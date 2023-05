L'oroscopo della giornata di mercoledì 3 maggio [VIDEO] prevede una forte determinazione nei nativi Capricorno, pronti a battersi per i propri obiettivi professionali, mentre Gemelli potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo. Una maggior spontaneità permetterà ai nativi Pesci di ottenere di più, non solo al lavoro, mentre Cancro potrebbe prendere con filosofia alcuni problemi in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 3 maggio.

Previsioni oroscopo mercoledì 3 maggio 2023 segno per segno

Ariete: il contrasto tra Venere e Luna potrebbe mettere in discussione il vostro rapporto.

Le prossime giornate potrebbero dunque rivelarsi difficili. Cercate di non complicare le cose. In ambito professionale godrete del favore di Giove per portare a termine progetti complessi, ma che potrebbero darvi soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Toro: poco alla volta riuscirete a costruire un rapporto sano. Secondo l'oroscopo, questo cielo sarà tutto sommato valido per provare a godere di buone emozioni con le persone che amate. Sul fronte professionale l'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso. Affinché i vostri progetti possano funzionare, studierete e vi preparerete a fondo, in modo tale da saper gestire al meglio la situazione. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

La Luna e Venere vi sorrideranno, ma non ancora per molto. Single o no, dunque, sarà importante rendere il legame con la vostra fiamma unico. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire. Avete fatto tanto nelle scorse giornate. Prendetevi qualche momento tutto per voi. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in quadratura dal segno della Bilancia vi farà prendere con filosofia alcuni eventi della vostra vita sentimentale.

Questo cielo è in cambiamento, ed essere scontrosi potrebbe rivelarsi controproducente. In ambito lavorativo dovrete ottimizzare i progetti che avete in corso d'opera. Il grosso è fatto, ora dovrete saper gestire la situazione. Voto - 7️⃣

Leone: il lavoro non si sta rivelando così appagante ultimamente. Proprio per questo, sarà necessario fare qualcosa per risolvere questa situazione complessa.

Di certo non potrete continuare così. In amore la Luna e Venere saranno in perfetto equilibrio, così come il vostro rapporto sarà bilanciato e ricco di bei momenti. Voto - 7️⃣

Vergine: rimanere fermi a guardare il vostro rapporto sgretolarsi non fa per voi. Queste non vi sosterranno, dunque, sarà compito vostro dare una scossa alla vostra storia d'amore e risalire la china, senza commettere errori. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di mettere in pratica la vostra esperienza e saperla trasformare in successi professionali. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata di maggio, ciò nonostante non sentirete crescere in voi quella voglia d'amore nei confronti del partner.

Potreste sentirvi in colpa per qualcosa che avete fatto, oppure non vi convince il comportamento del partner. Nel lavoro il percorso che avete scelto non sarà facile, ma se l'avete scelto, vuol dire che potete farcela. Voto - 7️⃣

Scorpione: il lavoro diminuirà in questi giorni per voi nativi del segno. Forse sarà meglio così. Avete bisogno di riprendervi dopo le ultime giornate impegnative, e con Mercurio opposto potreste commettere qualche errore di troppo. In amore ci sarà una bella armonia con le persone che amate, almeno fino a quando non ricomincerete a trascurarle. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in sestile sarà di grande aiuto per la vostra relazione sentimentale. Venere sarà ancora opposta, ciò nonostante riuscirete a trovare la forza per cercare di rendere migliore il vostro rapporto con il partner.

In ambito professionale invece potrete contare sul sostegno di Giove per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: mostrerete una grande determinazione in ambito professionale grazie a Mercurio. Sarete pronti a tutto per dare una svolta ai vostri progetti, soprattutto voi nati nella terza decade. In amore ci sarà la Luna in quadratura, e Venere si avvicina sempre di più in opposizione. Sarà importante dunque non essere causa di litigi, che possano dare inizio a un periodo di crisi. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale particolarmente piacevole e appagante secondo l'oroscopo. Single oppure no, potrete contare sulla Luna e su Venere in trigono per costruire un rapporto romantico e maturo con la vostra fiamma.

Nel lavoro i tempi potrebbero essere maturi per dare inizio a progetti per voi importanti. Voto - 8️⃣

Pesci: mostrerete una maggior spontaneità e sensibilità in questa giornata, non solo in ambito professionale, dove raggiungere importanti traguardi, ma soprattutto in amore, per cercare di ricostruire il rapporto con la vostra anima gemella. Venere infatti sta per avvicinarsi in una posizione invitante per voi, e sarà importante darsi da fare in questo periodo. Voto - 7️⃣