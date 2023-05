L'oroscopo della giornata di lunedì 29 maggio vede una Bilancia più consapevole della propria situazione sentimentale grazie alla Luna nel segno, mentre Gemelli dimostrerà buoni sentimenti nei confronti del partner. Cancro sarà aiutato da Venere nel tentativo di tenere unito il proprio rapporto con il partner, mentre Ariete potrebbe prendere le distanze da certi rapporti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 29 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 29 maggio 2023 segno per segno

Ariete: che questo mese di maggio non si è rivelato un granché vi è ormai abbastanza chiaro, e con la Luna e Venere in cattivo aspetto non potrete pretendere chissà cosa dalla vostra vita sentimentale.

Potreste prendere la decisione di prendere le distanze da alcuni rapporti. Per quanto riguarda il lavoro invece ve la caverete abbastanza bene grazie a Marte in trigono, ma faticherete comunque a distinguervi. Voto - 6️⃣

Toro: con il pianeta Venere in sestile dal segno del Cancro, il rapporto con la vostra anima gemella sarà stabile e soddisfacente. Secondo l'oroscopo anche voi single avrete interessanti occasioni romantiche. In ambito professionale, quando avete le giuste idee, nessuno potrà fermarvi. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno amico della Bilancia vi permetterà di dimostrare buoni sentimenti in questa giornata di lunedì. Anche voi single vi mostrerete sinceri e gentili con le persone a cui tenete di più.

Se avete causato qualche discussione, potrebbe essere un buon momento per farvi perdonare. Nel lavoro non avrete motivo di mettere pressione. State vivendo una buona situazione. Dovrete solo avere pazienza e raccogliere presto i frutti del vostro duro lavoro. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale in lieve calo all'inizio di questa settimana.

Le ultime giornate di maggio potrebbero non rivelarsi così romantiche a causa della Luna in quadratura. Venere vi darà una mano a tenere unito il vostro rapporto con il partner, ma non sarà così semplice. Nel lavoro i vostri progetti andranno verso la giusta direzione. Presto arriveranno i risultati che meritate. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale piacevole in questo lunedì di maggio.

Secondo l'oroscopo la Luna vi darà una mano a rendere più interessante il rapporto con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro buone idee e le giuste occasioni saranno da cogliere al volo per migliorare la vostra posizione professionale. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, ciò nonostante con Venere in sestile dal segno del Cancro potrete ancora vivere un rapporto davvero affiatato. In ambito lavorativo sarete attivi, concentrati e abbastanza lucidi da riuscire a centrare importanti successi. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'astro argenteo passerà dal vostro segno zodiacale all'inizio di questa settimana.

Sarete più consapevoli della situazione sentimentale che state vivendo, e questo potrebbe essere un buon momento per sistemare le cose. Nel lavoro invece dovrete avere ancora pazienza. Anche se Marte porterà buone energie, non dovrete essere frettolosi o avventati con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarete protettivi e fortemente interessati ai vostri rapporti più intimi. Venere in trigono dal segno del Cancro vi permetterà di essere così premurosi, ma questo non vorrà dire che dovrete trascurare altri rapporti altrettanto importanti. In ambito lavorativo dovrete dimostrare maggior determinazione. Non serve a niente prendersela con colleghi e superiori se questi vi faranno notare che non state rendendo a sufficienza.

Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo migliore sul fronte amoroso ora che la Luna sarà nuovamente dalla vostra parte. Riuscirete a godere di un rapporto migliore, ma se siete stati causa di battibecchi, toccherà a voi sistemare le cose. In ambito lavorativo non ci saranno grandi impegni, ciò nonostante potrebbe essere un buon momento per portarsi avanti con i vostri progetti più importanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna tornerà a darvi fastidio, e con Venere in opposizione non potrete di certo pretendere di vivere un rapporto sereno. Se siete single i rapporti di famiglia o d'amici che avete sono preziosi, e non avete motivo di trascurarli. Nel lavoro state vivendo un periodo di grande produttività, e potrete ambire in alto se dimostrerete il vostro valore.

Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna agire nuovamente a vostro favore. Sarà una giornata più movimentata dal punto di vista sentimentale, con momenti davvero piacevoli con la persona che amate. In ambito lavorativo meglio lasciar perdere, almeno per il momento, progetti particolarmente ambiziosi. Con questo cielo non sarà facile poter realizzare le vostre ambizioni. Voto - 7️⃣

Pesci: l'astro argenteo smetterà di sfavorirvi all'inizio di questa settimana. Sarà dunque un lunedì più tranquillo per voi e la persona che amate. Non sarà importante dunque quale sia la causa di un vostro litigio con il partner. L'importante è che riusciate alla fine a farvi capire e a esprimere quali siano i vostri reali sentimenti. Nel lavoro saprete esprimere bene le vostre abilità e conoscenze grazie a stelle favorevoli come Mercurio e Giove. Voto - 8️⃣