazioni, però, sarete costretti a rimanere in silenzio. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non farvene una colpa: tutto dipenderà dalle circostanze.

Previsioni astrologiche e classifica del 14 maggio: Bilancia creativa, Vergine in crisi

Cancro (7° posto): avrete bisogno di ritrovare la motivazione. Intraprenderete un viaggio interiore che vi porterà ad esplorare lati ancora inediti del vostro carattere. Potreste rimanere molto sorpresi, ma non andrete incontro a un cambiamento repentino.

Affronterete tutto con gradualità.

Ariete (8° posto): avrete una buona percezione della vostra sfera sociale. Vi piacerà interagire all'interno del contesto di appartenenza, ma potreste avere qualche difficoltà ad esporvi con persone sconosciute. Preferirete rimanere nella vostra zona sicura, almeno per il momento.

Pesci (9° posto): dovrete lavorare sulla comunicazione all'interno della coppia. Potrebbero esserci dei fraintendimenti che vi lasceranno con l'amaro in bocca. Per fortuna, si tratterà di momenti limitati che si risolveranno con un semplice confronto diretto. L'ansia non sarà una buona consigliera.

Scorpione: (10° posto): la sfera sentimentale sarà molto difficile da gestire. Purtroppo, non riuscirete a farvi scivolare addosso alcune situazioni.

Il partner, turbato per altri eventi, tenderà a sfogarsi su di voi e a usare parole poco carine. La vostra reazione non tarderà ad arrivare.

Vergine (11° posto): non sarete certi di volervi prendere determinate responsabilità. La vita con il partner inizierà a diventare difficile. Sarete sottoposti a una pressione non indifferente e il desiderio di libertà potrebbe sovrastare tutto il resto. Per il momento, cercherete di mantenere la calma.

Sagittario (12° posto): avrete paura di credere nei vostri sogni. L'impatto con la realtà quotidiana, infatti, potrebbe farvi gettare la spugna. Non sarà facile scendere a patti con i compromessi necessari per andare avanti, sarà meglio non tenere la famiglia fuori da tutto questo.