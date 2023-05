Nella giornata di mercoledì 17 maggio 2023, l'Oroscopo ritroverà il segno del Sagittario eccezionalmente alla prima posizione della classifica, mentre il Bilancia a causa di problemi emozionali scenderà all'ultima posizione.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 17 maggio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: traguardi per Toro

1° Sagittario: potreste avere un'atmosfera romantica che sicuramente potrebbe farvi innamorare ancora della persona amata come se fosse la prima volta. Anche in ambiente lavorativo ci saranno delle novità colme di entusiasmo e iniziativa che faranno la differenza con la vostra squadra.

2° Capricorno: nella vostra relazione state lentamente arrivando ad un livello di spensieratezza che probabilmente avete lasciato un po' andare, secondo l'oroscopo. Sarete al centro dell'attenzione con le amicizie, e potreste anche far breccia nel cuore di qualcuno di interessante.

3° Leone: finalmente avrete una bella stabilità amorosa che vi permetterà non soltanto di fare dei passi in avanti, ma anche di evolvere qualche rapporto che negli ultimi giorni non è stato esattamente idilliaco. I successi con gli affari decreteranno anche qualche guadagno in più rispetto alla norma.

4° Toro: state raggiungendo dei traguardi molto importanti sul lavoro e ora pensare alla famiglia e al partner potrebbe essere molto più semplice rispetto alle giornate precedenti.

La fortuna vi accompagnerà in questo periodo, per cui sarà opportuno mettere mano a tutti i progetti che avete in mente.

Scorpione fiducioso

5° Pesci: essere più indulgenti con gli altri vi aiuterà anche a comprendere di più voi stessi. Secondo l'oroscopo ritroverete il buonumore nonostante ci siano alcune divergenze sostanziali nella vostra storia d'amore.

Gli affari andranno a gonfie vele.

6° Scorpione: ritrovare la fiducia in voi stessi e nelle persone che vi circondano potrebbe essere una mossa non solo positiva per i rapporti interpersonali, ma anche per quegli affari che ultimamente non sono andati come avevate sperato. Potrete rifarvi anche in ambito familiare, secondo l'oroscopo.

7° Vergine: lasciarvi andare a qualche piccola discussione potrebbe darvi qualche spunto interessante su cui riflettere, ma allo stesso tempo gli impegni potrebbero non permettervi una pausa tanto prolungata. Secondo l'oroscopo potreste avere del tempo libero nella serata.

8° Gemelli: potreste avere qualche discussione che però potrebbe risolversi nell'arco di qualche ora. Sarà necessario mantenere la concentrazione in questo periodo anche in virtù di qualche progetto che non sarà facilissimo affrontare, secondo l'oroscopo.

Acquario in cerca di libertà

9° Ariete: avrete voglia di stare da soli per conto vostro senza dover dare spiegazioni a nessuno. Sarete contenti di fare qualche strappo alla regola che in qualche modo vi daranno nuovi orizzonti da esplorare.

La famiglia sarà al vostro fianco nonostante il vostro atteggiamento un po' schivo.

10° Acquario: state annaspando in cerca d'aria, sicuramente uscire con qualche amicizia che possa costituire per voi un supporto valido per le difficoltà sarà una possibilità che darà i suoi frutti. Secondo l'oroscopo ora l'intesa amorosa sarà ai minimi livelli, e non sempre ci saranno dei punti di contatto in questo momento.

11° Cancro: i dubbi sul piano amoroso potrebbero acuirsi, magari potrebbe far capolino anche qualche accenno di gelosia che però non avrà motivo di esserci. Chiudervi a riccio però potrebbe non portare a niente, soltanto ad un acuirsi delle ostilità.

12° Bilancia: il malumore di questo momento potrebbe addebitarsi a qualche delusione che sia in amore oppure nelle amicizie. Avrete la necessità di concentrarvi sul lavoro e di fare anche qualche sacrificio che possa essere di aiuto in questo momento alle vostre finanze.