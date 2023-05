L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 maggio 2023 mette in evidenza una combinazione di energie astrologiche pronte a promuovere la crescita personale, l'equilibrio emotivo e la stabilità nelle relazioni. Ci saranno diversi eventi planetari significativi in grado di influenzare l'atmosfera generale durante questo periodo.

In particolare, il Sole entrerà nel segno dei Gemelli, portando un'energia stabile, pratica e focalizzata sui piaceri materiali e sulla sicurezza. Giove in Toro invece favorirà la connessione con la natura, l'arte e l'apprezzamento delle bellezze naturali.

Infine da mettere in conto l'entrata di Marte in Leone: sarà incoraggiata l'azione, l'assertività e la creatività. Dunque periodo favorevole per mettersi in mostra o perseguire i propri obiettivi con determinazione.

Riguardo i prossimi transiti lunari, l'oroscopo settimanale evidenzia tre tappe. La Luna in Ariete di lunedì 15 maggio. In seguito, mercoledì 15 maggio alle ore 14:27 avremo il passaggio della Luna in Toro. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Gemelli prevista per questo venerdì 19 maggio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Per voi, Ariete, il voto settimanale è di 8 e l'oroscopo è molto positivo. Nella prossima settimana, avrete l'opportunità di brillare e raggiungere nuovi traguardi.

Sul fronte lavorativo, potreste essere ricompensati per il vostro duro lavoro e ottenere risultati significativi. In amore, le relazioni potrebbero fiorire con passione e romanticismo. Potreste persino sperimentare una maggiore intesa e complicità con il vostro partner. Sarà importante comunicare i vostri desideri e ascoltare attentamente le esigenze della controparte.

Prendetevi cura di voi stessi, dedicando del tempo all'autocura e al benessere. La vostra energia e determinazione vi sosterranno in tutte le sfide che incontrerete. Siate aperti a nuove esperienze e abbracciate l'entusiasmo che la vita vi offre.

La classifica con le stelle della settimana per l'Ariete:

Top del giorno lunedì 15 maggio (Luna in Ariete);

lunedì 15 maggio (Luna in Ariete); ★★★★★ martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18;

★★★★ venerdì 19 maggio;

★★★ sabato 20 maggio;

★★ domenica 21 maggio.

♉ Toro: voto 10.

In evidenza un oroscopo davvero super fortunato. Nella prossima settimana sarete letteralmente circondati da opportunità straordinarie e successi inaspettati. Sul fronte lavorativo, potreste ricevere proposte allettanti, promozioni o riconoscimenti che vi porteranno grande soddisfazione. La vostra determinazione e il vostro impegno daranno i frutti desiderati. In amore vivrete momenti di grande gioia e romanticismo. Il vostro carisma magnetico attirerà l'attenzione e rafforzerà i legami con il vostro partner. Siate pronti a sperimentare emozioni intense ed esperienze profonde. Prendetevi cura di voi stessi, dedicando del tempo a rilassarvi e a coltivare le vostre passioni. Questa settimana potrebbe anche portarvi opportunità di viaggi o di esplorazione che amplieranno i vostri orizzonti.

Siate aperti alle sorprese e fidatevi della vostra intuizione.

La classifica settimanale espressa dalle stelline per il Toro:

Top del giorno mercoledì 17 maggio (Luna in Toro);

mercoledì 17 maggio (Luna in Toro); ★★★★★ martedì 16 (Giove in Toro), giovedì 18 e venerdì 19;

★★★★ lunedì 15, sabato 20 e domenica 21.

♊ Gemelli: voto 9. Per voi, Gemelli, il voto settimanale è di 9 e l'oroscopo è molto promettente su tutti i fronti. Nella prossima settimana, vi aspettano opportunità entusiasmanti e crescita personale. Sul fronte lavorativo, potreste ricevere proposte interessanti o progetti che stimoleranno la vostra creatività e intelligenza. Sarete in grado di esprimere le vostre idee con sicurezza e ottenere il riconoscimento che meritate.

