Nella giornata di mercoledì 24 maggio 2023, l'Oroscopo renderà possibile la risalita del segno del Vergine alla prima posizione nella classifica. Seguiteranno il segno dello Scorpione, con ottimi sentimenti, e quello del Gemelli, che avrà come protagonista la famiglia.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 24 maggio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: Toro espansivo

1° Vergine: in amore potreste toccare il cielo con un dito e scoprire una passionalità fuori dall'ordinario con il partner. Nella coppia si creerà un clima di coesione come non l'avete mai visto in quest'ultimo periodo, magari anche di cooperare per una stabilità sempre più forte.

2° Scorpione: pensare ai sentimenti in questo momento potrebbe essere decisamente più agevole rispetto a qualche giornata fa, quando con tutta probabilità non sempre siete riusciti a far valere i vostri pensieri. Con la squadra di lavoro si apriranno scenari davvero ottimi per le finanze.

3° Gemelli: la famiglia sarà al centro dei vostri pensieri nel corso della giornata di mercoledì, per cui fare qualcosa assieme sarà decisamente naturale. Anche qualche bisticcio sarà presto appianato a favore di una sintonia di gruppo davvero ottimale e duratura.

4° Toro: esternare i vostri sentimenti a qualcuno potrebbe aprire la strada verso una concezione dell'amore molto più sciolta e che potrebbe essere molto produttiva anche per altri tipi di rapporti interpersonali.

Secondo l'oroscopo farete luce su un dubbio che vi tartassa da molto tempo.

Sfide per Pesci

5° Pesci: le sfide che si presenteranno potrebbero darvi un nuovo confronto da cui sicuramente uscirete indenni, secondo l'oroscopo. La determinazione e la pazienza saranno gli strumenti adatti sul posto di lavoro, mentre in serata si aprirà una parentesi di tranquillità familiare.

6° Acquario: riuscirete a ricucire un rapporto che con il tempo è andato deteriorandosi sensibilmente e che con il tempo avete sempre voluto recuperare, secondo l'oroscopo. Gli affari saranno quelli che più di ogni altra cosa faranno un balzo considerevole nel corso di questa giornata.

7° Cancro: il rialzo dell'umore si farà sempre più concreto, anche e soprattutto alla luce di situazioni professionali che vanno via via migliorando, secondo l'oroscopo.

Vi sentirete molto attratti verso il partner, e avrete in mente anche qualche piccolo diversivo per potervi divertire un po' nel corso della serata.

8° Sagittario: risolvere qualche diatriba con la persona amata potrebbe essere molto più difficile del previsto, per cui temporeggiare in cerca di qualcosa che possa esservi di aiuto potrebbe essere una mossa da prendere in considerazione.

Capricorno in rialzo

9° Leone: qualche momento di nostalgia del passato vi farà rivedere qualche situazione che probabilmente avreste voluto cambiare, ma al tempo stesso non avevate i poteri per farlo. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche piccolo asso nella manica che però faticherete ad utilizzare.

10° Capricorno: avrete un lieve rialzo dell'umore, ma questo non basterà a rendere le cose più semplici sul lavoro.

La mole di impegni che sarete costretti ad affrontare potrebbe togliervi ulteriori appuntamenti altrettanto importanti, secondo l'oroscopo.

11° Bilancia: fate attenzione alle perplessità che riscontrerete in amore e negli affetti in generale. Dovreste pensare molto di più a voi stessi e a ciò che avete in mente di fare per il vostro futuro, perché quello in amore adesso sarà piuttosto incerto.

12° Ariete: purtroppo sarete piuttosto taciturni, anche se avete dei dubbi che dovreste assolutamente chiarire con la persona amata o con un membro della vostra famiglia. Secondo l'oroscopo tenderete a rifugiarvi in qualcosa che vi farà sentire a vostro agio, come la musica.