Venerdì 5 maggio troviamo sul piano astrale la Luna (la quale si farà Piena alle ore 17:34) transitare nel segno dello Scorpione, mentre Venere sosterà sui gradi dei Gemelli. Marte, intanto, proseguirà l'orbita in Cancro, così come Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete e Plutone permarrà nel domicilio dell'Acquario. Nettuno insieme a Saturno, infine, continueranno la sosta in Pesci come Mercurio, il Nodo Nord, Urano e il Sole protrarranno il moto in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Acquario e Vergine.

Sul podio

1° posto Cancro: ospitali. Gli influssi planetari del giorno che precede il weekend renderanno, c'è da scommetterci, i nati Cancro particolarmente propensi a organizzare una cena o una festa in casa loro, non badando a spese per far contenti partner e amici.

2° posto Pesci: entusiasti. Secondo l'oroscopo di venerdì 5 maggio, il modo di accettare eventi positivi ma anche circostanze meno benevole sarà probabilmente l'arma in più di casa Pesci questo venerdì, coi nativi che sprizzeranno entusiasmo da ogni poro.

3° posto Capricorno: idee. Venerdì primaverile che potrebbe regalare ai nati Capricorno qualche interessante lampo di genio, trovate intuitive che daranno il meglio di loro sia sul fronte professionale che nell'ambito finanziario che affronteranno nel prossimo periodo.

I mezzani

4° posto Scorpione: niente scuse. La Luna Piena sui loro gradi, grazie anche allo spirito lungimirante saturniano nel loro Elemento, avrà buone chance di indurre i nati Scorpione a focalizzare con nitidezza i loro obiettivi e, al contempo, rendersi conto che d'ora in poi bisognerà lavorare sodo per raggiungerli.

5° posto Toro: ascoltare i bisogni altrui.

Giornata di fine settimana dove i nati Toro saranno, con buona probabilità, spinti dal carnet astrale a mettersi all'ascolto delle esigenze di figli e dolce metà, al fine di fornire sostegno pratico e morale a tali persone care.

6° posto Leone: scendere nel profondo. Plenilunio di stampo presumibilmente introspettivo quello col quale dovranno fare i conti i nati Leone nelle ventiquattro ore in questione, aspetto satellitare grazie al quale il segno di Fuoco sarà chiamato a scendere nel profondo di sé stesso e, ove necessario, fare pulizia.

7° posto Ariete: altro lato della medaglia. Nettuno e Saturno a braccetto nel dodicesimo campo parranno aprire le porte, nel corso del 5 maggio, alla possibilità che i nati Ariete scorgano un aspetto caratteriale di una persona cara che sinora era passato loro inosservato. Tale aspettto non sarà dei più entusiasmanti ma, allo stesso tempo, permetterà al segno Cardinale di avere uno spettro più ampio della persona in questione.

8° posto Bilancia: errori di valutazione. Semaforo acceso sul giallo per i nati Bilancia per ciò che concernerà la valutazione di alcuni progetti di stampo professionale, col segno d'Aria che sarà propenso a bollare troppo superficialmente gli stessi come poco proficui anche quando invece andrebbero attenzionati ulteriormente.

9° posto Sagittario: umore altalenante. Il tallone d'Achille di casa Sagittario durante questo venerdì d'inizio mese sarà probabilmente il tono umorale ballerino col qualche dovranno fare i conti, sbalzi umorali che daranno il peggio di loro nella sfera domestica.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: disorientati. Una sgradevole sensazione di spaesamento potrebbe pervadere le menti dei nati Vergine nelle ventiquattro ore in questione, specialmente della seconda e terza decade che parranno sentirsi sovente fuori posto.

11° posto Gemelli: distratti. Il rischio che correranno, con ogni probabilità, i nati Gemelli questo venerdì sarà di non essere mai totalmente concentrati nel momento presente, quindi si ritroveranno a pensare ad alcune beghe sentimentali al lavoro e viceversa.

12° posto Acquario: impazienti. Complice qualche buona nuova che tarda ad arrivare da un po', la pazienza dei nati Acquario sembrerà vacillare, specialmente in ambito burocratico dove tali attese diverranno particolarmente difficili da digerire per il segno Fisso.