In amore, potreste vivere momenti di grande connessione e complicità con il vostro partner. La comunicazione sarà fluida e le emozioni si intensificheranno. Prendetevi cura di voi stessi, dedicando del tempo alle attività che vi appassionano e alle persone che vi rendono felici. Questa settimana potrebbe anche portare nuove opportunità sociali e incontri interessanti. Siate aperti alle novità e pronti a cogliere le sfide con entusiasmo.

La classifica con le stelle della settimana per i Gemelli:

Top del giorno venerdì 19 maggio (Luna in Gemelli);

venerdì 19 maggio (Luna in Gemelli); ★★★★★ mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21 (Sole in Gemelli);

★★★★ martedì 16 e giovedì 18;

★★★ lunedì 15 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

Per voi, Gemelli il periodo in analisi si presenta abbastanza positivo. Nella prossima settimana infatti, potreste affrontare alcune sfide e ostacoli, ma sarete in grado di superarli con la vostra intelligenza e versatilità. Sul fronte lavorativo, potreste dover fare i conti con situazioni impegnative o scadenze strette. Sarà importante organizzarsi bene, gestendo il tempo in modo efficiente per affrontare le sfide con successo. In amore, potrebbero esserci momenti di intesa con sufficiente complicità tra voi e il partner. Comunque, mettete in conto la possibilità che possano presentarsi alcune incomprensioni in ambito famigliare. Sarà fondamentale comunicare apertamente e cercare un compromesso su un terreno comune.

Ricordate sempre di dare priorità alle cose importanti e di non sprecare le vostre energie in attività futili.

La classifica settimanale espressa dalle stelline per Cancro:

★★★★★ martedì 16 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15, mercoledì 17 e sabato 20;

★★★ giovedì 18 maggio;

★★ venerdì 19 maggio.

♌ Leone: voto 5. Nei prossimi giorni è probabile che siate chiamati ad affrontare alcune sfide o intoppi improvvisi lungo il cammino. Potreste sentire una certa mancanza di energia o posca motivazione in determinati momenti. Tuttavia, non abbattetevi. Questo è solo un periodo transitorio e presto tornerete ad essere al vostro meglio. Mantenete la fiducia in voi stessi e affrontate le difficoltà con determinazione.

Prendetevi cura del vostro benessere emotivo e fisico, dedicando del tempo al riposo e al relax. Ricordate che anche nei momenti di sfida, avete la forza interiore per superarli. Siate pazienti e perseveranti, perché la fortuna tornerà a sorridermi presto. Condividere le vostre preoccupazioni e cercare consigli può darvi una prospettiva diversa e incoraggiante. Mantenete la fede in voi stessi e sappiate che questa fase di minor fortuna è temporanea.

La classifica con le stelle della settimana per il Leone:

★★★★★ lunedì 15 maggio;

★★★★ martedì 16, sabato 20 (Marte in Leone) e domenica 21;

★★★ mercoledì 17 e venerdì 19;

★★ giovedì 18 maggio.

♍ Vergine: voto 6. Per voi, Vergine, l'oroscopo settimanale si posiziona al limite della buona sufficienza, con un voto di 6.

Nella prossima settimana, potreste affrontare alcuni inconvenienti che richiederanno la vostra attenzione. Sarà importante essere metodici nella gestione delle responsabilità. Non lasciatevi scoraggiare dalle cose che non vanno come vorreste, piuttosto affrontatele con pazienza e determinazione. Concentratevi sulle soluzioni anziché sui problemi, sforzandovi di trovare un equilibrio tra lavoro e benessere personale. Dedicate del tempo al riposo e al relax per mantenere una mente lucida e un corpo sano. Cercate il sostegno dei vostri cari e non esitate a chiedere aiuto quando ne avete bisogno. Questa settimana può essere un'opportunità per imparare nuove strategie e affinare le vostre abilità.

Ricordate, ogni sfida superata vi renderà più forti.

La classifica settimanale espressa dalle stelline per Vergine:

★★★★★ sabato 20 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15, giovedì 18 e venerdì 19;

★★★ martedì 16 maggio;

★★ mercoledì 17 maggio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.