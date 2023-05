L'oroscopo del weekend del 6 e 7 maggio fornirà alcune indicazioni utili per quel che riguarda l'amore e il lavoro dei dodici segni dello zodiaco. Nella classifica giornaliera al primo posto si trova il Cancro, mentre in ultima posizione ci sono Capricorno e Pesci.

Previsioni zodiacali del 6 e 7 maggio: i primi sei segni in classifica

Cancro (1° posto): sarà un weekend indimenticabile e pieno di emozioni con la vostra dolce metà, le farete vivere dei momenti davvero entusiasmanti. Anche il lavoro vi potrebbe dare delle soddisfazioni, sfruttate al massimo le vostre relazioni professionali.

Bilancia (2° posto): avrete un legame particolarmente bello con il vostro partner, saprete regalare dei fantastici momenti di passione. Sul lavoro cercate di comunicare in maniera esemplare le vostre azioni positive.

Gemelli (3° posto): in amore non fatevi fuorviare da rapporti poco concreti e gettatevi a capofitto sulle cose che realmente contano per voi. Per quel che riguarda il lavoro sarete costretti a prendere delle decisioni molto importanti.

Toro (4° posto): sotto l'aspetto sentimentale rimarrete colpiti da alcune situazioni organizzate dalla persona amata, vi faranno letteralmente impazzire di gioia. Il lavoro vi porterà a riflettere sulla prosecuzione di un'attività che non vi soddisfa troppo.

Ariete (5° posto): siate meno impulsivi e riflettete prima di fare delle scelte sentimentali che potrebbero costarvi care. Potreste avere delle novità in ambito professionale e sarete concentrati su alcune notizie che dovrebbero arrivare.

Scorpione (6° posto): potreste subire alcune conseguenze che derivano da comportamenti sbagliati in amore, siate più pragmatici.

Sul lavoro cercate di essere maggiormente concentrati e meno superficiali.

Previsioni astrologiche del 6 e 7 maggio: le restanti posizioni

Sagittario (7° posto): potresti cercare conforto nella persona amata riguardo alcune situazioni per le quali sei in difficoltà. Sul lavoro potresti avere delle responsabilità importanti e non essere propriamente intenzionato ad affrontarle.

Leone (8° posto): in amore potresti avere delle difficoltà, soprattutto per quel che riguarda l'aspetto relativo alla dolcezza e alle coccole. Nel lavoro dovrete essere maggiormente ambiziosi o rischierete di non raggiungere dei risultati.

Acquario (9° posto): non fate troppo affidamento sul vostro partner per risolvere alcune problematiche che vi attanagliano da un po' di tempo. Sarete molto bravi a gestire i vostri affari in ambito professionale.

Vergine (10° posto): sarete costretti a prendere delle decisioni per quel che riguarda l'amore, scegliete la soluzione che vi farà stare meglio. Sul lavoro dovrete mostrare un maggiore equilibrio per non cadere negli errori del passato.

Capricorno (11° posto): in amore passerete un weekend pieno di tensioni e la vostra relazione peggiorerà visibilmente.

Concentratevi maggiormente sui vostri obiettivi professionali e non siate troppo accondiscendenti con tutti.

Pesci (12° posto): non siate troppo aggressivi e cercate di usare sempre la ragione, fate comprendere le vostre ragioni senza esagerare. Il lavoro potrebbe riservarvi delle sorprese non troppo gradite, attendete tempi migliori.