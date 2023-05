L'oroscopo nella settimana dall'8 al 14 maggio 2023 vedrà Giove sorridere alla costellazione dell'Ariete, e a breve sarà positivo anche per il segno del Toro. Il Gemelli avrà nella sua costellazione il pianeta Venere, mentre Saturno sarà nei gradi del segno dei Pesci, accompagnato da Nettuno. Il Cancro sarà uno dei favoriti con Marte e Venere, mentre i segni di terra saranno illuminati dagli influssi positivi di del Sole.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale fortunato: Gemelli brillante

1° Pesci: questa sarà una settimana densa di creatività e di fortuna per il vostro segno.

Sfruttare appieno le vostre energie e la vostra vitalità sul lavoro potrebbe procurarvi non solo guadagni, ma anche la possibilità di acquisire la vostra indipendenza. La seconda metà della settimana si rivelerà molto più positiva grazie alle opportunità professionali che potrebbero essere essenziali per la vostra carriera. Secondo l'oroscopo avrete anche dei progetti che vi procureranno emozioni da non perdere.

2° Gemelli: sarete brillanti sul lavoro e la creatività sarà davvero molto positiva e anche coinvolgente per la vostra squadra di lavoro. Potreste avere idee molto originali che sappiano conquistare anche i colleghi più scettici. Sicuramente con gli affari apparirete molto sicuri di sé, lucidi e propensi a dare il meglio anche con qualche piccola difficoltà.

Avrete l'eccellente facoltà di prevedere qualche situazione che potreste successivamente volgere a vostro vantaggio, secondo l'oroscopo.

3° Vergine: essere solari e positivi in questo momento farà parte della vostra voglia di mettervi in gioco e osare anche qualche progetto decisamente molto ambizioso, secondo l'oroscopo. La ventata di novità che potreste apportare all'ambiente lavorativo potrebbe avviare una serie di meccanismi utili per poter dare nuova linfa all'attività e a rivitalizzare l'intesa all'interno della cerchia dei colleghi.

Pensare molto ai vostri obiettivi personali sarà uno strumento vincente contro tutto ciò che vi distrae.

4° Ariete: avrete ottime opportunità nel corso di questa settimana sul lavoro e anche degli affari che potrebbero comportare un aumento delle vostre finanze. Dovrete però considerare che questa sarà l'ultima settimana con Giove nei gradi del vostro segno, per cui preparare il terreno in questo momento potrebbe regalarvi anche delle soddisfazioni in un prossimo futuro.

Sicuramente avrete una bella interazione con l'ambiente lavorativo, per cui anche quello dovrà essere coltivato per poter raggiungere intese vincenti.

Miglioramenti per lo Scorpione

5° Toro: sarete in forte miglioramento sul lavoro, probabilmente i progetti su cui avete tanto lavorato adesso cominceranno a dare i propri frutti. Le soddisfazioni deriveranno maggiormente dalla forza di interazione che avrete nei confronti dei colleghi, secondo l'oroscopo. Anche gli affari che conseguirete in solitaria potrebbe regalarvi situazioni che incrementeranno i vostri guadagni. Ora la stanchezza potrebbe non essere un problema rilevante, data la grande adrenalina che sentirete nel corso della settimana, soprattutto nel fine settimana.

6° Scorpione: avrete a che fare con dei miglioramenti che nel corso della settimana si faranno sempre più evidenti. Avrete un andamento professionale che scorrerà molto bene e che non avrà ostacoli troppo difficili da superare. Potreste avere delle belle novità nel corso della prima parte della settimana, secondo l'oroscopo. Il lavoro in solitaria sarà molto più produttivo di quello fatto con una squadra di lavoro a causa della scarsa comunicabilità di questo periodo, mentre il fine settimana potreste ritrovare l'intesa con i colleghi, magari anche più solida di prima.

7° Cancro: avrete energie che saranno davvero ottimali e una fortuna che arriverà nel caso in cui voi ne abbiate bisogno. Sicuramente ci saranno progetti più difficili da affrontare, ma con la buona volontà di cui sarete disposti, ora ogni cosa non sarà completamente impossibile da concludere.

Secondo l'oroscopo avrete qualche piccola discussione sul lavoro, ma la vostra positività in questo momento non sarà in grado di farvi mettere il broncio per tanto tempo. Le energie saranno al massimo, ma dovrete fare attenzione all'iperattività portatrice di impulsività.

8° Sagittario: avrete una bella fortuna che potrebbe farvi risollevare dopo un periodo non esattamente positivo, e qualche bella notizia potrebbe regalarvi non solo dei guadagni in più ma anche delle occasioni di guadagno che si protrarranno nel tempo. Si apriranno le porte per un lavoro nuovo, oppure per una diversa mansione. Dovrete soltanto fare attenzione ai cambiamenti troppo bruschi, perché potrebbero non solo turbarvi ma anche mettervi in condizione di sentirvi un po' smarriti.

Calo per il Capricorno

9° Capricorno: avrete un calo della lucidità e un rialzo della stanchezza. Sicuramente la volontà non vi manca, e anche le occasioni saranno comunque presenti, ma avrete praticamente del riposo arretrato che nel corso della settimana non farà altro che procurarvi molte noie. L'interazione con i colleghi vi darà le energie necessarie per poter concludere affari e progetti che altrimenti sarebbero in sospeso. La fortuna riemergerà nel corso del fine settimana, soprattutto nella giornata di sabato, secondo l'oroscopo.

10° Leone: purtroppo si faranno largo i primi ostacoli sul lavoro che potrebbero sottrarvi il vostro tempo libero e rendervi alquanto tesi anche sotto il profilo comunicativo.

Anche l'umore in questo momento potrebbe influire sulle vostre prestazioni professionali, e ora come ora anche i sacrifici saranno al centro della vostra quotidianità. Le giornate migliori saranno quelle del fine settimana, quando potrete finalmente staccare la spina dalle troppe faccende che vi tengono impegnati, lavoro compreso.

11° Bilancia: ora le faccende professionali potrebbero subire un calo drastico e non essere in linea con ciò che avete in mente. Dovrete rinunciare a qualche sfizio personale per far quadrare i conti e purtroppo anche qualche sacrificio in più sarà doveroso nei confronti delle spese. Dovrete vedervela con qualche componente della vostra squadra professionale che non sarà molto soddisfatto del vostro operato, ma sarà soltanto una situazione passeggera.

Il fine settimana comincerà con una luce nuova, secondo l'oroscopo.

12° Acquario: Giove potrebbe essere dalla vostra parte per il perseguimento dei vostri obiettivi, ma la scarsa comunicabilità di questo periodo potrebbe compromettere il vostro operato, e anche in modo alquanto pesante. L'umore potrebbe essere altalenante e influire sulle modalità di lavoro, mentre avrete qualche sacrificio da fare affinché le spese non vi gravino troppo addosso. Secondo l'oroscopo potrebbero sorgere delle discussioni e delle incomprensioni molto importanti con i colleghi nel fine settimana.