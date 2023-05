Nella giornata di venerdì 19 maggio 2023, l'Oroscopo vedrà il Toro più carico e determinato che mai, seguito da un rialzo magnifico per il segno dello Scorpione. I ribassi invece interesseranno il segno dell'Ariete e il segno del Pesci.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 19 maggio per tutti i segni dello zodiaco di venerdì.

L'oroscopo di venerdì: Toro determinato

1° Leone: sarete carichi di iniziative che con tutta probabilità saranno ottimali sia per l'ambito privato che per quello che concerne il lavoro e la professione. Secondo l'oroscopo la creatività sarà un'ottima accompagnatrice nelle situazioni più disparate.

2° Toro: determinati. I progetti arriveranno ad avere dei risultati che potranno esservi di aiuto per delle questioni prettamente personali. In amore l'affiatamento e la complicità ritorneranno più forti che mai, anche dopo un periodo in cui c'è stata molta tempesta.

3° Scorpione: arriverete a risolvere in men che non si dica delle situazioni problematiche che finora sono state oggetto di discussione sia con la famiglia che con il partner. La distensione in questo momento potrebbe riguardare anche l'ambito professionale, ovvero all'interno della cerchia dei colleghi.

4° Sagittario: questo venerdì arriveranno delle novità con gli incontri, ma anche qualche giro di vite che riguarderà la famiglia.

Potreste far breccia nel cuore della persona che amate senza dover necessariamente essere troppo sdolcinati e melensi. Secondo l'oroscopo arriveranno delle opportunità da cogliere al volo.

Acquario sereno

5° Acquario: finalmente la serenità tornerà a governare le vostre giornate, in particolare quella di venerdì, ovvero quando potrete finalmente dare uno strappo alla regola con qualche idea decisamente interessante, come ad esempio una cena fuori o una piccola gita fuori porta.

6° Vergine: finalmente concluderete degli affari molto importanti per la squadra professionale, e che in un modo o nell'altro potrebbe riguardare anche l'andamento dei vostri guadagni. Finalmente arriveranno anche delle conferme a domande a cui state cercando una risposta sincera.

7° Bilancia: fare qualche incontro vi darà l'occasione di distrarvi da ciò che vi ha arrecato delusione e vi ha trascinati in un vortice di delusione e tristezza.

Le nostalgie dovranno essere completamente bandite da questa giornata, soprattutto alla luce di una opportunità di lavoro davvero ottimale.

8° Gemelli: i livelli di stress potrebbero abbassarsi in modo sensibile, per cui evitare di fare sforzi in questo momento potrebbe aumentare le possibilità di ricaricare le batterie. Secondo l'oroscopo avrete a disposizione qualche piccolo asso nella manica per le questioni di carattere affaristico.

Delusioni per Capricorno

9° Pesci: probabilmente fare qualcosa da soli vi darà delle soddisfazioni ma al momento potrebbe farvi sentire alquanto smarriti. Rendere questa giornata interessante per il partner potrebbe essere un ottimo inizio per un prossimo weekend decisamente eccezionale per i sentimenti.

10° Capricorno: purtroppo andrete incontro a qualche senso di delusione che però non sarà così cocente come potreste pensare in un primo momento. Secondo l'oroscopo potrete avere un conflitto di interessi con una persona in particolare, ma sicuramente risolverete entro breve.

11° Ariete: sottotono. Molto probabilmente avrete un atteggiamento incline alla tristezza, forse presi da qualche nostalgia che però adesso fareste meglio a sedare. Secondo l'oroscopo le questioni di cuore al momento potrebbero essere accantonate.

12° Cancro: in amore purtroppo nasceranno dei dubbi molto forti, e sicuramente la compagnia di una amicizia cara, per quanto efficace sul piano umorale, potrebbe non darvi le risposte che cercate per superare questo momento di difficoltà. Darvi del tempo sarà un consiglio da prendere in considerazione.