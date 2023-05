L'oroscopo di mercoledì 24 maggio spiega in che modo i movimenti dei corpi celesti influenzeranno i diversi segni zodiacali in questa giornata. Il Toro e l'Ariete vivranno un periodo di stress e saranno piuttosto nervosi, mentre i Pesci saranno molto indecisi.

Oroscopo di mercoledì 24 maggio: Gemelli verso chiarimenti

Ariete: l'energia positiva dei giorni scorsi lascerà spazio a momenti di spossatezza e gli impegni saranno ancora molti. La stanchezza e la situazione non proprio rosea al lavoro potrebbe causare un po' di nervosismo e discussioni.

Toro: lo stress inizierà a farsi sentire e rischierete di esplodere da un momento all'altro con qualcuno che non ne ha nessuna responsabilità.

In amore la situazione sarà tesa a causa del malumore che vi porterete inevitabilmente a casa.

Gemelli: avrete bisogno di chiarezza e di mettere un punto a situazioni che vi stanno strette, soprattutto al lavoro. Il momento è l'ideale per iniziare nuovi precorsi e fare delle scelte anche in amore, ma è sempre bene riflettere.

Cancro: inizierete a guardare alle difficoltà con più ottimismo e questo è già un grande primo passo per superarle. Le spese e gli imprevisti non mancheranno a complicare le cose, ma abbiate fiducia e tutto si risolverà molto presto.

Oroscopo del giorno: Bilancia determinata a recuperare

Leone: non è un periodo facile per voi e sarete costretti ad adattarvi a contesti che non amate particolarmente.

Al lavoro sarà necessario accettare dei compromessi per evitare problemi anche se questo non vi piace.

Vergine: la voglia di cambiamento continuerà a stuzzicarvi, ma per il momento in ambito lavorativo è consigliato non avventurarsi troppo in situazioni sconosciute. In amore, invece, le novità saranno positive e la passione è vicina.

Bilancia: inizierete una fase di recupero che vi permetterà di pareggiare i conti grazie alla vostra determinazione al lavoro. Se la coppia non funziona sarà meglio prendere una decisione e tagliare i ponti con il passato.

Scorpione: i sentimenti saranno la vostre priorità e vi lascerete travolgere da una passione anche se potreste desiderare un rapporto più stabile.

In questo caso sarà meglio parlare chiaramente con l'altra persona e non accontentarsi.

Nuove occasioni per il Capricorno, Pesci dubbiosi

Sagittario: al lavoro aspettate ancora risposte che non arrivano e questo vi mette addosso molta preoccupazione. A consolarvi arriverà l'amore che ha un cielo favorevole e non si escludono passi importanti per le coppie.

Capricorno: l'oroscopo del giorno 24 maggio annuncia che partirete un po' in sordina ma recupererete nel pomeriggio. Le stelle vi appoggiano e incoraggiano le nuove occasioni, quindi non abbiate paura di eventuali delusioni.

Acquario: avrete voglia di nuovi orizzonti al lavoro e vi scontrerete con la realtà non proprio entusiasmante che vi circonda.

La persona amata avrebbe bisogno di più attenzione da parte vostra, non trascuratela troppo.

Pesci: avrete molti dubbi in campo professionale e per le decisioni importanti sarà meglio aspettare tempo più favorevoli. Nuovi incontri potrebbero bussare alla vostra porta e starà a voi capire in quale direzione andare.