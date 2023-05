L'Oroscopo della giornata di lunedì 15 maggio prevede un po' di stanchezza per i nati in Ariete a causa di Marte in quadratura, mentre la creatività permetterà ai Pesci di assumere un ruolo determinante sul lavoro. Gemelli sarà più a suo agio in amore grazie alla Luna, mentre Bilancia potrebbe mostrare un atteggiamento presuntuoso.

Vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata di lunedì 15 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 15 maggio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un inizio settimana migliore per voi nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione.

In amore soffrirete meno la pressione di Venere in quadratura, e potrete vivere una relazione più tranquilla. In ogni caso, non aspettatevi di vivere momenti di estrema passione. In ambito lavorativo Marte in quadratura vi toglierà tante energie e potreste sentirvi stanchi, o comunque poco attivi. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale convincente. Venere vi sorriderà dal segno del Cancro e sarete in grado di trovare spesso il giusto pretesto per vivere dei momenti di affiatamento con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe essere una giornata intensa e impegnativa, ma se ci sono all'orizzonte buoni risultati sarete disposti a darvi da fare. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale in miglioramento.

Dopo un weekend poco interessante, la Luna vi sorriderà dal segno dell'Ariete e vi permetterà di vivere un rapporto migliore. Se necessario, chiedete scusa per riparare eventuali torti nei confronti del partner. In ambito lavorativo state raccogliendo buoni risultati. Presto sarete pronti per concludere finalmente dei progetti che hanno richiesto tanto tempo.

Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà un inizio di settimana esaltante. Anche se Venere sarà in congiunzione, portando buoni sentimenti, con la Luna in quadratura potreste manifestare il vostro amore nei confronti del partner in modo errato. Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a gestire bene i vostri progetti, ma non dovrete avere troppa fretta nel realizzarli.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrologiche del 15 maggio convincenti. Single oppure no, potrete contare sulla Luna in trigono dal segno dell'Ariete per provare a stupire la vostra fiamma e vivere momenti appaganti e romantici. Nel lavoro non sempre potreste avere le idee chiare con i vostri progetti, ma l'obiettivo finale sarà fisso nella vostra mente e darete il massimo per raggiungerlo. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti. La Luna non sarà più negativa nei vostri confronti, e con Venere in sestile potrete rendere più interessante il vostro rapporto. Sul fronte professionale Mercurio e Marte vi metteranno nelle condizioni ideali per poter gestire al meglio i progetti e raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Bilancia: si preannuncia un lunedì difficile in amore. La Luna in opposizione potrebbe mettere in mostra un atteggiamento presuntuoso da parte vostra, che rischierebbe di mettere in crisi il vostro rapporto. Anche sul fronte professionale non sarete al massimo delle vostre possibilità. Cercate di evitare distrazioni che possano allontanarvi dai vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Scorpione: Venere in trigono dal segno amico del Cancro vi metterà a vostro agio con il partner. La giornata di lunedì 15 maggio si rivelerà abbastanza romantica e appagante, con momenti teneri, soprattutto per voi nativi nella prima decade. Sul fronte professionale dovrete essere più sicuri delle vostre idee e delle decisioni che prenderete.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete porterà buoni sentimenti. L'oroscopo della giornata di lunedì 15 maggio si rivelerà soddisfacente per la vostra relazione sentimentale con situazioni interessanti per voi e il partner. In ambito lavorativo non vivrete un periodo eccellente, ma comunque valido per provare a raggiungere dei risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale complessa sul fronte sentimentale. Oltre a Venere, anche la Luna sarà in cattivo aspetto all'inizio della settimana. Difficilmente ci saranno i presupposti adatti per poter vivere una relazione affiatata. Un po' meglio in ambito lavorativo grazie a Mercurio, ma attenzione a Giove e Marte che potrebbero togliervi energie o voglia di fare.

Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un lunedì convincente in amore grazie alla Luna in sestile dal segno dell'Ariete. Single oppure no, potrete dare vita a momenti più interessanti con la vostra fiamma, soprattutto se nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, sarete abbastanza preparati da sapere come portare avanti le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: Mercurio in sestile porterà una certa creatività e vi permetterà di assumere un ruolo determinante nei vostri progetti professionali. In amore la Luna non sarà più nel vostro cielo, ma comunque ci penserà il pianeta Venere a regalarvi buone emozioni da condividere con l'anima gemella. Voto - 8️⃣