L'oroscopo di martedì 2 maggio aiuta a capire come agiranno le stelle sulle energie dei segni zodiacali. Pesci e Vergine saranno alquanto insoddisfatti e avranno voglia di cambiamenti. Il Toro e la Bilancia saranno diretti verso il successo.

Oroscopo di martedì 2 maggio: Gemelli di ottimo umore

Ariete: inizierà un piccolo calo di energie dopo giorni vissuti al massimo, ma è tutto nella norma. Gli impegni più importanti dovrebbero essere già sistemati e non vi resterà che dedicarvi alle cose più piacevoli.

Toro: le idee su quello che desiderate saranno sempre più chiare e questo è il passo più importante per raggiungere gli obiettivi.

La mente sarà particolarmente brillante e saranno favoriti gli studenti.

Gemelli: torneranno il sereno e il buonumore e ne farete tesoro per contagiare positivamente anche gli altri. Nel campo professionale primeggerete e alcuni colleghi ne saranno piuttosto gelosi.

Cancro: l'ansia potrebbe prendere il sopravvento, soprattutto se siete in procinto di fare delle scelte importanti. Se ci sono altre persone di mezzo, evitate di temporeggiare ancora e di tenerle sulle spine.

Oroscopo del giorno: Vergine disorientata

Leone: le stelle saranno dalla vostra parte, ma voi dovrete impegnarvi al massimo perché ci saranno occasioni che non capiteranno una seconda volta. Ci sarà qualche difficoltà in campo finanziario.

Vergine: sarete un po' disorientati in questo primo martedì di maggio e sarà difficile riuscire a trovare la giusta strada da seguire. Il lavoro non andrà come vorreste e tenderete a pensare di arrendervi.

Bilancia: il successo sarà dietro l'angolo e non vi resterà che fare ancora qualche piccolo passo. La fortuna vi appoggerà e vi regalerà delle opportunità imperdibili, approfittate del momento favorevole.

Scorpione: il vostro ego non vi permetterà di accettare l'aiuto degli altri, neanche se ne avrete davvero bisogno. Sarà impossibile portare tutto a termine con le vostre forze e rischierete di fare pasticci.

Sagittario più energico, Pesci sofferenti

Sagittario: vi sentirete più energici, soprattutto nei confronti degli altri.

Il mondo aspetta solo voi, non chiudetevi e accettate senza nessuna paura tutto il sostegno e l'amicizia di cui avete bisogno.

Capricorno: non sarete soddisfatti delle vostre ultime scelte e vorreste tornare indietro e agirà diversamente, ma non si può. Non vi resta che affrontare con coraggio quello arriverà sul vostro cammino.

Acquario: l'Oroscopo del giorno annuncia che i viaggi e gli spostamenti potrebbero portare novità molto gradite. Al lavoro ci sarà un'ottima ripresa ed è il momento giusto per avviare nuovi progetti.

Pesci: non riuscirete a sentirvi appagati in nessun modo. In famiglia vi sentirete poco compresi e vorreste evadere, ma uscire vi farà sentire la nostalgia di casa. Non vi resta che attendere tempi migliori.