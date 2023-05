L'oroscopo di giovedì 25 maggio aiuta i segni zodiacali a capire in quale modo agiranno gli influssi delle stelle sulla loro giornata. Per il Toro si farà sentire l'accumulo di stress, mentre i Pesci soffriranno la solitudine.

Oroscopo di giovedì 25 maggio: il Cancro raccoglierà i suoi frutti

Ariete: avete avuto un po' di problemi negli ultimi giorni e vi porterete addosso ancora il peso di situazioni rimaste in sospeso. Sappiate che manca poco per ritornare alla serenità e già da questo giovedì arriveranno cambiamenti positivi.

Toro: i troppi impegni vi hanno fatto accumulare un bel po' di stress e sentirete il bisogno di prendervi una pausa rilassante.

In amore ci sarà bisogno di più chiarezza e questo sarebbe il momento più adatto per dedicarsi al partner.

Gemelli: arriveranno nuove occasioni lavorative che potrebbero farvi trovare di fronte a un bivio e dovrete capire bene quale strada scegliere. Non è il periodo migliore neanche per le finanze e tutto questo danneggerà anche la coppia.

Cancro: è tempo di raccogliere i frutti del duro lavoro dei giorni scorsi e ci saranno anche nuove opportunità da cogliere al volo. La vostra determinazione si rivelerà vincente e avrete un ottimo intuito anche nel capire gli altri.

Oroscopo del giorno: cambiamenti per il Leone

Leone: al lavoro vi troverete di fronte a una situazione che vi piace poco, perché sarete costretti ad accettare dei compromessi.

Nel campo sentimentale sta per sbocciare un cambiamento importante e per le coppie arriveranno passi importanti.

Vergine: sarete piuttosto confusi in amore e non si esclude che vogliate tenere il piede in due scarpe senza neanche considerare l'idea di una scelta. Avrete voglia di iniziare nuovi progetti, ma valutate bene il lato finanziario.

Bilancia: l'Oroscopo del giorno annuncia che sta tornando la voglia di fare e di rimettersi in gioco e questo non può che essere positivo, anche nei sentimenti. Arriveranno nuove conoscenze e qualcuna potrebbe trasformarsi con il tempo in una storia importante.

Scorpione: il periodo è molto positivo e avrete fortuna in tutti i campi.

Un po' di insoddisfazione potrebbe farsi sentire in amore, perché avrete voglia di più stabilità e non lo nasconderete: questo porterà a grandi cambiamenti.

Sagittario ancora in ansia, Capricorno determinato

Sagittario: il cielo è favorevole con molta passionalità e lo sarà per un lungo periodo, quindi uscite e andate incontro al destino. Al lavoro continuerà una situazione di incertezza e non sarà facile per voi gestire le vostre ansie.

Capricorno: non mancheranno l'energia e la determinazione necessarie per dimostrate quanto valete nel vostro lavoro. Se portate avanti una relazione clandestina, potreste valutare l'idea di chiedere al partner un salto di qualità.

Acquario: darete ampio spazio alla creatività e questo vi aiuterà a superare anche gli ostacoli che arriveranno.

Se siete in coppia potreste sentire il bisogno di evadere, ma pensate bene prima alle conseguenze delle vostre azioni.

Pesci: ci saranno ottime risposte per quanto riguarda il lavoro e anche per chi dovrà affrontare un esame. Se siete single soffrirete per la solitudine e sentirete forte il bisogno di condividere con qualcuno i successi, ma non accontentatevi.