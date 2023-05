Martedì 2 maggio 2023 troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno della Bilancia, mentre il Sole, il Nodo Nord, Mercurio e Urano sosteranno nell'orbita del Toro. Marte, invece, rimarrà stabile in Cancro, così come Venere protrarrà il moto in Gemelli e Saturno resterà nel domicilio dell'Acquario. Giove, infine, continuerà il transito in Ariete come Saturno assieme a Nettuno proseguiranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Bilancia, meno roseo per Ariete e Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: scoperte familiari.

Grazie alla loro propensione a scendere nel profondo delle questioni, questo martedì d'inizio mese potrebbe regalare ai nati Scorpione una nuova consapevolezza in ambito famigliare, perlopiù una felice scoperta che cambierà irrimediabilmente il modo di porsi del segno Fisso verso la persona cara in questione.

2° posto Bilancia: punto di riferimento. Il trigono tra la Bianca Signora e il Luminare femminile, secondo l'oroscopo di martedì 2 maggio, permetterà presumibilmente ai nati Bilancia di tornare a essere un punto di riferimento nell'ambiente professionale, specialmente per il primo decano che sembrerà avere una marcia in più rispetto ai colleghi.

3° posto Toro: organizzati. I nati Toro, durante questa giornata primaverile, avranno buone chance di focalizzarsi prettamente nell'organizzazione del loro quotidiano, provando a far conciliare impegni mondani, lavorativi, sentimentali e domestici con fare certosino.

I mezzani

4° posto Capricorno: severi ma giusti. Assumere un mood deciso ma leale sarà, c'è da scommetterci, ciò che metteranno in campo i nati Capricorno nelle ventiquattro ore in questione, soprattutto nel focolare domestico dove servirà polso fermo coi loro figli.

5° posto Vergine: con la mano sinistra. Le attività in programma nel ruolino di marcia dei nati Vergine in questo martedì di maggio verranno presumibilmente affrontate dagli stessi con grande semplicità, riuscendo anche a stancarsi meno del solito.

6° posto Leone: inusualità. Semaforo acceso sul giallo per i nati Leone in questo giorno d'inizio settimana, in quanto qualcosa o qualcuno costringerà il segno di Fuoco a vivere delle circostanze tanto inusuali quanto stimolanti, le quali andrebbero assecondate e non schivate.

7° posto Sagittario: compromessi. Il ménage amoroso di casa Sagittario potrebbe risentire di un clima non troppo armonioso, coi nativi che farebbero meglio ad accettare qualche compromesso e, ove necessario, fare ammenda per riportare il sereno in coppia.

8° posto Pesci: ridimensionamenti. La tendenza che avranno, con buona probabilità, i nati Pesci questo martedì sarà di bruciare le tappe nel rapporto a due, mentre il parterre astrale suggerirà loro non solo di accantonare desideri utopistici ma di ridimensionare, almeno sino a fine mese, le mire più concrete.

9° posto Cancro: proposte al vaglio. In questa giornata di maggio i nati Cancro potrebbero ricevere una proposta professionale da un vecchio datore di lavoro col quale non si erano trovati splendidamente, quindi sarebbe bene ringraziare per il pensiero ma evitare di dare il loro benestare nuovamente.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Un po' per l'opposizione Giove-Luna e un po' per la quadratura Venere-Nettuno, i nati Ariete avranno buone possibilità di risultare un pizzico bizzosi questo martedì, in particolar modo nell'ambiente familiare dove si sentiranno un facile bersaglio delle provocazioni altrui.

11° posto Acquario: amarezze. Un amico o un collega potrebbero venire improvvisamente meno a una promessa fatta ai nati Acquario in precedenza, suscitando una certa amarezza nel segno Fisso, il quale dovrà gioco forza rimboccarsi le maniche e contare soltanto sulle proprie forze.

12° posto Gemelli: cambiare aria. Qualcosa nell'ambiente professionale sembra essersi rotto già da qualche tempo e, nel corso di questo martedì, anche i nati Gemelli più distratti non potranno non accorgersene, con quest'ultimi che inizieranno a maturare l'idea di cambiare aria lavorativa.