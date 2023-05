Nella giornata di martedì 2 maggio 2023, l'Oroscopo troverà in cima alla classifica il segno dell'Acquario e dei Gemelli. Calerà invece di qualche posizione il segno del Toro, mentre il Pesci rimarrà stabile.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì: Acquario passionale

1° Acquario: avrete una giornata molto intensa dal punto di vista amoroso, gli incontri per i single potrebbero essere densi di romanticismo, facendolo riaffiorare in tutto il suo splendore. Secondo l'oroscopo riceverete una bella sorpresa economica che farà molto contente le vostre finanze.

2° Pesci: in amore state davvero sognando a occhi aperti. Il partner saprà esattamente cosa avrete in mente e viceversa, avviando un periodo di comunicazione che sarà anche molto chiara senza bisogno di utilizzare le parole. Nascerà una amicizia davvero fuori dagli schemi.

3° Gemelli: l'attrazione che le persone avranno nei vostri confronti potrebbe essere ottimale, tanto che anche le vicende amorose potrebbero prendere una bella piega del tutto inaspettata. Secondo l'oroscopo avrete anche qualche novità sul piano burocratico.

4° Vergine: in amore questa giornata potrebbe significare moltissimo per voi, soprattutto se il partner è intenzionato a fare un passo in avanti nella vostra storia d'amore.

Per i single invece ci saranno delle novità e delle esperienze che li faranno crescere molto individualmente.

Cancro sereno

5° Cancro: dedicarvi ai vostri interessi ora più che mai conferirà una bella atmosfera di calma e di serenità, mentre con la famiglia si avvieranno delle intese che potrebbero anche fare bene in prospettiva economica.

Avrete un' interazione positiva con i colleghi.

6° Capricorno: state risollevando la testa in attesa di qualche colpo di fortuna che potrebbe dare un impulso buono per la vostra carriera. Avrete anche qualche chiarimento nei confronti di un'amicizia che reputate importante nella vostra vita.

7° Toro: ritroverete molti progetti ad attendervi per essere risolti il prima possibile, ma con tanta buona volontà avrete a che fare con velocità di azione davvero molto sorprendente.

La famiglia potrebbe darvi qualche responsabilità in più, ma le accoglierete di buon grado.

8° Leone: Mercurio non sarà molto benevolo nei vostri confronti e potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote quando si tratterà di cercare di farvi capire dal partner oppure dalla famiglia. Potreste avere qualche piccolo successo di cui andrete orgogliosi.

Scorpione inquieto

9° Sagittario: l'oroscopo in questa giornata potrebbe annunciare un lieve rialzo delle finanze, ma sarà ancora molto presto per precisare cosa vi attende il futuro in questo periodo. L'inizio del mese per prometterà bene sul piano sentimentale.

10° Scorpione: probabilmente non vi riuscirà molto mantenere a galla la vostra relazione in questo momento.

Secondo l'oroscopo potreste avere anche qualche piccolo dissidio nel contesto professionale, ma niente che non si possa risolvere nell'arco della serata.

11° Ariete: avrete un calo generale e solo l'amore in questo momento potrebbe essere prolifico per mantenere attivo il vostro ottimismo. Sicuramente si tratterà di una situazione semplicemente passeggera.

12° Bilancia: le vicende di tipo amoroso potrebbero non arrivare alla destinazione che vi siete prefissati in questo periodo. Con ogni probabilità anche qualche progetto importante potrebbe non andare in porto. Le distrazioni al momento saranno troppe per poter anche solo pensare di concentrarsi.