Nella settimana da lunedì 8 a domenica 14 maggio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Sagittario al segno dei Pesci (dove transitano Saturno e Nettuno), mentre Venere assieme a Marte risiederanno nell'orbita del Cancro. Giove, invece, protrarrà il moto in Ariete, così come il Sole, il Nodo Nord, Mercurio e Urano resteranno stabili nel segno del Toro. Plutone, infine, continuerà la sosta in Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Cancro, meno esaltante per Leone e Acquario.

Sul podio

1° posto Cancro: tripudio d'emozioni.

Lunedì e ancora da venerdì a domenica saranno, c'è da scommetterci, giornate splendide sotto il profilo amoroso per i nati Cancro, i quali potranno rispolverare con successo la loro innata indole romantica, dote che la dolce metà apprezzerà di buon grado. Un pizzico d'attenzione in più sarà d'obbligo, invece, da martedì a giovedì quando il contrasto tra l'astro rosso e il satellite femminile avrà buone chance di indurre il segno Cardinale a protrarsi verso un controproducente colpo di testa, ad esempio acquistando un oggetto fuori dalla loro portata economica del momento.

2° posto Scorpione: energie top. Eccezion fatta per le bizzose giornate di venerdì e sabato, la settimana parrà scorrere sui binari dello stacanovismo per i nati Scorpione, specialmente in ambito professionale dove grazie a uno stracolmo bottino energetico calamiteranno lo sguardo d'approvazione di soci e superiori.

Allo stesso tempo, il segno Fisso dovrà fare i conti con un leggero appannamento d'idee e intenti, quindi farebbe meglio a cimentarsi esclusivamente in attività e mansioni che conosce a menadito.

3° posto Toro: focus domestico. Secondo l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 maggio, la mente dei nati Toro sarà, con buona probabilità, lucida e scattante per cimentarsi in un restyling casalingo procrastinato da diversi mesi.

A prescindere se il segno di Terra vorrà cambiare colore delle pareti del soggiorno, costruire una cucina in muratura o acquistare nuovi mobili per la cameretta degli eredi, il leitmotiv saranno lungimiranza e funzionalità. Il 13 maggio, però, potrebbe peccare di presunzione e imporsi con una persona cara, anziché ascoltare senza alcun preconcetto l'opinione della stessa, come d'altronde suggerirà a gran voce il parterre planetario.

I mezzani

4° posto Pesci: affabili. Escludendo la giornata inaugurale dove la routine parrà pesare più del solito, questa settimana di maggio potrebbe regalare ai nati Pesci un ammorbidimento del loro carattere, rendendolo più conciliante e permissivo soprattutto con chi non conoscono a fondo. Grazie a tale mood affabile, più spiccato il 10, 11 e 14 maggio, il segno d'Acqua riuscirà con estrema naturalezza a diventare più simpatico agli occhi delle nuove conoscenze, colleghi compresi.

5° posto Ariete: oasi sentimentale. Marte in seconda casa per l'intero periodo e la Luna ostica di martedì, mercoledì e giovedì avranno buone chance di rendere le faccende di natura pratica e lavorativa di casa Ariete non troppo scorrevoli, rischiando spesso di far saltare i nervi.

Fortunatamente, in soccorso del segno di Fuoco ci sarà l'eccelsa sfera sentimentale dove si sentiranno protetti e più che mai coccolati.

6° posto Capricorno: istintivi. Nel corredo astrologico dei nati Capricorno una delle qualità che spesso passa in secondo piano, o non viene nemmeno presa in considerazione, è l'istinto in quanto la stessa non fa rima con pragmatismo o riflessività, doti ben più affini al segno Cardinale. Nella prima parte di questa settimana, però, i nativdel segno farebbero bene a rivedere questa loro regola inconscia perché il loro istinto sarà talmente in forma che potrebbe mostragli in anteprima il sentiero più idoneo alle loro peculiarità da imboccare prossimamente.

7° posto Vergine: nessuna intromissione.

Complice l'opposizione di Nettuno e Saturno da una parte e lo Stellium in Toro dall'altra, i nati Vergine nella settimana in questione, principalmente sino a giovedì sera, potrebbero risultare più determinati del solito. Non si tratterà soltanto di tenacia ma anche di una viscerale voglia di non tollerare più intromissioni da parte di terzi nella loro vita, in quanto al segno Mobile non importerà più di tanto se gli altri la penseranno diversamente da lui. Lunedì mattina e per l'intera domenica, invece, sarà bene non legarsi al dito eventuali o presunti torti subiti perché il rischio di prendere lucciole per lanterne sarà alto.

8° posto Sagittario: bollori al vaglio. Dopo un probabile lunedì dai toni mondani nonché spensierati, ecco che le restanti giornate di questa seconda settimana di maggio sembreranno nascondere delle insidie nel ménage amoroso di casa Sagittario, specialmente per ciò che concernerà la passionalità.

I bollori nell'alcova, difatti, parranno segnare il passo e, di conseguenza, il partner bollerà tale calo del desiderio a causa di una propensione del segno di Fuoco a concentrare troppe energie su hobby e amicizie di sorta.

9° posto Bilancia: lo stretto indispensabile. Non ci vorrà presumibilmente molto ai nati Bilancia per accorgersi di come l'andazzo di questa settimana non gli lascerà granché spazio di manovra, soprattutto martedì e mercoledì dove la sgradevole sensazione di sentirsi sotto scacco sarà più vivida che mai. A fronte di ciò, il segno d'Aria dovrebbe correre prontamente ai ripari cimentandosi esclusivamente nelle attività indispensabili, limitando le spese a beni e servizi necessari, ma anche proferendo parole soltanto quando chiamati in causa.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: cercasi stabilità. La settimana in questione porterà a galla, c'è da scommetterci, un po' tutti i desideri latenti dei nati Gemelli, perlopiù quelli che solitamente non riescono ad ammettere nemmeno a loro stessi. Nel bel mezzo di questo trambusto di voglie da sviscerare, una parrà farla da regina ovvero il desiderio di riprendere le redini della loro vita in termini di stabilità, concretezza e punti fermi.

11° posto Acquario: straniti. Riuscire a comprendere perché determinate circostanze si evolveranno in un dato modo, nel corso della settimana dall'8 al 14 maggio, non sarà affatto un esercizio di semplice esecuzione per i nati Acquario, i quali osserveranno il mondo circostante tra il perplesso e lo sgomento.

Lunedì e venerdì, invece, saranno ottime giornate per accantonare momentaneamente l'atteggiamento stranito e godersi qualche piccola soddisfazione relazionale.

12° posto Leone: prove da superare. Se le cinquantadue settimane del 2023 avessero una scala Scoville, la quale misura la quantità di capsaicina nel peperoncino, i sette giorni in questione per i nati Leone rappresenterebbero senz'altro il Dorset Naga, la varietà più piccante dell'anno. Questo perché in questa settimana il segno Fisso dovrà fare i conti con Marte e Venere in Cancro, l'ostico duetto retrogrado Mercurio-Plutone oltre al loro astro governatore nel decimo campo, aspetti particolarmente pressanti che metteranno probabilmente sul piatto nativo delle sfide da superare che strizzeranno l'occhio a fobie, rese dei conti professionali e situazioni ingarbugliate legate alla famiglia d'origine.