L'oroscopo della giornata di giovedì 25 maggio prevede un Leone più affiatato grazie al sostegno della Luna in congiunzione, mentre Toro riuscirà ad avere buone possibilità per i propri progetti professionali. I sogni faranno parte della vita dei nativi Pesci, e questo cielo permetterà di poterli realizzare, mentre Acquario potrebbe mostrare impulsività. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 25 maggio.

Previsioni oroscopo giovedì 25 maggio 2023 segno per segno

Ariete: l'arrivo della Luna in Leone vi permetterà di rendere più interessante la vostra vita sentimentale.

Soprattutto se ci sono stati malintesi o dissapori tra voi e il partner, questo potrebbe essere il momento adatto per recuperare terreno. Nel lavoro l'aiuto di Marte si rivelerà prezioso per portare avanti con maggior determinazione i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrasto tra loro. Secondo l'oroscopo, potreste essere un pò scontrosi con il partner, ma non al punto di dare inizio un periodo di crisi. Sul fronte professionale potrete contare su buone stelle per portare al successo i vostri progetti. I nati nella seconda decade riusciranno a raggiungere i migliori risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo soddisfacente sul fronte sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna vi sorriderà dal segno del Leone, e vi permetterà di vivere una giovedì con il sorriso insieme alla vostra anima gemella. Sul fronte professionale Marte vi renderà produttivi, e con le giuste idee raggiungerete risultati davvero interessanti. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna non sarà più nel vostro segno zodiacale a partire da questa giornata, ciò nonostante, con Venere in congiunzione al vostro cielo, avrete ancora grandi occasioni e bei momenti da vivere con la persona che amate.

In ambito professionale affronterete le nuove iniziate con un certo entusiasmo, soprattutto se potrete ambire a raggiungere importanti risultati. Voto - 8️⃣

Leone: dimostrerete una maggiore intesa con il partner secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. La Luna in congiunzione vi permetterà di essere più affiatati e condividere splendide emozioni insieme.

Per quanto riguarda il lavoro energie e voglia di fare non mancheranno grazie a Marte, ma dovrete trovare qualcosa che possa soddisfarvi, economicamente e fisicamente. Voto - 7️⃣

Vergine: la vostra mente instancabile produrrà idee per progetti professionali che se gestiti bene potrebbero rivelarsi un grande successo. Sul fronte amoroso ci penserà il pianeta Venere a rendere interessante il rapporto con la vostra anima gemella. Se siete single dovrete mettervi in gioco per trovare la persona giusta per voi, e questo periodo potrebbe essere ideale. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale migliore in questa giornata di giovedì. La Luna sarà in sestile dal segno del Leone, e vi darà una mano con la vostra vita sentimentale.

Ricordatevi però che Venere è ancora in quadratura, dunque non superate certi limiti. Sul fronte professionale potrete contare su un cielo discreto, che vi darà abbastanza energie da arrivare serenamente a fine giornata. Voto - 7️⃣

Scorpione: attenzione alla Luna in quadratura in questa giornata di giovedì. Anche se Venere vi proteggerà dal segno del Cancro, sarò importante non trascurare il vostro rapporto con il partner. Nel lavoro sarà importante evitare le distrazioni, anche perchè Mercurio e Giove potrebbero mettervi in difficoltà. Voto - 6️⃣

Sagittario: La Luna in trigono dal segno amico del Leone vi metterà più a vostro agio in amore secondo l'oroscopo. Anche voi cuori solitari sarete più simpatici e sociali, ma soprattutto, mostrerete una maggiore intesa verso la vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro Marte in trigono vi darà tutte le energie di cui avrete bisogno per portare a termine i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna non sarà più sfavorevole, ma secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, avrete ancora Venere in cattivo aspetto a seminare zizzanie nella vostra vita sentimentale. Non smetterete di impegnarvi per rendere migliore la vostra vita amorosa, ma non sarà così semplice. Sul fronte professionale questo cielo vi darà una mano. Stelle come Mercurio e Giove in particolare vi metteranno nelle giuste condizioni per raggiungere buoni successi. Voto - 6️⃣

Acquario: il lavoro, con Mercurio e Giove contro, vi metteranno all'angolo, e i buoni progetti potrebbero non essere così a portata di mano.

Per quanto riguarda i sentimenti, anche la Luna sarà contraria. Sarete tutto sommato romantici, ma il vostro amore a volte potrebbe essere frainteso dalla persona che amate. Cercate inoltre di mostrate un atteggiamento troppo impulsivo. Voto - 6️⃣

Pesci: i sogni faranno parte della vostra vita, e con Venere in trigono dal segno amico del Cancro, riuscirete a raggiungere ciò che desiderate. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo vi darà tutto il sostegno necessario per portare avanti i vostri progetti e realizzare i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