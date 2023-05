L'oroscopo di giovedì 25 maggio vedrà il segno del Capricorno in prima posizione per il suo grande romanticismo, mentre la Vergine potrebbe non essere convinta della sua relazione.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica di tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 25 maggio: classifica dei primi sei segni

1° Capricorno: non vergognarti di farti vedere troppo romantico, nella giornata di oggi sarà sicuramente vincente, certo non forzare cose per le quali non sei portato. Non trascurare il lavoro perché ci potrebbe essere una svolta particolarmente importante che ti farà emozionare.

2° Scorpione: goditi i bei momenti che potrai trascorrere col tuo partner, solo in quel modo capirai se la tua storia è carne o pesce. La tua carriera avanza spedita, cerca solamente di non indispettire i tuoi superiori dimostrando di essere troppo saccente.

3° Sagittario: la passione verso una persona conosciuta da poco sta stravolgendo la tua vita sentimentale, fatti una bella doccia gelata e cerca di capire se ne vale la pena. Per quel che riguarda il lavoro cerca di essere più ottimista, non è sempre tutto nero quello che ti accade.

4° Bilancia: riuscirai a leggere prima alcune situazioni che si verificheranno con il tuo partner, sfrutta questo vantaggio per una eventuale discussione. Sul lavoro cerca di essere meno accondiscendente con tutti, sennò a breve ne potresti subire le conseguenze.

5° Cancro: lasciati andare maggiormente, questo potrebbe essere il momento giusto per esternare tutto quello che hai dentro, al cuor non si comanda. Per oggi lascia stare il lavoro e offri una bella cena romantica al tuo partner.

6° Gemelli: non farti pregare troppo e organizza una serata speciale con il tuo partner, non far vincere la pigrizia.

Cerca di mettere passione nel tuo lavoro, qualcuno potrebbe presto accorgersi della tua insoddisfazione professionale.

Predizioni astrologiche del 25 maggio: le restanti posizioni

7° Pesci: ti appoggerai molto alla persona amata ma non pensare che possa risolvere tutti i tuoi problemi, mettici anche del tuo o sarà tutto inutile.

Prenditi mezza giornata di relax e utilizzala per camminare e farti una salutare passeggiata nel verde.

8° Vergine: potresti non essere così convinto della tua relazione sentimentale, cerca di capire i pro e i contro e poi agisci di conseguenza. Sul lavoro sarai particolarmente ligio al dovere, anche se non tutto andrà per il verso giusto.

9° Toro: in amore non sarà tutto rose e fiori, trascorri la giornata più serenamente possibile e non pensare troppo ai tuoi guai. Continua ad inseguire il tuo sogno professionale, niente ti sarà precluso se ci metterai passione e sentimento.

10° Ariete: la tua dolce metà potrebbe essere particolarmente nervosa, cerca di non assecondarla in tutto o sarà addirittura peggio.

Un collega non ti sta particolarmente simpatico, usa le armi giuste per risolvere il problema, se di problema si tratta.

11° Leone: potresti risultare un po' troppo aggressivo, mantieni la calma e cerca di riscoprire i veri piacere della vita. Metti le tue idee al servizio degli altri e fai vedere quanto sei importante per loro, non trascurare i dettagli.

12° Acquario: la giornata potrebbe essere caratterizzata da svariate discussioni con il tuo partner, cerca di minimizzare e risolvi la situazione. Per quel che riguarda il lavoro accettate i consigli di persone che ne sanno molto più di voi.