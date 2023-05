L'oroscopo di giovedì 4 maggio ha in serbo tante novità. Le previsioni zodiacali non vedono l'ora di svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni. La classifica presente di seguito consente di confrontare il proprio profilo con la totalità della ruota planetaria.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 4 maggio 2023.

Previsioni zodiacali del 4 maggio: i segni più fortunati

Leone (1° posto): non riuscirete a spostare l'attenzione dalla vostra anima gemella. La vita sentimentale andrà a gonfie vele.

Sarà romantica, avventurosa e ricca di novità. Vi piacerà intraprendere nuove sfide con la persona amata, anche se si tratterà di piccole attività. Sarete decisamente più allegri rispetto ai giorni passati.

Gemelli (2° posto): non sarete affatto stanchi. Questa giornata avrà molto da offrire dal punto di vista lavorativo. Manterrete la calma e cercherete di confrontarvi con tutti gli incarichi da portare a termine. Il risultato sarà davvero positivo. L'impegno dimostrato attirerà l'attenzione del capo de dei colleghi di lavoro. La fiducia non mancherà.

Acquario (3° posto): riporrete fiducia negli amici. Sarete leali con il prossimo, evitando qualsiasi inganno e strategia. Non vi piacerà parlare male degli altri, soprattutto in ambito lavorativo.

Porterete rispetto verso i colleghi e, semplicemente, eviterete di frequentare le persone negative.

Bilancia (4° posto): metterete al primo posto i vostri interessi. Vorrete coltivarli per trasformarli in qualcosa di più. Inoltre, avrete intenzione di introdurre delle modifiche alla vostra routine quotidiana. Il primo obiettivo sarà quello di ridurre lo stress in eccesso e di non esagerare con la disponibilità.

Oroscopo e classifica del 4 maggio: i segni centrali

Capricorno (5° posto): darete molto valore alle parole del partner. Non metterete in dubbio ciò che vi dirà, ma desidererete lo stesso livello di libertà. Vi piacerà vivere la giornata in modo stimolante e spensierato, senza eccessivi pensieri o preoccupazioni. La famiglia sarà protagonista.

Scorpione (6° posto): nonostante la difficoltà del momento, a poco a poco, tornerete a fidarvi delle persone. Nei vostri amici, troverete un punto di riferimento saldo e sicuro. Ascolterete le loro parole, cercando di mettere in pratica i consigli ricevuti. La turbolenta vita sentimentale non vi mancherà affatto.

Vergine (7° posto): vestire i panni del partner non sarà semplice. In alcune occasioni, farete fatica a immedesimarvi nel suo stesso punto di vista. A ogni modo, sarete intenzionati a far funzionare questo rapporto. Il desiderio sarà reciproco e quindi ci sarà massimo impegno da entrambe le parti.

Ariete (8° posto): tenderete a opporvi alle regole più scomode. Lo farete con forza, senza prendere in considerazione le eventuali conseguenze.

Il vostro capo non gradirà questo atteggiamento, mentre i colleghi di lavoro non vedranno l'ora di vedervi sbagliare. Le previsioni zodiacali del 4 maggio vi consigliano di non esagerare con le polemiche.

Previsioni astrologiche del 4 maggio: i segni meno fortunati

Cancro (9° posto): tenderete a dare troppa attenzione alle opinioni del prossimo. Per voi, non sarà facile scendere a compromessi con le critiche. Ve la prenderete per qualsiasi errore, anche se compiuto in buona fede. L'autostima potrebbe risentirne, così come l'impegno professionale.

Pesci (10° posto): sentirete il bisogno di prendere le distanze dalla frenetica vita cittadina. Sarà un obiettivo poco realizzabile, però, proverete a ritagliarvi un po' di spazio solo per voi.

La famiglia e gli amici potrebbero non capire, mentre il partner apparirà più aperto al dialogo e all'ascolto.

Sagittario (11° posto): sarete piuttosto ansiosi, soprattutto verso le persone care. Non accetterete di buon grado gli imprevisti perché temerete che dietro a questi accadimenti si nascondano eventi spiacevoli. Farete di tutto per programmare ogni singolo aspetto della giornata, sia lavorativo che privato.

Toro (12° posto): proverete a riconquistare il partner in tutti i modi possibili. Sarete consapevoli dell'errore commesso, ma la sua reazione non vi farà ben sperare. L'eccessiva insistenza potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Sarà meglio mantenere un profilo basso per provare ad avvicinarvi con maggiore cautela.