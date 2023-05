L'oroscopo settimanale dal 22 al 28 maggio è pronto a valutare la quarta e ultima settimana piena del mese in corso. Curiosi di conoscere come andranno i prossimi sette giorni in calendario?

L'Oroscopo della settimana sottolinea la possibilità di andare incontro a cambiamenti, tali da richiedere adattabilità e saggezza. Fondamentale il rimanere aperti alle novità, perché potrebbero portare significative evoluzioni alla quotidiana esistenza. Momento ideale per riflettere su ciò che si desidera davvero: puntate su obiettivi realistici, affrontando qualsiasi situazione con fiducia.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 22 a domenica 28 maggio e nel contempo a svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Per voi, Bilancia, l'oroscopo settimanale si posiziona al limite della buona sufficienza. Durante il periodo potreste affrontare alcune ostacoli che richiederanno un po' di attenzione in più. Sarà importante mantenere l'equilibrio e cercare di trovare soluzioni armoniose. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà, piuttosto affrontatele con determinazione. Siate aperti al confronto e cercate di comprendere le diverse prospettive. Potreste trovare delle soluzioni creative che vi permetteranno di superare alcune difficoltà.

Non esitate a chiedere aiuto in caso di bisogno. La settimana altresì, potrebbe offrire l'opportunità di imparare e crescere, sia personalmente che professionalmente. Concentratevi sulle priorità e lavorando con pazienza.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ mercoledì 24, giovedì 25;

★★★★ martedì 23, venerdì 26, sabato 27;

★★★ domenica 28 maggio;

★★ lunedì 22 maggio 2023.

♏ Scorpione: voto 6.

Per voi, Scorpione, l'oroscopo settimanale prospetta un periodo abbastanza discreto. Durante questa settimana, potreste affrontare delle sfide sentimentali o affettive in generale che richiederanno la vostra massima attenzione. Sarà importante mantenere l'equilibrio interiore e adottare un approccio riflessivo. Non lasciate che le difficoltà vi scoraggino, ma piuttosto affrontatele con resilienza.

Siate aperti a nuove prospettive e cercate soluzioni creative per superare gli ostacoli. Dedicate del tempo al benessere personale e cercate il supporto delle persone a voi vicine. Ricordate che chiedere aiuto non è segno di debolezza, ma di saggezza. Questa settimana potrebbe essere un'opportunità per crescere e imparare da nuove esperienze.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ sabato 27, domenica 28;

★★★★ lunedì 22, mercoledì 24, venerdì 26;

★★★ martedì 23 maggio;

★★ giovedì 25 maggio 2023.

♐ Sagittario: voto 6. Per voi, Sagittario, la valutazione settimanale si mantiene su un livello mediamente positivo. Nel campo sentimentale, avrete modo di sperimentare stabilità e armonia nelle relazioni, approfondendo i legami affettivi.

Allo stesso tempo, nel lavoro, vi troverete di fronte a qualche sfida e imprevisto da affrontare con pazienza e determinazione. Non dimenticate di dedicare del tempo a voi stessi, ascoltando il vostro intuito e fidandovi dei vostri sentimenti; questo nel caso doveste prendere decisioni importanti. Questa prossima settimana poi, di certo offrirà l'opportunità di crescere personalmente e professionalmente, quindi approfittatene al massimo. Consiglio: mantenete sempre uno sguardo ottimista perseguendo i vostri obiettivi con tenacia.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 22, martedì 23;

★★★★ mercoledì 24, sabato 27, domenica 28;

★★★ giovedì 25 maggio;

★★ venerdì 26 maggio 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

Per molti di voi la valutazione settimanale si colloca su un buon livello. In ambito sentimentale, potreste sperimentare un periodo di stabilità con relazioni stabili e più profonde, sia con il partner che il altre situazioni. Sul fronte lavorativo, potrebbero presentarsi opportunità interessanti che richiederanno un certo impegno, ma che sicuramente porteranno risultati positivi. È importante mantenere la disciplina e la determinazione per centrare i programmi in agenda. Non dimenticate di prendervi cura di voi stessi, bilanciando lavoro e momenti di relax. Utilizzate la vostra intuizione e le vostre capacità organizzative per ottenere il massimo da questa settimana. Siate aperti al cambiamento: pronti sfoderare tenacia e impegno?

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno domenica 28 maggio;

domenica 28 maggio; ★★★★★ venerdì 26, sabato 27;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25;

★★★ martedì 23 maggio;

★★ mercoledì 24 maggio.

♒ Acquario: voto 5. Periodo "no" in programma! Nel settore sentimentale potreste attraversare una fase di tensione con piccoli conflitti all'interno della relaziona, forse dovuti a difficoltà nel trovare un certo equilibrio emotivo. Sul fronte lavorativo invece, potrebbero verificarsi ostacoli o sfide non messe in conto che richiederanno una grande dose di pazienza e adattabilità. È fondamentale mantenere la calma e cercare soluzioni creative per superare le difficoltà. Dedicate del tempo al riposo e al benessere personale, in modo da rigenerarvi e affrontare le situazioni con una mentalità più positiva.

Non esitate a chiedere supporto alle persone vicine e a confrontarvi apertamente per risolvere eventuali conflitti. Pur affrontando un periodo difficile, ricordate che ogni sfida porta con sé l'opportunità per fare esperienza.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ martedì 23 maggio;

★★★★ lunedì 22, sabato 27, domenica 28;

★★★ mercoledì 24, venerdì 26;

★★ giovedì 25 maggio 2023.

♓ Pesci: voto 8. A questo giro l'oroscopo settimanale si presenta estremamente positivo. Nel campo sentimentale potreste vivere un periodo di intenso romanticismo e profonda connessione con il vostro partner, vivendo esperienze di amore e comprensione reciproca davvero soddisfacenti. Sul fronte lavorativo invece, potrebbero aprirsi opportunità che vi consentiranno di esprimere la vostra creatività unica.

Siate pronti a cogliere le sfumature del momento e ad approfittare delle situazioni favorevoli che si presenteranno. Prendetevi del tempo per rilassarvi e ricaricare le energie, permettendo così alla vostra intuizione di guidarvi verso le decisioni migliori. La vostra empatia sarà apprezzata e questo potrebbe favorire aperture inaspettate. Affrontate il periodo con ottimismo!

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: