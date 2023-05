L'oroscopo di lunedì 29 maggio aiuta a capire come i movimenti dei corpi celesti influiranno sui diversi segni zodiacali in questa giornata. Il Toro avrà la fortuna dalla sua parte, mentre i Pesci saranno troppo sognatori. L'arrivo delle belle giornate porterà ogni segno a vivere un periodo più rilassato.

Oroscopo di lunedì 29 maggio: novità in arrivo al lavoro

Ariete: sarete rilassati e pieni di energia e questo vi porterà a guardare le cose da un punto di vista più positivo. Scoprirete qualcosa di bello che vi era sfuggito nei giorni scorsi. In serata sarà piacevole trascorrere del tempo con voi.

Toro: avrete una buona dose di fortuna che vi permetterà di realizzare qualsiasi cosa. La determinazione e la vostra capacità di scegliere le strade giuste vi porteranno lontano. Inizierete finalmente a raccogliere i frutti del vostro duro lavoro.

Gemelli: ci saranno novità positive per voi, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Anche se spesso quello che non conosciamo ci fa paura, sappiate che se ci saranno dei cambiamenti saranno a vostro favore. L'amore procederà bene.

Cancro: le preoccupazioni continueranno a farsi sentire, ma dovreste essere più aperti nei confronti degli altri. Nessuno può aiutarvi se non ha idea di cosa vi passi per la testa. Ci saranno nuove conoscenze in arrivo per voi.

Oroscopo del giorno: Bilancia pensierosa e introversa

Leone: anche se è un periodo di stallo in amore, presto tutto cambierà e arriveranno ottime occasioni da prendere al volo. Non si esclude che possa esserci un ritorno dal passato che rimetterà in discussione in vostri sentimenti.

Vergine: la tensione si farà sentire anche in questo lunedì di maggio, ma dovrete imparare ad affrontare le situazioni con più calma e distacco.

In amore ci sarà qualche discussione, ma con un po' di impegno supererete anche questa.

Bilancia: ultimamente le delusioni da parte di qualcuno vi hanno portato a chiudervi troppo in voi stessi. In questa giornata sarete preoccupati per le finanze e dovrete avere ancora pazienza perché la situazione si sbloccherà ma non adesso.

Scorpione: l'Oroscopo del giorno annuncia che la confusione prenderà il sopravvento e se siete in coppia potreste mettere in discussione il vostro futuro. Non sarete certi della vostra relazione e il consiglio è di riflettere bene prima di prendere decisioni affrettate.

Capricorno preso dal lavoro, cambiamenti per Acquario

Sagittario: l'agitazione per il lavoro continuerà, perché aspettate delle conferme che non arrivano. Non fatevi prendere dall'ansia perché le soddisfazioni arriveranno. L'amore tornerà a farvi battere il cuore e a essere protagonista.

Capricorno: i troppi impegni lavorativi non vi hanno permesso di occuparvi di altro ultimamente e i sentimenti saranno ancora messi da parte.

La vostra grande determinazione a breve darà ottimi risultati e tutto tornerà sereno.

Acquario: se siete single o in cerca di lavoro, questa potrebbe essere la giornata giusta per dare una svolta alla vostra vita. Un incarico fuori città o una conoscenza al di fuori delle vostre aspettative potrebbero bussare alla vostra porta.

Pesci: sarete con la testa tra le nuvole e amerete farvi trasportare dall'immaginazione, ma la realtà purtroppo è un'altra. In coppia non sarà tutto rose e fiori e il vostro romanticismo non basterà a risolvere i problemi pratici.